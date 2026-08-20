МОГАДИШО (ГОРОД)
МОГАДИШО (второе местное название - Хамар) - Столица Сомали.
Население 1,5 млн. человек (2012 год; по другим данным, до 3 млн. человек). Расположена в южной части страны, на побережье Индийского океана (порт). Узел автодорог. Международные аэропорты Аден-Адде и K50 (в 50 км от города).
Основан арабскими и персидскими купцами в XII веке; в XII-XVII веках центр государства Могадишо. С конца XVII века под властью Оманского султаната, в начале XIXвека контролировался (номинально) султанами Занзибара. В 1905-1960 годы администратичный центр Итальянского Сомали. С июля 1960 года столица независимой Сомалийской Республики. В 1991-1992 годы в ходе гражданской войны практически полностью разрушен. В октябре 1993 года в Могадишо произошло сражение между повстанческими отрядами и миротворческими силами ООН (находились в Сомали в 1992-1995 годы). В 2006 году контроль над Могадишо установила исламистская организация Союз исламских судов; в начале 2007 года город освобождён вооруженными формированиями Переходного федерального правительства Сомали совместно с эфиопскими подразделениями.
Среди архитиктурных памятников (до начала гражданской войны): мечети XIII века, в том числе многостолпная соборная мечеть с девяти-ярусным минаретом цилиндрической формы (1238 год, перестроена в XIX веке); неороманский католический собор (начало XX века; разрушен в 2008 году).
Объекты современной архитектуры - госпиталь (1964 год; современные архитекторы К.С. Матоян, А.Е. Моисеенков, инжинер Г.М. Абросимова), здания радиостанции (архитекторы Ж. Липсмейер, Н. Сулейман-Пасик), парламента (оба - 1960-е года), Национальный театр (1968 год), Народный дворец (1971 год), рынок Баккара (1972 год); многоэтажные дома из кораллового камня. Университеты: Могадишо (1997 год; негосударственный), Бенадир (основан в 2002 году как медицинский), «Плазма» (колледж наук о здоровье; 2005 год). Национальный музей (1934 год; во дворце наместника султана, 1872 год). Национальная библиотека (1970 год).
Могадишо - торговый центр. Производственные мощности серьёзно пострадали во время гражданской войны и вооруженных конфликтов. Восстановлению и развитию хозяйства препятствует нестабильная политическая обстановка.
Выпуск пищевых продуктов и безалкогольных напитков, текстиля. В окрестностях возделывают сахарный тростник, хлопчатник, бананы.