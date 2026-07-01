МОДЖЕВСКИЙ АНДЖЕЙ

МОДЖЕВСКИЙ АНДЖЕЙ (полная фамилия Фрыч-Мод­жев­ский) - польский мыс­ли­тель и пи­са­тель эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния, гу­ма­нист, тео­лог.

Из се­мьи не­бо­га­то­го шлях­ти­ча, на­следственного вой­та гми­ны Воль­буж, имев­ше­го про­зви­ще Фрыч. В 1519 году окон­чил Кра­ков­скую ака­де­мию (ба­ка­лавр).

Около 1522 года по­свя­щён в низ­ший ду­хов­ный сан. С 1523 году слу­жил в кан­це­ля­рии ар­хи­епископа Гнез­нен­ско­го при­ма­са Я. Лас­ко­го, в 1525-1529 годы но­та­ри­ус у епископа По­знан­ско­го Я. Ля­таль­ско­го, с 1531 года слу­жил у пле­мян­ни­ка ар­хи­епи­ско­па, из­вест­но­го гу­ма­ни­ста Я. Лас­ко­го.

Во вре­мя учё­бы в Вит­тен­берг­ском университете сбли­зил­ся со сто­рон­ни­ка­ми М. Лю­те­ра . В 1541 году вер­нул­ся в Поль­шу, в 1547-1553 годы сек­ре­тарь польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да II Ав­гу­ста , по его по­ру­че­нию уча­ст­во­вал в ря­де ди­пло­ма­тических мис­сий. С 1553 года войт гми­ны Воль­буж.

Был бли­зок к каль­ви­ни­стам, за­тем к ан­ти­три­ни­та­ри­ям, от­вер­гав­шим дог­мат Трои­цы. В 1560 году, не­смот­ря на ду­хов­ный сан, же­нил­ся, в бра­ке имел тро­их де­тей. От пре­сле­до­ва­ния со сто­ро­ны Рим­ско-ка­то­лической церк­ви его спас­ло то, что в 1556 году по ре­ше­нию коро­ля и польского Сей­ма он был вы­ве­ден из-под цер­ков­ной юрис­дик­ции.

Главный труд Моджевского Анджея «Раз­мыш­ле­ния об ис­прав­ле­нии Рес­пуб­ли­ки в пя­ти кни­гах»(«Kommentariorum de Republika emendanda libri quinque») был час­тич­но (кни­ги «Об обы­ча­ях», «О пра­вах», «О вой­не») опуб­ли­ко­ван в 1551 году в Кра­ко­ве на ла­ты­ни, пол­но­стью (с кни­га­ми «О церк­ви» и «О шко­ле») в 1554 году в Ба­зе­ле. Пер­вый не­пол­ный польский пе­ре­вод вы­шел в 1577 году, трак­тат из­да­вал­ся так­же на немецком, французском и испанском язы­ках. Ка­то­лическая цер­ковь вклю­чи­ла его в «Ин­декс за­пре­щён­ных книг».

В сво­ём тру­де А. Моджаевский про­ана­ли­зи­ро­вал со­ци­аль­но-по­ли­тическое уст­рой­ст­во Поль­ши и пред­ставил про­грам­му его ре­фор­ми­ро­ва­ния; вы­сту­пил за де­мо­кра­тический строй в го­су­дар­ст­ве (ра­вен­ст­во всех со­сло­вий пе­ред за­ко­ном), за цен­тра­ли­зо­ван­ную, но не аб­со­лют­ную мо­нар­хию, на­стаи­вал на ре­фор­ме от­но­ше­ний в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви и рав­но­прав­ном объ­е­ди­не­нии всех хри­сти­ан­ских церк­вей, а так­же на при­да­нии свет­ско­го ха­рак­те­ра об­ра­зо­ва­нию и на по­вы­ше­нии его уров­ня.

Твор­че­ст­во А. Моджаевского по­влия­ло на раз­ви­тие кон­цеп­ций эк­зе­ку­цио­ни­ст­ско­го и эку­ме­ни­сти­че­ско­го дви­же­ний и по­яв­ле­ние идеи о польской национальной церк­ви.

Сочинения:

Dzieła wszystkie. Warsz., 1953–1959. Т. 1–5.