МОХАЧСКАЯ БИТВА 1526

МОХАЧСКАЯ БИТВА 1526 - ме­ж­ду ар­мией турецкого сул­та­на Су­лей­ма­на I Ка­ну­ни и вой­ска­ми венгерского и чешского ко­ро­ля Лай­о­ша II.

Про­изош­ла 29 августа у города Мо­хач в Южной Венг­рии. Турецкая ар­мия, зна­чи­тель­но пре­вос­хо­дя по чис­лен­но­сти и ко­ли­че­ст­ву ар­тил­ле­рии ко­ро­лев­ское вой­ско (100 тысяч человек про­тив 25 тысяч, 300 ору­дий про­тив 80), на­нес­ла ему со­кру­шительное по­ра­же­ние. Лай­ош II по­гиб, пы­та­ясь спа­стись бег­ством.

Ис­ход битвы имел да­ле­ко иду­щие по­след­ст­вия для стран ре­гио­на. Ос­ман­ская им­пе­рия по­лу­чи­ла воз­мож­ность уси­лить свою экс­пан­сию в Юго-Восточной и Центральной Ев­ро­пе, за­хва­ти­ла центральные рай­оны Венг­рии и ста­ла на­пря­мую уг­ро­жать сто­ли­це мо­нар­хии Габс­бур­гов - Ве­не. Чешское ко­ро­лев­ст­во и часть зе­мель Венгерского ко­ро­лев­ст­ва (пре­имущественно тер­ри­то­рии современной Сло­ва­кии и северо-западной Венг­рии) вви­ду то­го, что Лай­ош II не ос­та­вил на­след­ни­ков, ото­шли австрийским Габс­бур­гам .

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