МОФФАТ РОБЕРТ

МОФФАТ РОБЕРТ - шотландский протестантский миссионер.

Из бед­ной се­мьи та­мо­жен­но­го слу­жа­ще­го. В 1816 году был на­прав­лен Лон­дон­ским мис­сио­нер­ским обществом в Южную Аф­ри­ку. Про­по­ве­до­вал сре­ди на­ро­да на­ма в Кап­ской ко­ло­нии, впо­след­ст­вии жил в Ку­ру­ма­не (на тер­ри­то­рии современной ЮАР, к за­па­ду от реки Ва­аль), за­ни­мал­ся мис­сио­нер­ской дея­тель­но­стью сре­ди тсва­на.

В 1839-1843 годах на­хо­дил­ся в Анг­лии, вы­сту­пал с лек­ция­ми в Лон­дон­ском мис­сио­нер­ском обществе. Счи­тал од­ним из главных пре­пят­ст­вий на пу­ти об­ра­ще­ния аф­ри­кан­цев в хри­сти­ан­ст­во язы­ко­вой барь­ер, изу­чил язык тсва­на и соз­дал его гра­фическую ос­но­ву. В 1857 году пе­ре­вёл на тсва­на Биб­лию.

Ока­зы­вал по­мощь ме­ст­но­му на­се­ле­нию в соз­да­нии школ и под­го­тов­ке учи­те­лей. Ак­тив­но про­по­ве­до­вал ев­ропейский об­раз жиз­ни и дос­ти­же­ния ци­ви­ли­за­ции. Со­вер­шил несколько пу­те­ше­ст­вий в глу­бин­ные рай­оны Южной Аф­ри­ки, в том числе на тер­ри­то­рию современного Зим­баб­ве . С 1870 года жил в Анг­лии. Со­чи­не­ния Моффата со­дер­жат бо­га­тый ма­те­ри­ал по ис­то­рии, куль­ту­ре и обы­ча­ям на­ро­дов Южной Аф­ри­ки.

Сочинения:

Missionary labours and scenes in Sou­thern Africa. L., 1842. N. Y., 1969.