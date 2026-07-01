МОГИЛЯНСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
МОГИЛЯНСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский этнограф, антрополог.
Окончил естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета (1893 год). В 1894-1897 годы слушал курс лекций в Берлинском университете, стажировался в лаборатории Л. Мануврие в Париже.
С 1898 года в Санкт-Петербурге, работал в Музее антропологии и этнографии, с 1901 года хранитель этнографического отдела Русского музея. В 1898-1910 годы преподавал географию в Учительском институте и 1-м кадетском корпусе, с 1907 года профессор педагогических курсов при Педагогическом музее военно-учебных заведений, кафедры географии и этнографии Высших женских естественно-научных курсов М.А. Лохвицкой-Скалон. В 1900-1902 годы заведовал научным отделом журнала «Мир Божий».
Выступая против эволюционизма, основной задачей этнографии считал изучение народов как «этнических индивидуумов»; ему свойственна тенденция к биологизации этноса.
Член Конституционно-демократической партии. В 1918 году товарищ государственного секретаря в правительстве П.П. Скоропадского.
С 1920 года в эмиграции. В 1921-1923 годы преподавал в Сорбонне, редактор журнала «La jeune Ukraine». С 1923 году в Праге, читал лекции в Русском педагогическом институте Я.А. Коменского (1923-1926 годы), в Русском народном университете (1924-1926 годы), в Русском институте сельско-хозяйственной кооперации (1926 год), представитель Союза русских писателей и журналистов (1928 год).
Член масонской ложи.