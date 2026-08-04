МОГАДИШО

Могадишо ( сомал . Muqdisho — Мукдишо, второе местное название — Хамар) — столица, крупнейший город и порт Сомали на побережье Индийского океана, в районе Бенадир. Площадь — 91 кв. км, численность населения — 2,5 млн человек (2017).

Город возник в IX в. на торговом маршруте; благодаря плодородным землям вокруг М. возникали сельские поселения. В XVI в. город находился под контролем Португалии, в XIX в. — под контролем султана Занзибара, с 1905 стал столицей Итальянского Сомали. С 1960 М. — столица независимой Республики Сомали.

В 1990 М. был разделен на две части и стал ареной боевых действий периода гражданской войны, большая часть города была разрушена, совершались террористические акты, значительная часть местного населения покинула город. С 2010 проводятся восстановительные работы. Начали функционировать морской порт и аэропорт.

Мечеть исламской солидарности в Могадишо — самая крупная мечеть на Африканском Роге (построена в 1987 при помощи Саудовской Аравии), действует Могадишский собор, построенный итальянской администрацией в 1928, открыты несколько университетов, действуют Национальный музей Сомали и Национальная библиотека.

Лит. : Castagno M. Historical Dictio­nary of Somalia. Metuchen, New Jersey, 1975; Mukhtar M. H. Historical Dictionary of Somalia. Lanham, Maryland, Oxford, 2003. Л. В. Иванова.