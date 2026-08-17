МОХАМЕД САИД АХМЕД

МОХАМЕД САИД АХМЕД - тан­за­ний­ский пи­са­тель.

Пи­шет на суа­хи­ли. Изу­чал фи­ло­ло­гию в Лейп­циг­ском университете. Жи­вёт в Гер­ма­нии , про­фес­сор университета города Бай­рёйт. В ран­них ро­ма­нах «Горь­кий мёд» («Asali chungu», 1977 год), «Мир - это су­хое дре­во» («Du­nia mti mkavu», 1980 год) реа­ли­сти­че­ски опи­сал пат­ри­ар­халь­ный ук­лад ко­ло­ни­аль­но­го Зан­зи­ба­ра .

К современной дей­ст­ви­тель­но­сти об­ра­ще­ны со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гические ро­ма­ны «Раз­вод» («Utengano», 1980 год), «Свет в тем­но­те» («Kiza katika nuru», 1988 год) и др. Боль­шой ус­пех сни­скал ро­ман в ду­хе по­стмо­дер­низ­ма «Ко­гда вос­крес де­душ­ка» («Babu alipofufuka», 2001 год), в ко­то­ром со­че­та­ют­ся чер­ты сюр­реа­лиз­ма и ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма. Из­вест­ность Мохамеду-дра­ма­тур­гу при­нес­ла пье­са в тра­ди­ци­ях аб­сур­да те­ат­ра «Аме­зи­ди» («Amezidi», в переводе на японский язык - 1992 год, на суа­хи­ли - 1995 год). Ав­тор по­этических сборниковков, ли­те­ра­ту­ро­вед­че­ских эс­се и др.