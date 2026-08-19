МОДЖАХЕДЫ
МОДЖАХЕ́ДЫ (араб. «муджахид» – борющийся) - согласно мусульманской традиции, участники джихада, как «великого», направленного на борьбу с духовными и социальными пороками, так и «малого», связанного с вооруженной борьбой против неверных в защиту ислама.
Погибший во время джихада моджахед считается мучеником-шахидом.
Наименование моджахеды присвоили себе участники движения вооруженной афганской оппозиции в период Афганского конфликта 1979-1989 годы, а в последующие годы - боевики движения «Талибан» и мусульманские иностранные наёмники, принимавшие участие в боевых действиях в «горячих точках» по всему миру (во время войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годы, позднее - в Косово, Ираке, Сомали, Пакистане, Чечне), а также отдельные мусульманские группировки на Филиппинах, в Индии, Иране и других странах.