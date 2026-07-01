МОГИЛА
МОГИЛА - сооружение, предназначенное для помещения останков умершего (погребения) или символического захоронения (кенотаф).
В качестве объекта научного изучения могил (в основном древние) являются археологические памятниками. Могилы могут составлять могильник, в некоторых культурах быть связанными с домами (захоронения под полом, в заброшенных жилищах и другое) и так далее.
Различают могилы одно- и многоразового использования; подземные, полуподземные, наземные, скальные.
По конструкции могилы могут быть простыми («ямными», если могила заглублена) и сложными, например катакомба, склеп. Ямные могилы с нишей для погребения называют «подбойными», некоторые исследователи рассматривают их как простейшую разновидность катакомб. В ряде случаев могилы имеют облицовку стен, настилы, подсыпку, разные типы перекрытий и другие конструкции как символического, так и утилитарного значения.
Некоторые типы конструкций, связанные с традицией, показательной для культурно-исторических общностей, выделяют в особые типы могил, например «каменный ящик» на Кавказе и в Крыму, «дромосная могила» (обширная камера, перекрытая радиально расположенными брёвнами и имеющая длинный коридор-дромос) раннего железного века в степи и так далее (См. также в статье Гробница.).
Уступы вдоль стенок ям, служащие для расположения перекрытия могил, называют «заплечики». Могилы может иметь уступы и ниши для размещения объектов, сопровождающих погребённого или связанных с другими ритуалами (посуда, дары, животные и так дале).
Чтобы уберечь ценные вещи от грабителей, в могилы могли устраивать тайники. Останки помещаются в могилы непосредственно или на носилках, повозках, в гробу, урне (если это трупосожжение), оссуарии и так далее. Вещи, положенные в могилу, обозначаются термином «инвентарь».
Преднамеренное нарушение могил может происходить как в результате ограбления, так и в ходе особых обрядов.
Ненарушенные могилы, так же как клады, надёжно изолированные в древности сооружения на поселениях и тому подобное, являются одним из важнейших видов археологических источников - «закрытыми комплексами».