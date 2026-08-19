МОГИКАНЕ

1) МОГИКАНЕ (мо­хи­кан, ма­хи­кан; вам­па­на­ки­ак – «вос­точ­ные») - ин­дей­ский на­род груп­пы при­ат­лан­тических ал­гон­ки­нов в США.

Чис­лен­ность около 1,5 тыс. человек, око­ло по­ло­ви­ны - в ре­зер­ва­ции Сток­бридж-Ман­си на се­ве­ро-вос­то­ке шта­та Вис­кон­син, не­боль­шие груп­пы со­хра­ни­лись в шта­тах Нью-Йорк и Мас­са­чу­сетс. Го­во­рят на английском языке. Язык мо­гикан­ский (ма­хи­кан) восточной груп­пы ал­гон­кин­ских язы­ков; ут­ра­чен в 1930-е годы. Про­тес­тан­ты.

В начале XVII века жи­ли по сред­не­му и верх­не­му те­че­нию р. Гуд­зон до оз. Шам­плейн (современные шта­ты Нью-Йорк и Вер­монт), на­счи­ты­ва­ли 4 тыс. человек. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев Се­ве­ро-Вос­то­ка Северной Аме­ри­ки. За­ни­ма­лись под­сеч­но-ог­не­вым зем­ле­де­ли­ем (ма­ис, фа­соль, ты­к­вы), ры­бо­лов­ст­вом, до­бы­чей пре­сно­вод­ных мол­лю­сков, со­би­ра­тель­ст­вом, охо­той. По голландским до­ку­мен­там, жи­ли в ук­ре­п­лён­ных се­ле­ни­ях на хол­мах, ка­ж­дые 8-12 лет пе­ре­се­ля­ясь на но­вое ме­сто, но ар­хео­ло­ги­че­ски за­сви­де­тель­ст­во­ва­ны лишь не­боль­шие не­ук­ре­п­лён­ные се­зон­ные по­се­ле­ния.

Пле­мя де­ли­лось на три мат­ри­ли­ней­ных то­тем­ных ро­да - мед­ве­дя (Мач­куа­ух), вол­ка (Меч­ча­ух) и че­ре­па­хи (Тун­па­ух). Ли­нидж или суб­ли­нидж за­ни­мал длин­ный дом. Фрат­рии от­сут­ст­во­ва­ли. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па; сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительногму воз­ра­сту и по­лу, крос­ску­зе­ны - по от­но­сительному по­лу. Ро­до­вые во­ж­ди (са­хе­мы) на­сле­до­ва­ли власть по ма­те­рин­ской ли­нии и всту­па­ли в брак с близ­ки­ми род­ст­вен­ни­ка­ми (ор­то- и крос­ску­зи­на­ми, тёт­ка­ми и пле­мян­ни­ца­ми); во­еные во­ж­ди бы­ли выбор­ны­ми. Прак­ти­ко­ва­лись охот­ни­чьи куль­ты, культ се­мей­ных ку­кол-идо­лов.

Кон­так­ты с ев­ро­пей­ца­ми (Г. Гуд­зон) с 1609 года. В 1613 году могикане за­клю­чи­ли (с уча­сти­ем иро­ке­зов-мо­гау­ков) пер­вый в ис­то­рии северно-американских ин­дей­цев пись­мен­ный до­го­вор с ев­ро­пей­ца­ми (о раз­ре­ше­нии гол­ланд­цам ос­но­вать на тер­ри­то­рии могикан тор­го­вый пост) и бы­ли во­вле­че­ны в тор­гов­лю пуш­ни­ной и меж­пле­мен­ное со­пер­ниче­ст­во за по­зи­ции в ней. В 1628 году в ре­зуль­та­те вой­ны с мо­гау­ка­ми могикане ос­та­ви­ли тер­ри­то­рию к за­па­ду от р. Гуд­зон. В 1643-1645 года под­чи­ни­ли груп­пы де­ла­ва­ров-ман­си (вап­пин­гер и дригие) в ниж­нем ле­во­бе­ре­жье и дель­те Гуд­зо­на. Впо­след­ст­вии по­сте­пен­но те­ря­ли свои зем­ли на Гуд­зо­не. К 1675 году воз­гла­ви­ли кон­фе­де­ра­цию с вап­пин­гер и ху­са­то­ник, с 1687 года так­же вьяч­то­нок и другими.

