МОГОЛЬСКАЯ МИНИАТЮРА

МОГОЛЬСКАЯ МИНИАТЮРА - од­на из ос­нов­ных школ индийской книжной ми­ниа­тю­ры.

Су­ще­ст­во­ва­ла при дво­ре Ве­ли­ких Мо­голов.

Стиль могольской миниатюры сло­жил­ся на ос­но­ве ме­ст­ных тра­ди­ций, под влия­ни­ем ми­ниа­тю­ры Ира­на и Средней Азии, а так­же под не­ко­то­рым воз­дей­ст­ви­ем ев­ропейской жи­во­пи­си и гра­фи­ки.

Ран­ний этап раз­ви­тия могольской миниатюры свя­зан с твор­че­ст­вом при­гла­шён­ных в Ин­дию ху­дож­ни­ков Мир Сеи­да Али из Теб­ри­за и Абд ас-Са­ма­да из Ши­ра­за, под ру­ко­во­дством ко­то­рых во второй половине XVI века ра­бо­та­ла боль­шая груп­па ху­дож­ни­ков. Для ми­ниа­тюр второй половины XVI - начала XVII веков ха­рак­тер­ны стрем­ле­ние к точ­но­му сле­до­ва­нию тек­сту, до­ку­мен­та­лизм, ин­те­рес к кон­крет­ной лич­но­сти. На­сы­щен­ные дей­ст­ви­ем мно­го­фи­гур­ные ком­по­зи­ции раз­вёр­ну­ты пла­на­ми на ус­лов­но-де­ко­ратив­ном пей­заж­ном фо­не («Ба­бур-на­ме», конец XVI века, Му­зей искусства народов Вос­то­ка, Мо­ск­ва).

По­сте­пен­но ми­ниа­тю­ра при­об­ре­та­ет стан­ко­вый ха­рак­тер, вво­дят­ся по­лу­то­на. В первой четверти XVII века основным жан­ром ста­но­вит­ся порт­рет; под­чёрк­ну­тая ин­ди­ви­дуа­ли­за­ция, а ино­гда и пси­хо­ло­гическая ха­рак­те­ри­сти­ка порт­ре­ти­руе­мо­го кон­тра­сти­ру­ют со схе­ма­тиз­мом и ка­но­нич­но­стью ком­по­зи­ции. Во втрой четверти XVII века раз­ви­ва­ет­ся ани­ма­ли­стический жанр; изо­бра­же­ния цве­тов, зве­рей, птиц от­ли­ча­ют­ся дос­то­вер­но­стью. В ми­ниа­тю­рах XVIII века ут­ра­чи­ва­ют­ся реа­ли­стические чер­ты, пре­об­ла­да­ют су­хость, без­жиз­нен­ность.

Тра­ди­ции могольской миниатюры бы­ли вос­при­ня­ты ми­ниа­тю­ри­ста­ми северных рай­онов Ин­дии и Де­ка­на.

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