МОЭМ УИЛЬЯМ СОМЕРСЕТ

МОЭМ УИЛЬЯМ СОМЕРСЕТ - английский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье со­труд­ни­ка британского по­соль­ст­ва во Фран­ции. Про­слу­шал курс фи­ло­со­фии в Гей­дель­берг­ском университете (1891); в 1892-1897 годах учил­ся в медицинском институте при лон­дон­ской боль­ни­це святого Фо­мы, по­лу­чил ди­плом вра­ча, но от­ка­зал­ся от карь­е­ры ме­ди­ка.

В 1916-1917 годах вы­пол­нил ряд по­ру­че­ний британской раз­вед­ки; в августе - но­ябре 1917 года на­хо­дил­ся в Рос­сии. В 1928 году при­об­рёл вил­лу на Ла­зур­ном бе­ре­гу, где жил до 1940 года и с 1946 года до сво­ей кон­чи­ны; в 1940-1946 годы - в США и Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Пе­ча­тал­ся с 1897 года: ро­ман «Ли­за из Лэм­бе­та» («Liza of Lambeth», русский перевод 1995 год), ос­но­ван­ный на со­бы­ти­ях из жиз­ни Моэма в быт­ность его ме­ди­ком-прак­ти­кан­том. Ус­пех име­ла ко­ме­дия нра­вов «Ле­ди Фре­де­рик» («Lady Frederick», 1907 год), од­на­ко ши­ро­кую из­вест­ность Моэм при­нес­ли его про­за­ические со­чи­не­ния. Но­вел­лы Моэма от­ме­че­ны чёт­ко вы­стро­ен­ным сю­же­том, стро­гим от­бо­ром ма­те­риа­ла, вир­ту­оз­ным вла­де­ни­ем язы­ком, яс­ным лаконичным сти­лем: цикл «Эшен­ден, или Бри­тан­ский агент» («Ashenden, or The British аgent», 1928 год, русский перевод 1929 год, пол­ный - 1992 год), от­ра­зив­ший опыт ра­бо­ты Моэма на английскую раз­вед­ку и обо­зна­чив­ший по­во­рот к пси­хо­ло­гиз­му в литературе о шпио­нах; сборник «Тре­пет лис­та» («The trembling of a leaf», 1921 год) и др.

Объ­ек­тив­ная ма­не­ра по­ве­ст­во­ва­ния, мно­го­об­ра­зие ха­рак­те­ров, ти­пов и си­туа­ций ха­рак­тер­ны для наи­бо­лее зна­чительные про­из­ве­де­ния Моэма - отчас­ти ав­то­био­гра­фи­че­ско­го «ро­ма­на вос­пи­та­ния» «Бре­мя стра­стей че­ло­ве­че­ских» («Of human bondage», 1915 год, русский перевод 1959 года), на­пи­сан­но­го в тра­ди­ци­ях про­зы И.В. Гё­те и С. Бат­ле­ра. Свое­об­раз­ную три­ло­гию о твор­цах ис­кус­ства, его на­зна­че­нии и от­но­ше­нии к жиз­ни об­ра­зу­ют ро­ман о ху­дож­ни­ке «Лу­на и грош» («The Moon and sixpence», 1919 год, русский перевод 1927 год), в ос­но­ве ко­то­ро­го - не­ко­то­рые фак­ты из био­гра­фии П. Го­ге­на , ро­ман о пи­са­те­ле «Пи­ро­ги и пи­во» («Cakes and ale», 1930 год, русский перевод 1976 год) и ро­ман об ак­три­се «Те­атр» («Theatre», 1937 год, русский перевод 1969 год, пол­ный - 1979 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний: ко­ме­дии, со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гические дра­мы, в том числе «Круг» («The circle», 1921 год) и «Шеп­пи» («Shep­pey», 1933 год); со­ци­аль­но-фи­лософские ро­ма­ны «Узор­ный по­кров» («The painted veil», 1925 год, русский перевод 1927 год), «Ро­ж­де­ст­вен­ские ка­ни­ку­лы» («Christ­mas holiday», 1939 год, русский перевод 1992 год), «Ост­рие брит­вы» («The razor’s edge», 1944 год, русский перевод 1981 год); книга «Под­во­дя ито­ги» («The summing-up», 1938 год, русский перевод 1957 год) и «Днев­ник пи­са­те­ля» («A writer’s notebook», 1949 год), со­че­таю­щие в се­бе раз­мыш­ле­ния о литературе и искусстве с ав­тор­ской ис­по­ве­дью. Про­из­ве­де­ния Моэма не­од­но­крат­но эк­ра­ни­зи­ро­ва­лись; сре­ди ав­то­ров эк­ра­ни­за­ций - А. Хич­кок, И. Са­бо, К.Г. Му­ра­то­ва .

Сочинения:

The collected edition of the works. L., 1934–1961. [Vol. 1–20];

Complete short stories. L., 1951. Vol. 1–3;

Collected plays. L., 1952. Vol. 1–3;

Selected novels. L., 1953. Vol. 1–3;

Ис­кус­ст­во сло­ва: О се­бе и дру­гих. М., 1989;

Собр. соч. М., 1999–2001. T. 1–9;

Полн. собр. рас­ска­зов. М., 1999–2001. Т. 1–5;

За­пис­ные книж­ки. М., 2010.