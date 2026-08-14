МОДЖОКЕРТО

МОДЖОКЕРТО - ме­сто­на­хо­ж­де­ние фраг­мен­та дет­ско­го че­ре­па Homo erectus, об­на­ру­жен­но­го Г. Г. Р. фон Кё­ниг­сваль­дом в 1936 году в рай­оне Мод­жо­кер­то, в провинции Восточной Ява ( Ин­до­не­зия ).

Объ­е­ди­не­но Кё­ниг­сваль­дом с че­ре­пом (так называемый пи­те­кан­троп IV, Сан­ги­ран 4) и фраг­мен­том ниж­ней че­лю­сти (Сан­ги­ран В) из Сан­ги­ра­на в вид мод­жо­керт­ский пи­те­кан­троп (Pithecanthropus mojokerten­sis), ны­не под­вид Homo erectus mojokertensis.

От­ли­ча­ет­ся край­ним ар­ха­из­мом: очень низ­ким сво­дом че­ре­па, ог­ром­ной тол­щи­ной кос­тей, силь­но вы­ра­жен­ным над­глаз­нич­ным ва­ли­ком и за­ты­лоч­ным то­ру­сом, круп­ным вы­сту­паю­щим верх­ним клы­ком, от­де­лён­ным от рез­цов про­ме­жут­ком, и другим; объ­ём моз­га 908 см3. Воз­раст 1,8 млн. лет.

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