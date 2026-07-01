МОДЖЕВСКИЙ АНДЖЕЙ
МОДЖЕВСКИЙ АНДЖЕЙ (полная фамилия Фрыч-Моджевский) - польский мыслитель и писатель эпохи Возрождения, гуманист, теолог.
Из семьи небогатого шляхтича, наследственного войта гмины Вольбуж, имевшего прозвище Фрыч. В 1519 году окончил Краковскую академию (бакалавр).
Около 1522 года посвящён в низший духовный сан. С 1523 году служил в канцелярии архиепископа Гнезненского примаса Я. Лаского, в 1525-1529 годы нотариус у епископа Познанского Я. Лятальского, с 1531 года служил у племянника архиепископа, известного гуманиста Я. Лаского.
Во время учёбы в Виттенбергском университете сблизился со сторонниками М. Лютера. В 1541 году вернулся в Польшу, в 1547-1553 годы секретарь польского короля Сигизмунда II Августа, по его поручению участвовал в ряде дипломатических миссий. С 1553 года войт гмины Вольбуж.
Был близок к кальвинистам, затем к антитринитариям, отвергавшим догмат Троицы. В 1560 году, несмотря на духовный сан, женился, в браке имел троих детей. От преследования со стороны Римско-католической церкви его спасло то, что в 1556 году по решению короля и польского Сейма он был выведен из-под церковной юрисдикции.
Главный труд Моджевского Анджея «Размышления об исправлении Республики в пяти книгах»(«Kommentariorum de Republika emendanda libri quinque») был частично (книги «Об обычаях», «О правах», «О войне») опубликован в 1551 году в Кракове на латыни, полностью (с книгами «О церкви» и «О школе») в 1554 году в Базеле. Первый неполный польский перевод вышел в 1577 году, трактат издавался также на немецком, французском и испанском языках. Католическая церковь включила его в «Индекс запрещённых книг».
В своём труде А. Моджаевский проанализировал социально-политическое устройство Польши и представил программу его реформирования; выступил за демократический строй в государстве (равенство всех сословий перед законом), за централизованную, но не абсолютную монархию, настаивал на реформе отношений в Римско-католической церкви и равноправном объединении всех христианских церквей, а также на придании светского характера образованию и на повышении его уровня.
Творчество А. Моджаевского повлияло на развитие концепций экзекуционистского и экуменистического движений и появление идеи о польской национальной церкви.
Сочинения:
Dzieła wszystkie. Warsz., 1953–1959. Т. 1–5.