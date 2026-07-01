МОГИЛЬНИК "КЛАДЫ"

Археологический памятник раннего и среднего бронзового века (вторая треть IV ‒III тыс. до н.э.). Расположен в урочище «Клады» в предгорной зоне, на левом берегу р. Фарс, в 4 км к северу от станицы Новосвободной (бывш. Царской) Адыгейской республики.

Могильник содержал в себе как курганные, так и грунтовые захоронения, а также дольмены, относящиеся к разновременным культурам. Кроме того, под насыпями двух больших курганов с погребальными конструкциями дольменов, относящихся к эпохе средней бронзы, были обнаружены остатки поселения эпохи ранней бронзы с идентичным материалом. Это первое поселение раннего бронзового века, обнаруженное рядом с могильником, оно получило название Новосвободненское.

История изучения

Могильник в урочище «Клады» ‒ единственный практически полностью исследованный могильник раннего бронзового века Северного Кавказа. Первый из его курганов был раскопан Л.Н. Каменевым в 1869 г. До этого местные казаки предпринимали попытки грабительских раскопок. В 1898 г. большую известность получили работы Н.И. Веселовского, который открыл здесь две богатые «царские» гробницы. Затем в 1936 г. и в 1950 г. могильник исследовал А.А. Иессен. С 1979 г. по 1991 г. работы на памятнике велись Майкопским отрядом (начальник А.Д. Резепкин) Кубанской новостроечной экспедиции (начальник В.С. Бочкарев) ЛОИА АН СССР. С 1991 г. отряд был преобразован в Майкопскую экспедицию ИИМК РАН.

Могильник

Курганная группа занимала площадь длиной примерно 750 м и шириной 150-200 м. В ней выделялся ряд из восьми наиболее крупных насыпей, протянувшихся цепочкой с запада на восток на самом краю плато. Всего было раскопано 93 погребения в 22 курганах. Удалось хорошо проследить их стратиграфию – последовательность совершения захоронений. Некоторые погребения эпохи ранней бронзы были совершены в каменных гробницах, предшествовавших дольменам средней бронзы.

Первая гробница, раскопанная Каменевым, представляла собой уникальное цилиндрическое сооружение 11-угольной формы с конической крышей. В ней были найдены два глиняных сосуда, небольшой мраморный шар, два бронзовых кольца и два бронзовых ножа.

Самый восточный из крупных курганов в могильнике получил название «Серебряный». Его высота достигала 12 м, диаметр основания ‒ 148 м, а диаметр плоской вершины ‒ 90 м. При раскопах выяснилось, что он был сооружен над дольменным захоронением эпохи средней бронзы. При этом его насыпь перекрыла еще восемь курганов ранней бронзы и грунтовый могильник с детскими захоронениями ‒ всего под ним было обнаружено 56 погребений. Таким образом, это самый сложный и насыщенный захоронениями курган из сооруженных в этом регионе.

В одной из гробниц кургана (№28) удалось обнаружить уникальные древнейшие полихромные росписи, нанесенные охристо-красной и черной краской на основу белого цвета. На одной из частей стены была изображена сидящая в анфас человеческая фигура, с раскинутыми в стороны руками и ногами, вокруг неё – «бегущие лошади», вытянутые цепочкой по периметру плиты. На другой стене –стилизованная стоящая фигурка человека без головы, одна её рука прижата к телу, а другая протянута от плеча над изображениями лука и колчана.Эти сюжетные росписи автор раскопок интерпретирует в системе индоевропейских мировоззренческих представлений.

Находки

Некоторые погребения отличаются богатством инвентаря и являются уникальными археологическими памятниками Северного Кавказа. Скорее всего, они принадлежали родовой знати, три из них можно отнести к так называемым «царским» погребениям­ – это два кургана, раскопанные Н.И. Веселовским и погребение с повозкой в кургане №31, раскопанном отрядом А.Д. Резепкина. В них были найдены статусные предметы, в т.ч. бронзовые и золотые сосуды, украшения из золота, серебра (серебряные посоховидные булавки, золотое ожерелье, подвески в форме кинжальчиков и др.), бусины из сердолика, бирюзы, горного хрусталя.

