МОГИЛЯНСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

МОГИЛЯНСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский эт­но­граф, ан­тро­по­лог.

Окон­чил ес­тественное от­де­ле­ние фи­зи­ко-ма­те­ма­тического факультета Санкт-Пе­тербургского университета (1893 год). В 1894-1897 годы слу­шал курс лек­ций в Бер­лин­ском университете, ста­жи­ро­вал­ся в ла­бо­ра­то­рии Л. Ма­нув­рие в Па­ри­же.

С 1898 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге, ра­бо­тал в Му­зее ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии , с 1901 года хра­ни­тель эт­но­гра­фического от­де­ла Рус­ско­го му­зея . В 1898-1910 годы пре­по­да­вал гео­гра­фию в Учи­тель­ском институте и 1-м ка­дет­ском кор­пу­се, с 1907 года профессор пе­да­го­гических кур­сов при Пе­да­го­гическом му­зее во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний, ка­фед­ры гео­гра­фии и эт­но­гра­фии Выс­ших жен­ских ес­те­ст­вен­но-на­учных кур­сов М.А. Лох­виц­кой-Ска­лон. В 1900-1902 годы за­ве­до­вал на­учным от­де­лом журнала «Мир Бо­жий».

Вы­сту­пая про­тив эво­лю­цио­низ­ма, основной за­да­чей эт­но­гра­фии счи­тал изу­че­ние на­ро­дов как «эт­ни­че­ских ин­ди­ви­дуу­мов»; ему свой­ст­вен­на тен­ден­ция к био­ло­ги­за­ции эт­но­са.

Член Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­тической пар­тии. В 1918 году то­ва­рищ государственного сек­ре­та­ря в пра­ви­тель­ст­ве П.П. Ско­ро­пад­ско­го.

С 1920 года в эмиг­ра­ции. В 1921-1923 годы препо­да­вал в Сор­бон­не, редактор журнала «La jeune Ukraine». С 1923 году в Пра­ге , чи­тал лек­ции в Русском пе­да­го­гическом институте Я.А. Ко­мен­ско­го (1923-1926 годы), в Русском народном университете (1924-1926 годы), в Русском институте сельско-хозяйственной ко­опе­ра­ции (1926 год), представитель Сою­за русских пи­са­те­лей и жур­на­ли­стов (1928 год).

Член ма­сон­ской ло­жи.