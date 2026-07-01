МОХАЧСКАЯ БИТВА 1526
МОХАЧСКАЯ БИТВА 1526 - между армией турецкого султана Сулеймана I Кануни и войсками венгерского и чешского короля Лайоша II.
Произошла 29 августа у города Мохач в Южной Венгрии. Турецкая армия, значительно превосходя по численности и количеству артиллерии королевское войско (100 тысяч человек против 25 тысяч, 300 орудий против 80), нанесла ему сокрушительное поражение. Лайош II погиб, пытаясь спастись бегством.
Исход битвы имел далеко идущие последствия для стран региона. Османская империя получила возможность усилить свою экспансию в Юго-Восточной и Центральной Европе, захватила центральные районы Венгрии и стала напрямую угрожать столице монархии Габсбургов - Вене. Чешское королевство и часть земель Венгерского королевства (преимущественно территории современной Словакии и северо-западной Венгрии) ввиду того, что Лайош II не оставил наследников, отошли австрийским Габсбургам.