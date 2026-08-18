МОГОЛЬОН

МОГОЛЬОН - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра II-XV веков на тер­ри­то­рии США (шта­ты Нью-Мек­си­ко и Те­хас) и Мек­си­ки (шта­ты Со­но­ра и Чиуа­уа).

Вы­де­ле­на американским ар­хео­ло­гом Э. Хо­ри по рас­коп­кам на па­мят­ни­ках Хар­рис-Вил­лидж и Мо­голь­он-Вил­лидж (штат Нью-Мек­си­ко) в 1933-1934 годы.

На­зва­ние про­ис­хо­дит от имени испаского гу­бер­на­то­ра Нью-Мек­си­ко (1712-1715 годы) Х.И. Фло­рес Мо­голь­он, чьим име­нем наз­ывался рай­он пер­вых рас­ко­пок. При­над­ле­жит кру­гу куль­тур до­и­сто­рического пе­рио­да Юго-За­пада Северной Аме­ри­ки (см. Ин­дей­цы ).

Для ран­них эта­пов ха­рак­тер­ны по­сёл­ки из 8-10 не­боль­ших под­квад­рат­ных по­лу­зем­ля­нок. В XIII-XIV веках по­яв­ля­ют­ся бо­лее круп­ные по­се­ле­ния, ти­па пу­эб­ло, с на­зем­ны­ми до­ма­ми, де­ревний кар­кас ко­то­рых ук­ре­п­лял­ся сте­на­ми из кам­ня и гли­ны, по­се­ле­ния с до­ма­ми, вы­стро­ен­ны­ми в кань­о­нах (Cliff dwellings), как в Ме­са-Вер­де и другие.

Для об­ря­дов ис­поль­зо­ва­ли ки­вы (ок­руг­лые или под­пря­мо­уголь­ные в пла­не ко­лод­це­об­раз­ные по­ме­ще­ния с вхо­дом че­рез кры­шу). Грун­то­вые мо­гиль­ни­ки; вы­тя­ну­тые на спи­не тру­по­по­ло­же­ния; в ин­вен­та­ре - ке­ра­ми­ка, ку­соч­ки би­рю­зы, кри­стал­лы квар­ца и хру­ста­ля.

Для ран­них эта­пов моголольона по­ка­за­тель­на глад­ко­стен­ная ко­рич­не­вая по­су­да (Brown wa­res) с тём­но-ко­рич­не­вой рос­пи­сью гео­мет­рическим узо­ром.

Из бо­лее позд­них ке­ра­мических сти­лей наи­бо­лее из­вес­тен Мим­брес (рас­про­стра­нён на тер­ри­то­рии юго-за­па­да Нью-Мек­си­ко) - горш­ки, ва­зы, чаш­ки, блюд­ца, та­ре­лоч­ки с чёр­ной рос­пи­сью на бе­лом фо­не, в том числе ан­тро­по- и зоо­морф­ные пер­со­на­жи, из­об­ра­же­ния ри­ту­аль­ных тан­цев и другое, гео­мет­ричекий орна­мент и другие. Вы­де­ля­ют так­же сти­ли Ка­сас-Гран­дес (со­су­ды зоо­морф­ных форм: мед­ведь и другие), Ту­ла­ро­са (ча­ши и другие со­су­ды со спи­ра­ле­вид­ным и другим гео­мет­рическим ор­на­мен­том) и другие.

Рас­пис­ная по­су­да ча­сто встре­ча­ет­ся в по­гре­бе­ни­ях; воз­мож­но, пе­ри­оди­че­ски по­вто­ряю­щие­ся сю­же­ты мог­ли быть сим­во­ла­ми ро­дов или се­мей. Ис­поль­зо­ва­лись ка­мен­ные зер­но­тёр­ки, ку­ран­ты, ре­ту­ши­ро­ван­ные скреб­ки, но­жи, на­ко­неч­ни­ки стрел, кос­тя­ные иг­лы, ши­лья, греб­ни и другие.

Из­вест­ны ук­ра­ше­ния (ха­рак­тер­ны пла­стин­ки с гео­мет­рическим ор­на­мен­том) из рез­но­го кам­ня, ра­ко­вин и ме­ди. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие (бо­бы, сквош, ку­ку­ру­за, хло­пок), охо­та, со­би­ра­тель­ст­во.

На позд­нем эта­пе могольон по­гло­ща­ет­ся куль­ту­рой Ана­са­зи.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)