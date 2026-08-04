МОГИЛЁВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

МОГИЛЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная еди­ни­ца на за­па­де Российской им­пе­рии; центр - город Мо­ги­лёв .

Об­ра­зо­ва­на 28 мая (8 июня) 1772 года на бе­ло­русских зем­лях, ото­шед­ших к Рос­сии по первому раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той (см. Раз­де­лы Ре­чи По­спо­ли­той). Площадь свыше 47,95 тыс. км2 (1897 год). Население свыше 1,7 млн. человек (1897 год).

Пер­во­на­чаль­но де­ли­лась на 4 про­вин­ции: Мо­ги­лёв­скую, Мсти­слав­скую, Ор­шан­скую и Ро­га­чёв­скую.

22 июля (2 августа) 1773 года раз­де­ле­на на 8 уез­дов: Бы­хов­ский, Го­мель­ский, Дуб­ро­вен­ский, Ми­ло­сла­виц­кий, Сен­нен­ский, Че­ри­ков­ский, Че­чер­ский, Шклов­ский.

22 марта (2 апреля) 1777 года Могилевская губерния пре­об­ра­зо­ва­на в со­от­вет­ст­вии с по­ло­же­ния­ми гу­берн­ской ре­фор­мы 1775 года и раз­де­ле­на на 12 уез­дов: Ба­би­но­виц­кий, Бе­лиц­кий, Кли­мо­вич­ский, Ко­пыс­ский, Мо­ги­лёв­ский, Мсти­слав­ский, Ор­шан­ский, Ро­га­чёв­ский, Сен­нен­ский, Ста­ро­бы­хов­ский (с середины XIX века - Бы­хов­ский), Ча­ус­ский и Че­ри­ков­ский.

10 (21) января 1778 года пе­ре­име­но­ва­на в Мо­ги­лёв­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во. Ука­зом императора Пав­ла I от 12 (23) декабря1796 года Мо­ги­лёв­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во ли­к­ви­ди­ро­ва­но, его тер­ри­то­рия вклю­че­на в со­став Бе­ло­рус­ской гу­бер­нии. Вос­ста­нов­ле­на 27 февраля (11 марта) 1802 года в преж­нем со­ста­ве.

Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года ок­ку­пи­ро­ва­на французскими вой­ска­ми (июль), об­ра­зо­ва­на Мо­ги­лёв­ская провинция, в ко­то­рой гу­бер­на­то­ром был на­зна­чен ди­ви­зи­он­ный генерал П. д’Алмейда граф д’Асумар, маркиз д’Алор­на. В но­ябре - декабре 1812 года ос­во­бо­ж­де­на россияскими вой­ска­ми.

23 февраля (6 марта)1840 года Ба­би­но­виц­кий уезд при­со­еди­нён к Ор­шан­ско­му ууезду, 25 сентября (7 октября) 1852 года центр Бе­лиц­ко­го уезда пе­ре­не­сён в Го­мель, а сам уезд 1(13) июня 1854 года пе­ре­име­но­ван в Го­мель­ский. 26 декабря 1861 года (7 января 1862 года) ли­к­ви­ди­ро­ван Ко­пыс­ский уезд и об­ра­зо­ван Го­рец­кий уезд.

Основное за­ня­тие на­се­ле­ния - зем­ле­де­лие; главные куль­ту­ры - рожь, овёс, пше­ни­ца, яч­мень, го­рох, про­со, гре­чи­ха, кар­то­фель; зна­чительные по­се­вы тех­нических куль­тур - льна и ко­но­п­ли. Раз­ви­ва­лись са­до­вод­ст­во, пче­ло­вод­ст­во, до­бы­ва­лись из­вест­няк и мел; второй половины XIX века - промышленное про­из­вод­ст­во.

Эко­но­мическому раз­ви­тию Могилевской губернии спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тие се­ти же­лез­ных до­рог во второй половине XIX - начала XX веков , че­рез тер­ри­то­рию Могилевской губернии про­шли железнодорожные ли­нии Ви­тебск - Рос­лавль (дви­же­ние от­кры­то в 1868 году), Смо­ленск - Брест (1871 год), Но­во­ви­лейск - Минск - Го­мель (1873 год), Го­мель - Ром­ны (1874 год), Лу­ни­нец - Го­мель (1886 год), Го­мель - Брянск (1887 год), Ви­тебск - Жло­бин (1902 год), Жло­бин - Ка­лин­ко­ви­чи (1915 год).

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года вхо­ди­ла в Западную об­ласть (1917-1918 годы), Западную Ком­му­ну (1918 год). В феврале - но­ябре 1918 года западная часть Могилевской губернии ок­ку­пи­ро­ва­на гермскими вой­ска­ми. Ли­к­ви­ди­ро­ва­на 11 июля 1919 года, основная часть её тер­ри­то­рии во­шла в со­став Го­мель­ской губернии, Сен­нен­ский уезд - в Ви­теб­скую губернию, Мсти­слав­ский уезд - в Смо­лен­скую губернию.

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