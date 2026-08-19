МОДЖАХЕДЫ

МОДЖАХЕ́ДЫ (араб. «муд­жа­хид» – бо­рю­щий­ся) - согласно мусульманской традиции, участники джихада , как «великого», направленного на борьбу с духовными и социальными пороками, так и «малого», связанного с вооруженной борьбой против неверных в защиту ислама .

По­гиб­ший во вре­мя джи­ха­да моджахед счи­та­ет­ся му­че­ни­ком-ша­хи­дом.

На­име­но­ва­ние моджахеды при­свои­ли се­бе уча­ст­ни­ки дви­же­ния воо­руженной афганской оп­по­зи­ции в пе­ри­од Аф­ган­ско­го кон­флик­та 1979-1989 годы, а в по­сле­дую­щие го­ды - бое­ви­ки дви­же­ния «Та­ли­бан» и му­сульманские иностранные на­ём­ни­ки, при­ни­мав­шие уча­стие в бое­вых дей­ст­ви­ях в «го­ря­чих точ­ках» по все­му ми­ру (во вре­мя вой­ны в Бос­нии и Гер­це­го­ви­не 1992-1995 годы, позд­нее - в Ко­со­во , Ира­ке, Со­ма­ли, Па­ки­ста­не, Чеч­не), а так­же отдельные му­сульманские груп­пи­ров­ки на Фи­лип­пи­нах, в Ин­дии, Ира­не и других стра­нах.

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