МОЭМ УИЛЬЯМ СОМЕРСЕТ
МОЭМ УИЛЬЯМ СОМЕРСЕТ - английский писатель.
Родился в семье сотрудника британского посольства во Франции. Прослушал курс философии в Гейдельбергском университете (1891); в 1892-1897 годах учился в медицинском институте при лондонской больнице святого Фомы, получил диплом врача, но отказался от карьеры медика.
В 1916-1917 годах выполнил ряд поручений британской разведки; в августе - ноябре 1917 года находился в России. В 1928 году приобрёл виллу на Лазурном берегу, где жил до 1940 года и с 1946 года до своей кончины; в 1940-1946 годы - в США и Великобритании.
Печатался с 1897 года: роман «Лиза из Лэмбета» («Liza of Lambeth», русский перевод 1995 год), основанный на событиях из жизни Моэма в бытность его медиком-практикантом. Успех имела комедия нравов «Леди Фредерик» («Lady Frederick», 1907 год), однако широкую известность Моэм принесли его прозаические сочинения. Новеллы Моэма отмечены чётко выстроенным сюжетом, строгим отбором материала, виртуозным владением языком, ясным лаконичным стилем: цикл «Эшенден, или Британский агент» («Ashenden, or The British аgent», 1928 год, русский перевод 1929 год, полный - 1992 год), отразивший опыт работы Моэма на английскую разведку и обозначивший поворот к психологизму в литературе о шпионах; сборник «Трепет листа» («The trembling of a leaf», 1921 год) и др.
Объективная манера повествования, многообразие характеров, типов и ситуаций характерны для наиболее значительные произведения Моэма - отчасти автобиографического «романа воспитания» «Бремя страстей человеческих» («Of human bondage», 1915 год, русский перевод 1959 года), написанного в традициях прозы И.В. Гёте и С. Батлера. Своеобразную трилогию о творцах искусства, его назначении и отношении к жизни образуют роман о художнике «Луна и грош» («The Moon and sixpence», 1919 год, русский перевод 1927 год), в основе которого - некоторые факты из биографии П. Гогена, роман о писателе «Пироги и пиво» («Cakes and ale», 1930 год, русский перевод 1976 год) и роман об актрисе «Театр» («Theatre», 1937 год, русский перевод 1969 год, полный - 1979 год).
Среди других сочинений: комедии, социально-психологические драмы, в том числе «Круг» («The circle», 1921 год) и «Шеппи» («Sheppey», 1933 год); социально-философские романы «Узорный покров» («The painted veil», 1925 год, русский перевод 1927 год), «Рождественские каникулы» («Christmas holiday», 1939 год, русский перевод 1992 год), «Острие бритвы» («The razor’s edge», 1944 год, русский перевод 1981 год); книга «Подводя итоги» («The summing-up», 1938 год, русский перевод 1957 год) и «Дневник писателя» («A writer’s notebook», 1949 год), сочетающие в себе размышления о литературе и искусстве с авторской исповедью. Произведения Моэма неоднократно экранизировались; среди авторов экранизаций - А. Хичкок, И. Сабо, К.Г. Муратова.
Сочинения:
The collected edition of the works. L., 1934–1961. [Vol. 1–20];
Complete short stories. L., 1951. Vol. 1–3;
Collected plays. L., 1952. Vol. 1–3;
Selected novels. L., 1953. Vol. 1–3;
Искусство слова: О себе и других. М., 1989;
Собр. соч. М., 1999–2001. T. 1–9;
Полн. собр. рассказов. М., 1999–2001. Т. 1–5;
Записные книжки. М., 2010.