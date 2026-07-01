МОФФАТ РОБЕРТ
МОФФАТ РОБЕРТ - шотландский протестантский миссионер.
Из бедной семьи таможенного служащего. В 1816 году был направлен Лондонским миссионерским обществом в Южную Африку. Проповедовал среди народа нама в Капской колонии, впоследствии жил в Курумане (на территории современной ЮАР, к западу от реки Вааль), занимался миссионерской деятельностью среди тсвана.
В 1839-1843 годах находился в Англии, выступал с лекциями в Лондонском миссионерском обществе. Считал одним из главных препятствий на пути обращения африканцев в христианство языковой барьер, изучил язык тсвана и создал его графическую основу. В 1857 году перевёл на тсвана Библию.
Оказывал помощь местному населению в создании школ и подготовке учителей. Активно проповедовал европейский образ жизни и достижения цивилизации. Совершил несколько путешествий в глубинные районы Южной Африки, в том числе на территорию современного Зимбабве. С 1870 года жил в Англии. Сочинения Моффата содержат богатый материал по истории, культуре и обычаям народов Южной Африки.
Сочинения:
Missionary labours and scenes in Southern Africa. L., 1842. N. Y., 1969.