МОГИКАНЕ
1) МОГИКАНЕ (мохикан, махикан; вампанакиак – «восточные») - индейский народ группы приатлантических алгонкинов в США.
Численность около 1,5 тыс. человек, около половины - в резервации Стокбридж-Манси на северо-востоке штата Висконсин, небольшие группы сохранились в штатах Нью-Йорк и Массачусетс. Говорят на английском языке. Язык могиканский (махикан) восточной группы алгонкинских языков; утрачен в 1930-е годы. Протестанты.
В начале XVII века жили по среднему и верхнему течению р. Гудзон до оз. Шамплейн (современные штаты Нью-Йорк и Вермонт), насчитывали 4 тыс. человек. Традиционная культура типична для индейцев Северо-Востока Северной Америки. Занимались подсечно-огневым земледелием (маис, фасоль, тыквы), рыболовством, добычей пресноводных моллюсков, собирательством, охотой. По голландским документам, жили в укреплённых селениях на холмах, каждые 8-12 лет переселяясь на новое место, но археологически засвидетельствованы лишь небольшие неукреплённые сезонные поселения.
Племя делилось на три матрилинейных тотемных рода - медведя (Мачкуаух), волка (Меччаух) и черепахи (Тунпаух). Линидж или сублинидж занимал длинный дом. Фратрии отсутствовали. Система терминов родства бифуркативного типа; сиблинги делятся по относительногму возрасту и полу, кросскузены - по относительному полу. Родовые вожди (сахемы) наследовали власть по материнской линии и вступали в брак с близкими родственниками (орто- и кросскузинами, тётками и племянницами); военые вожди были выборными. Практиковались охотничьи культы, культ семейных кукол-идолов.
Контакты с европейцами (Г. Гудзон) с 1609 года. В 1613 году могикане заключили (с участием ирокезов-могауков) первый в истории северно-американских индейцев письменный договор с европейцами (о разрешении голландцам основать на территории могикан торговый пост) и были вовлечены в торговлю пушниной и межплеменное соперничество за позиции в ней. В 1628 году в результате войны с могауками могикане оставили территорию к западу от р. Гудзон. В 1643-1645 года подчинили группы делаваров-манси (ваппингер и дригие) в нижнем левобережье и дельте Гудзона. Впоследствии постепенно теряли свои земли на Гудзоне. К 1675 году возглавили конфедерацию с ваппингер и хусатоник, с 1687 года также вьячтонок и другими.
Были союзниками англичан в колониальных войнах. Эпидемии и войны сократили численность могикан (около 500 человек в 1700 год).
В 1735 году с согласия могикан и хусатоник при протестантской миссии в верховьях р. Хусатоник основана деревня Стокбридж со школой и богослужением на могиканском языке; туда переселились также часть манси и других алгонкинов. В 1740 года в Стокбридж переместился из долины Гудзона племенной центр могикан. В 1783-1786 годах индейцы Стокбриджа и большинство могикан, оставшихся на Гудзоне, по приглашению ирокезов онейда мигрировали на оз. Онайда, основав общину Нью-Стокбридж.
Во время восстания Текумсе 1812 году могикан выступали посредниками между восставшими и американцами. В 1818-1830 годы мигрировали в Висконсин, поселились на р. Фокс, затем на восточном берегу оз. Уиннебейго, в 1837 году пополнились канадскими делаварами-манси. В 1856 году часть могикан получила современную резервацию («Стокбридж-Манси могиканской нации»).
В XIX веке могикане утратили родовую структуру и традиционную культуру.
2) МОХЕГАНЕ (мохеган) - алгонкинский народ, вероятно, родственный могиканам, описанный в романе Дж. Ф. Купера «Последний из могикан»; из-за ошибки Купера их стали ошибочно называть могиканами.
Жили по р. Темс на востоке современного штата Коннектикут. Язык - пекот-мохеган, утрачен в начале XX века.
Время расцвета - середина XVII века при сахеме Ункасе. В 1740-е годы начали переходить в христианство.
Последний сахем Бен-Ункас II умер в 1769 году.
В 1775 году под руководством пресвитерианского миссионера-мохегана С. Оккома на землях онейда возникло селение Бротертаун (современный штат Нью-Йорк), где из представителей различных алгонкинских групп сложилась община, мигрировавшая в 1831-1836 годах в Висконсин (г. Бротертаун на восточном берегу оз. Уиннебейго); современная численность - около 300 человек.
Этническое самосознание и отдельные элементы традиционной культуры сохранялись до начала XX века. Потомки мохеганов - ассимилированное метисное население (свыше 150 чел.) - проживают в районе г. Норуич в штате Коннектикут.