МОГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ

Могольская империя — государство, созданное на территории Индии представителями династии Великих Моголов. Существовало в 1526—1707 (формально до 1858). Возникло в результате завоевания в 1526 Делийского султаната и подчинения других частей Сев. Индии (Мевара, Бенгалии ) правителем Кабула Бабуром . Индийскую часть владений Бабура в 1530 унаследовал его сын Хумаюн. Ему удалось завоевать Гуджарат и Малву, но в 1539—1540 Хумаюн потерпел поражения от восставшего вассального правителя (джагирдара) Бихара Шер-хана и был вынужден бежать в Персию. Заняв престол под именем Шер-шаха (1539—1545), победитель сумел даже подчинить в последующие годы своей верховной власти раджпутские княжества и предпринял ряд мер, нацеленных на укрепление позиций центральной власти (ввел регулярное административное деление, упорядочил систему налогообложения и денежное обращение, провел перепись земель, улучшил дорожную инфраструктуру). Но основанная им династия Суров оказалась недолговечной. После неожиданной гибели Шер-шаха борьба между его наследниками позволила Хумаюну в 1555 вернуть контроль над Дели. При правлении его сына Акбара (1556—1605) он добился достаточно прочного подчинения власти Великих Моголов практически всей Сев. Индии, включая большую часть раджпутских княжеств, части Декана и Афганистана. Продолжил проведение централизаторских мер. Ввел в систему мансабдари, разделившую всех военачальников и чиновников на 33 ранга, в соответствии с которым служащие-масабдары получали жалование из казны или право на сбор налога с определенной территории ( джагир ) и обязаны были выставлять определенные воинские отряды. Страна была разделена на 15 провинций (суба) во главе с суба­дарами-наместниками. При его наследниках Джахангире (1605—1627) и Шах-Джахане (1628—1658) с переменным успехом продолжалась завоевательная политика на Декане (подчинен Ахмаднагар , признали свою зависимость от Великих Моголов Биджапур и Голконда ) и борьба за владения в Афганистане ( Кандагар , Балх , Бадахшан ), которые в итоге подчинили Сефевиды . В конце правления Шах-Джахана началась борьба за наследование между его сыновьями. Победу в ней одержал Аурангзеб (1658—1707), казнивший своего старшего брата и официального наследника Дара Шукоха , свергнувший отца с престола и заключивший его в темницу. Ему удалось значительно расширить владения Великих Моголов, завоевав Биджапур и Голконду и поставив под свой контроль почти всю территорию Индостана, кроме его крайнего юга, а также вновь подчинив часть Афганистана. Вместе с тем жесткая религиозная и налоговая политика, проводившаяся Аурангзебом в отношении немусульманского населения, привела к целому ряду крупных восстаний в разных частях М. и. (джатов в районе столичных городов Дели и Агры, сикхов в Панджабе, бунделов, маратхов , раджпутских князей Марвара и Мевара и др.), которые значительно подорвали позиции центральной власти. Несмотря на нанесенные маратхам Аурангзебом поражения, созданная ими Маратхская конфедерация в дальнейшем претендовала на контроль над значительными частями постепенно распадавшейся в XVIII в. М. и. и получение от них дани. Во второй половине XVIII в. под властью могольских падишахов практически остался лишь район между Дели и Агрой. Начавшая активную борьбу за подчинение Индостана английская Ост-Индская компания в ходе англо-майсурских и англо-маратхских войн сломила сопротивление своих основных противников, а в 1803 ее войска захватили Дели, который формально продолжил оставаться резиденцией могольских падишахов. После попытки Бахадур-шаха II восстановить реальное правление Великих моголов во время Индийского народного восстания (Сипайского) 1857—1859 британские власти в 1858 полностью упразднили М. и.

Также см. раздел «Империя Великих Моголов» в ст. Индия .

Лит .: Ali A. M. Mughal India: Studies in Polity, Ideas, Society, and Culture. New Delhi–Oxford, 2008; Алаев Л. Б. Средневековая Индия. М., 2019 (3-е изд.). С. 162—251; Kaicker A. The King and the People: Sovereignty and Popular Politics in Mughal Delhi. New York, 2020. А. А. Майзлиш .