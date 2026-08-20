МОГОЛЫ

МОГОЛЫ (са­мо­на­зва­ния -мо­гол, мо­гул, мон­гул) - монгольский на­род на се­ве­ро-за­па­де Аф­га­ни­ста­на (ви­ла­ят Ге­рат).

Чис­лен­ность свыше 20 тыс. человек (конец XX века).

Го­ворят в основном на язы­ках да­ри и пуш­ту, около 200 человек в быту со­хра­ня­ют мо­голь­ский язык южной груп­пы мон­голь­ских язы­ков (со­хра­нил ар­ха­ические чер­ты; ис­пы­тал влия­ние иран­ских языков).

Му­суль­ма­не-сун­ни­ты.

Моголы - по­том­ки монгольских за­вое­ва­те­лей Аф­га­ни­ста­на XIII века, од­на­ко их ан­тро­по­ло­гический тип бли­же к ев­ро­пе­оид­но­му.

За­ни­ма­ют­ся по­лив­ным зем­ле­де­ли­ем, в го­рах - ко­че­вым ско­то­вод­ст­вом. Бы­то­вая куль­ту­ра моголов со­хра­ня­ет ар­ха­ические чер­ты на­ря­ду с эле­мен­та­ми тад­жик­ско­го и пуш­тун­ско­го влия­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)