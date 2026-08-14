МОДЖОКЕРТО
МОДЖОКЕРТО - местонахождение фрагмента детского черепа Homo erectus, обнаруженного Г. Г. Р. фон Кёнигсвальдом в 1936 году в районе Моджокерто, в провинции Восточной Ява (Индонезия).
Объединено Кёнигсвальдом с черепом (так называемый питекантроп IV, Сангиран 4) и фрагментом нижней челюсти (Сангиран В) из Сангирана в вид моджокертский питекантроп (Pithecanthropus mojokertensis), ныне подвид Homo erectus mojokertensis.
Отличается крайним архаизмом: очень низким сводом черепа, огромной толщиной костей, сильно выраженным надглазничным валиком и затылочным торусом, крупным выступающим верхним клыком, отделённым от резцов промежутком, и другим; объём мозга 908 см3. Возраст 1,8 млн. лет.