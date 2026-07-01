МОДУС (МУЗЫКА)

МОДУС - 1) в западноевропейской мно­го­го­лос­ной му­зы­ке XII - первой тре­ти XIV веков (в основном сов­па­да­ет с пе­рио­дом Арс ан­тик­ва) - рит­ми­че­ская фи­гу­ра (фор­му­ла), в со­во­куп­но­сти всех её дли­тель­но­стей об­ра­зую­щая счёт­ную еди­ни­цу трехдоль­но­го мет­ра ( мен­зу­ру ).

По­вто­ряю­щие­ся модусы груп­пи­ро­ва­лись в ря­ды (лат. ordines), от­де­ляе­мые друг от дру­га пау­зой.

С мо­ду­са­ми в му­зы­ко­ведческой литературе при­ня­то ус­лов­но со­пос­тав­лять древне-греческие сти­хо­твор­ные раз­ме­ры: тро­хей (хо­рей), ямб, дак­тиль , ана­пест, спон­дей и триб­ра­хий. Из шести нор­ма­тив­ных модусов - LB, BL, LBB, BBL, LLL, BBB (L - лон­га, B - бре­вис) - в му­зы­ке наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми бы­ли 1-й (тро­хей) и 5-й (спон­дей); 4-й (ана­пест) поч­ти не встре­ча­ет­ся.

Для пре­одо­ле­ния трёх­доль­ной мо­но­то­нии ис­поль­зо­ва­лись дроб­ле­ние од­ной круп­ной дли­тель­но­сти на бо­лее мел­кие (так называемые plica, букв. - склад­ка), а так­же рит­мо­фор­му­лы уд­ли­не­ния (extensio modi) и раз­бие­ния (frac­tio modi), при не­пре­мен­ном со­хра­не­нии об­щей трёх­доль­но­сти. Тео­ре­тическое опи­са­ние мо­ду­сов да­но в трак­та­тах XIII века (Иоанн де Гар­лан­дия, Ма­гистр Лам­берт, Ано­ним IV и другие). В пе­ри­од Арс но­ва мо­даль­ная рит­ми­ка бы­ла вы­тес­не­на мен­зу­раль­ной (см. в статье Мен­зу­раль­ная но­та­ция).

2) То же, что лад (тон) гри­го­ри­ан­ской мо­но­дии.

3) В западной музыке нау­ке тер­ми­ном «модусом» на­зы­ва­ют лю­бой мо­но­ди­че­ский лад мо­даль­но­го ти­па.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)