Бы­ли со­юз­ни­ка­ми анг­ли­чан в ко­ло­ни­аль­ных вой­нах. Эпи­де­мии и вой­ны со­кра­ти­ли чис­лен­ность могикан (около 500 человек в 1700 год).

В 1735 году с со­гла­сия могикан и ху­са­то­ник при про­тес­тант­ской мис­сии в вер­ховь­ях р. Ху­са­то­ник ос­но­ва­на деревня Сток­бридж со шко­лой и бо­го­слу­же­ни­ем на мо­ги­кан­ском языке; ту­да пе­ре­се­ли­лись так­же часть ман­си и других ал­гон­ки­нов. В 1740 года в Сток­бридж пе­ре­мес­тил­ся из до­ли­ны Гуд­зо­на пле­мен­ной центр могикан. В 1783-1786 годах ин­дей­цы Сток­брид­жа и боль­шин­ст­во могикан, ос­тав­ших­ся на Гуд­зо­не, по при­гла­ше­нию иро­ке­зов оней­да миг­ри­ро­ва­ли на оз. Онай­да, ос­но­вав об­щи­ну Нью-Сток­бридж.

Во вре­мя вос­ста­ния Те­кум­се 1812 году могикан вы­сту­па­ли по­сред­ни­ка­ми ме­ж­ду вос­став­ши­ми и аме­ри­кан­ца­ми. В 1818-1830 годы миг­ри­ро­ва­ли в Вис­кон­син, по­се­ли­лись на р. Фокс, за­тем на восточном бе­ре­гу оз. Уин­не­бей­го, в 1837 году по­пол­ни­лись ка­надскими де­ла­ва­ра­ми-ман­си. В 1856 году часть могикан по­лу­чи­ла современную ре­зер­ва­цию («Сток­бридж-Ман­си мо­ги­кан­ской на­ции»).

В XIX веке могикане ут­ра­ти­ли ро­до­вую струк­ту­ру и тра­диционную куль­ту­ру.

2) МОХЕГАНЕ (мо­хе­ган) - ал­гон­кин­ский на­род, ве­ро­ят­но, родст­вен­ный мо­ги­ка­нам, опи­сан­ный в ро­ма­не Дж. Ф. Ку­пе­ра «Пос­лед­ний из мо­ги­кан»; из-за ошиб­ки Ку­пе­ра их ста­ли оши­боч­но на­зы­вать могиканами.

Жи­ли по р. Темс на вос­то­ке современного шта­та Кон­нек­ти­кут. Язык - пе­кот-мо­хе­ган, ут­ра­чен в начале XX века.

Вре­мя рас­цве­та - середина XVII века при са­хе­ме Ун­ка­се. В 1740-е годы на­ча­ли пе­ре­хо­дить в хри­сти­ан­ст­во .

По­след­ний са­хем Бен-Ун­кас II умер в 1769 году.

В 1775 году под ру­ко­во­дством пре­сви­те­ри­ан­ско­го мис­сио­не­ра-мо­хе­га­на С. Ок­ко­ма на зем­лях оней­да воз­ник­ло се­ле­ние Бро­тер­та­ун (современный штат Нью-Йорк), где из пред­ста­ви­те­лей различных ал­гон­кин­ских групп сло­жи­лась об­щи­на, миг­ри­ро­вав­шая в 1831-1836 годах в Вис­кон­син (г. Бро­тер­та­ун на восточном бе­ре­гу оз. Уин­не­бей­го); современная чис­лен­ность - около 300 человек.

Эт­ническое са­мо­соз­на­ние и отдельные эле­мен­ты тра­диционной куль­ту­ры со­хра­ня­лись до начала XX ве­ка. По­том­ки мо­хе­га­нов - ас­си­ми­ли­ро­ван­ное ме­тис­ное на­се­ле­ние (свыше 150 чел.) - про­жи­ва­ют в рай­оне г. Но­ру­ич в шта­те Кон­нек­ти­кут.

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