МОГИЛЁВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
МОГИЛЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица на западе Российской империи; центр - город Могилёв.
Образована 28 мая (8 июня) 1772 года на белорусских землях, отошедших к России по первому разделу Речи Посполитой (см. Разделы Речи Посполитой). Площадь свыше 47,95 тыс. км2 (1897 год). Население свыше 1,7 млн. человек (1897 год).
Первоначально делилась на 4 провинции: Могилёвскую, Мстиславскую, Оршанскую и Рогачёвскую.
22 июля (2 августа) 1773 года разделена на 8 уездов: Быховский, Гомельский, Дубровенский, Милославицкий, Сенненский, Чериковский, Чечерский, Шкловский.
22 марта (2 апреля) 1777 года Могилевская губерния преобразована в соответствии с положениями губернской реформы 1775 года и разделена на 12 уездов: Бабиновицкий, Белицкий, Климовичский, Копысский, Могилёвский, Мстиславский, Оршанский, Рогачёвский, Сенненский, Старобыховский (с середины XIX века - Быховский), Чаусский и Чериковский.
10 (21) января 1778 года переименована в Могилёвское наместничество. Указом императора Павла I от 12 (23) декабря1796 года Могилёвское наместничество ликвидировано, его территория включена в состав Белорусской губернии. Восстановлена 27 февраля (11 марта) 1802 года в прежнем составе.
Во время Отечественной войны 1812 года оккупирована французскими войсками (июль), образована Могилёвская провинция, в которой губернатором был назначен дивизионный генерал П. д’Алмейда граф д’Асумар, маркиз д’Алорна. В ноябре - декабре 1812 года освобождена россияскими войсками.
23 февраля (6 марта)1840 года Бабиновицкий уезд присоединён к Оршанскому ууезду, 25 сентября (7 октября) 1852 года центр Белицкого уезда перенесён в Гомель, а сам уезд 1(13) июня 1854 года переименован в Гомельский. 26 декабря 1861 года (7 января 1862 года) ликвидирован Копысский уезд и образован Горецкий уезд.
Основное занятие населения - земледелие; главные культуры - рожь, овёс, пшеница, ячмень, горох, просо, гречиха, картофель; значительные посевы технических культур - льна и конопли. Развивались садоводство, пчеловодство, добывались известняк и мел; второй половины XIX века - промышленное производство.
Экономическому развитию Могилевской губернии способствовало развитие сети железных дорог во второй половине XIX - начала XX веков , через территорию Могилевской губернии прошли железнодорожные линии Витебск - Рославль (движение открыто в 1868 году), Смоленск - Брест (1871 год), Нововилейск - Минск - Гомель (1873 год), Гомель - Ромны (1874 год), Лунинец - Гомель (1886 год), Гомель - Брянск (1887 год), Витебск - Жлобин (1902 год), Жлобин - Калинковичи (1915 год).
После Октябрьской революции 1917 года входила в Западную область (1917-1918 годы), Западную Коммуну (1918 год). В феврале - ноябре 1918 года западная часть Могилевской губернии оккупирована гермскими войсками. Ликвидирована 11 июля 1919 года, основная часть её территории вошла в состав Гомельской губернии, Сенненский уезд - в Витебскую губернию, Мстиславский уезд - в Смоленскую губернию.