В могильнике раскопаны и рядовые погребения, в том числе несколько безынвентарных. Общим для погребального обряда является скорченное положение тел на боку с руками у головы и, нередко, посыпка охрой. В одном из погребений встречено уникальное для того времени захоронение ребёнка в сосуде.

Практически все погребения содержали сходный инвентарь в разном количестве ­– кремневые наконечники стрел ассиметричной формы, кинжалы, сверленые каменные топоры; бронзовые кинжалы, тесла, топоры, наконечники копий; двурогие и однорогие бронзовые крюки для мяса(некоторые из них несут антропоморфные и зооморфные изображения), т.н. каменные «пращевые» шары неизвестного назначения. Типичные украшения – костяные булавки, пронизи и нашивки, бусины из пасты и различных камней, каменные браслеты. Часто встречается глиняная посуда – для раннебронзовых погребений характерна чернолощеная с налепными украшениями в форме «жемчужин». В ряде гробниц встречены и совершенно уникальные вещи.

В кургане №31 был найден бронзовый меч длиной 63 см. На данный момент, это древнейший известный экземпляр оружия подобного типа. Из того же погребения происходит находка каменной шлифованной фигурки бычка, а у головы погребенного найдены две фигурки собачек ­­– одна бронзовая, вторая серебряная. Если искать аналогии в комплексе индоевропейских литературных памятников, то в похоронном гимне «Ригведы» есть отсылка к двум псам, тёмной и светлой масти, которые охраняют душу покойного на пути в царство мёртвых.

В отдельных гробницах сохранились остатки предметов из органики – фрагменты ткани, деревянная посуда, остатки рукояти топора, схематическая антропоморфная фигурка и другие детали деревянных вещей. В кургане №30 были найдены обломки деревянного предмета неизвестного назначения, который, по мнению А.Д. Резепкина, возможно служил струнным музыкальным инструментом.

Проблемы интерпретации

По аналогии с материалами могильника "Клады" был выделен ряд погребальных памятников раннего бронзового века на Северо-Западном Кавказе, которые содержали типологически однородный материал. Культурно-хронологическая интерпретация этих памятников является предметом дискуссии.

Существует две точки зрения. По одной из них памятники новосвободненоского типа относятся к позднему этапу майкопской культуры, её сторонники – С.Н. Кореневский, В.А. Трифонов и др. Сам же исследователь могильника «Клады» А.Д. Резепкин выделяет на основе этих материалов отдельную новосвободненскую культуру эпохи ранней бронзы. Он связывает происходящие из могильника находки с культурой воронковидных кубков и другими культурами с чернолощеной керамикой. Таким образом, Резепкин указывает на европейское происхождение носителей данной культуры на раннем этапе в отличие от майкопской культуры, которая имеет передневосточные корни. В качестве признаков, характерных для Новосвободненской культуры, Резепкин выделяет конструктивные особенности мегалитических гробниц, чернолощеную керамику, отличия в металлическом инвентаре, появление жемчужного орнамента на изделиях.

С точки зрения С.Н. Кореневского, несмотря на сходство внешних признаков, в отличие от западноевропейских гробниц, новосвободненские мегалиты не всегда становятся основным погребением кургана, а наоборот, чаще всего, являются впускными к более древним захоронениям. Он также указывает на незначительность различий новосвободненского погребального обряда и инвентаря с майкопской культурой.

Таким образом вопрос о выделении новосвободненской группы памятников в качестве самостоятельной культуры еще не является окончательно решенным в научной среде.Российские генетики впервые в истории отечественной науки проанализировали полную последовательность митохондриального генома останков одного из погребенных в могильнике. Исследованный образец был отнесен к митохондриальной гаплогрупеV7, которая встречается у носителей ряда древних культур Центральной Европы, что согласуется с мнением Резепкина. Однако для того, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезы археологов, требуется более детальный геномный анализ, как новосвободненского, так и собственно майкопского древнего населения.