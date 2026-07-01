МОДУС (МУЗЫКА)
МОДУС - 1) в западноевропейской многоголосной музыке XII - первой трети XIV веков (в основном совпадает с периодом Арс антиква) - ритмическая фигура (формула), в совокупности всех её длительностей образующая счётную единицу трехдольного метра (мензуру).
Повторяющиеся модусы группировались в ряды (лат. ordines), отделяемые друг от друга паузой.
С модусами в музыковедческой литературе принято условно сопоставлять древне-греческие стихотворные размеры: трохей (хорей), ямб, дактиль, анапест, спондей и трибрахий. Из шести нормативных модусов - LB, BL, LBB, BBL, LLL, BBB (L - лонга, B - бревис) - в музыке наиболее распространёнными были 1-й (трохей) и 5-й (спондей); 4-й (анапест) почти не встречается.
Для преодоления трёхдольной монотонии использовались дробление одной крупной длительности на более мелкие (так называемые plica, букв. - складка), а также ритмоформулы удлинения (extensio modi) и разбиения (fractio modi), при непременном сохранении общей трёхдольности. Теоретическое описание модусов дано в трактатах XIII века (Иоанн де Гарландия, Магистр Ламберт, Аноним IV и другие). В период Арс нова модальная ритмика была вытеснена мензуральной (см. в статье Мензуральная нотация).
2) То же, что лад (тон) григорианской монодии.
3) В западной музыке науке термином «модусом» называют любой монодический лад модального типа.