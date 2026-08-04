МОГОЛЬСКАЯ МИНИАТЮРА
МОГОЛЬСКАЯ МИНИАТЮРА - одна из основных школ индийской книжной миниатюры.
Существовала при дворе Великих Моголов.
Стиль могольской миниатюры сложился на основе местных традиций, под влиянием миниатюры Ирана и Средней Азии, а также под некоторым воздействием европейской живописи и графики.
Ранний этап развития могольской миниатюры связан с творчеством приглашённых в Индию художников Мир Сеида Али из Тебриза и Абд ас-Самада из Шираза, под руководством которых во второй половине XVI века работала большая группа художников. Для миниатюр второй половины XVI - начала XVII веков характерны стремление к точному следованию тексту, документализм, интерес к конкретной личности. Насыщенные действием многофигурные композиции развёрнуты планами на условно-декоративном пейзажном фоне («Бабур-наме», конец XVI века, Музей искусства народов Востока, Москва).
Постепенно миниатюра приобретает станковый характер, вводятся полутона. В первой четверти XVII века основным жанром становится портрет; подчёркнутая индивидуализация, а иногда и психологическая характеристика портретируемого контрастируют со схематизмом и каноничностью композиции. Во втрой четверти XVII века развивается анималистический жанр; изображения цветов, зверей, птиц отличаются достоверностью. В миниатюрах XVIII века утрачиваются реалистические черты, преобладают сухость, безжизненность.
Традиции могольской миниатюры были восприняты миниатюристами северных районов Индии и Декана.