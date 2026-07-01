МОГИЛА

МОГИЛА - со­ору­же­ние, пред­на­зна­чен­ное для по­ме­ще­ния ос­тан­ков умер­ше­го ( по­гре­бе­ния ) или сим­во­лического за­хо­ро­не­ния ( ке­но­таф ).

В ка­че­ст­ве объ­ек­та на­учного изу­че­ния могил (в основном древ­ние) яв­ля­ют­ся ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ка­ми. Могилы мо­гут со­став­лять мо­гиль­ник, в не­ко­то­рых куль­ту­рах быть свя­зан­ны­ми с до­ма­ми (за­хо­ро­не­ния под по­лом, в за­бро­шен­ных жи­ли­щах и другое) и так далее.

Раз­ли­ча­ют могилы од­но- и мно­го­ра­зо­во­го ис­поль­зо­ва­ния; под­зем­ные, по­лу­под­зем­ные, на­зем­ные, скаль­ные.

По кон­ст­рук­ции могилы мо­гут быть про­сты­ми («ям­ны­ми», ес­ли могила за­глуб­ле­на) и слож­ны­ми, например ка­та­ком­ба , склеп. Ям­ные могилы с ни­шей для по­гре­бе­ния на­зы­ва­ют «под­бой­ны­ми», не­ко­торые ис­сле­до­ва­те­ли рас­смат­ри­ва­ют их как про­стей­шую раз­но­вид­ность ка­та­комб. В ря­де слу­ча­ев могилы име­ют об­ли­цов­ку стен, на­сти­лы, под­сып­ку, раз­ные ти­пы пе­ре­кры­тий и другие кон­ст­рук­ции как сим­во­ли­че­ско­го, так и ути­ли­тар­но­го зна­че­ния.

Не­ко­то­рые ти­пы кон­ст­рук­ций, свя­зан­ные с тра­ди­ци­ей, по­ка­за­тель­ной для куль­тур­но-ис­то­рических общ­но­стей, вы­де­ля­ют в осо­бые ти­пы могил, например «ка­мен­ный ящик» на Кав­ка­зе и в Кры­му, «дро­мос­ная мо­ги­ла» (об­шир­ная ка­ме­ра, пе­ре­кры­тая ра­ди­аль­но рас­по­ло­жен­ны­ми брёв­на­ми и имею­щая длин­ный ко­ри­дор-дро­мос) ран­не­го же­лез­но­го ве­ка в сте­пи и так далее (См. так­же в статье Гроб­ни­ца.).

Ус­ту­пы вдоль сте­нок ям, слу­жа­щие для рас­по­ло­же­ния пе­ре­кры­тия могил, на­зы­ва­ют «за­пле­чи­ки». Могилы мо­жет иметь ус­ту­пы и ни­ши для раз­ме­ще­ния объ­ек­тов, со­про­во­ж­даю­щих по­гре­бён­но­го или свя­зан­ных с другими ри­туа­ла­ми (по­су­да, да­ры, жи­вот­ные и так дале).

Что­бы убе­речь цен­ные ве­щи от гра­би­те­лей, в могилы мог­ли уст­раи­вать тай­ни­ки. Ос­тан­ки по­ме­ща­ют­ся в могилы не­по­сред­ст­вен­но или на но­сил­ках, по­воз­ках, в гро­бу, ур­не (ес­ли это тру­по­сож­же­ние), ос­суа­рии и так далее. Ве­щи, по­ло­жен­ные в могилу, обоз­на­ча­ют­ся тер­ми­ном «ин­вен­тарь».

Пред­на­ме­рен­ное на­ру­ше­ние могил мо­жет про­ис­хо­дить как в ре­зуль­та­те ог­раб­ле­ния, так и в хо­де осо­бых об­ря­дов.

Не­на­ру­шен­ные могилы, так­ же как кла­ды, на­дёж­но изо­ли­ро­ван­ные в древ­но­сти со­ору­же­ния на по­се­ле­ни­ях и тому подобное, яв­ля­ются од­ним из важ­ней­ших ви­дов ар­хео­ло­гических ис­точ­ни­ков - «за­кры­ты­ми ком­плек­са­ми».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)