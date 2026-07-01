МОДУЛЯЦИЯ

МОДУЛЯ́ЦИЯ (лат. modulatio – со­раз­мер­ность, от modulor – ме­рить, со­раз­ме­рять; вос­хо­дит к сло­ву modus – ме­ра, спо­соб, об­раз, вид, пра­ви­ло, так­же ла­до­вый зву­ко­ряд)

1) В латинской ан­тич­но­сти (Цен­зо­рин, Ав­гу­стин, Бо­эций, Кас­сио­дор), Сред­не­ве­ко­вье (на­чи­ная с трак­та­тов «Ка­ро­линг­ско­го воз­ро­ж­де­ния») и в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния - си­но­ним ме­ло­дии как раз­ме­рен­но­го (оп­ре­де­ляе­мо­го в чис­лах-вы­со­тах), «лад­но­го» дви­же­ния (от­сю­да ори­ги­наль­ное сло­во­со­че­та­ние «harmo­nica modula­tio»). В тер­ми­но­ло­гической сис­те­ме, свя­зан­ной с по­ни­ма­ни­ем му­зы­ки как ма­те­ма­тической дис­ци­п­ли­ны, са­ма му­зы­ка оп­ре­де­ля­лась че­рез модуляцию как «нау­ка [или тех­ни­ка] хо­ро­шей [пра­виль­ной] мо­ду­ля­ции» - musica est scientia [vel ars] bene modulandi.

2) В клас­сическом уче­нии о гар­мо­нии модуляция - сме­на то­наль­но­сти, пе­ре­ход из од­ной то­наль­но­сти ма­жо­ра или ми­но­ра в дру­гую, ма­жор­ную или ми­нор­ную. Фор­мы ев­ропейской му­зы­ки (с XVII века) мо­гут быть как од­но­то­наль­ны­ми, так и раз­но­то­наль­ны­ми. В клас­сической то­наль­ной сис­те­ме гар­мо­ни­че­ски род­ст­вен­ные то­наль­но­сти име­ют об­щие зву­ки и ак­кор­ды (см. Квин­то­вый круг, Род­ст­во то­наль­но­стей). Ак­корд, не­ус­той­чи­вый в од­ной то­наль­но­сти (например, до­ми­нан­то­вое тре­зву­чие «соль-си-ре» в C-dur), в другой то­наль­но­сти мо­жет быть ус­то­ем - то­ни­кой (то же са­мое тре­зву­чие в G-dur), что соз­да­ёт ос­но­ву модуляции-пе­ре­хо­да (см. в статье Функ­ций теория).

В модуляции, как пра­ви­ло, при­сут­ству­ют три мо­мен­та: а) об­щий ак­корд, ко­то­рый функ­цио­наль­но пе­ре­клю­ча­ет­ся (например, T преж­ней то­наль­но­сти ста­но­вит­ся S в но­вой); б) мо­ду­ли­рую­щий ак­корд, обыч­но D к но­вой T; в) его ка­ден­ци­он­ное раз­ре­ше­ние в но­вую то­ни­ку. Модуляции в от­да­лён­ные то­наль­но­сти, не имею­щие об­щих тре­зву­чий, про­из­во­дит­ся че­рез по­сред­ст­вую­щие то­ни­ки род­ст­вен­ных то­наль­но­стей, вы­страи­ва­ни­ем це­пи до­ми­нан­тсеп­так­кор­дов и тому подобное.

По тех­ни­ке вы­пол­не­ния модуляции де­лят­ся на 2 клас­са: модуляции без эн­гар­мо­низ­ма (при­мер 1) и эн­гар­мо­ни­че­ские (при­мер 2). Модуляции без про­цес­са пе­ре­хо­да на­зы­ва­ют­ся со­по­став­ле­ни­ем (в пье­се «Де­кабрь. Свят­ки» из «Вре­мён го­да» П.И. Чай­ков­ско­го то­наль­ность E-dur в на­ча­ле трио со­пос­тав­ля­ет­ся с As-dur пре­ды­ду­щей час­ти).

Модуляция сло­жи­лась в му­зы­ке Но­во­го вре­ме­ни как про­цесс рас­кры­тия фор­мо­об­ра­зую­щих воз­мож­но­стей то­наль­но­го ла­да пу­тём об­хо­да его ка­ден­ций (в 1- зна­че­нии). У вен­ских клас­си­ков сло­жи­лась строй­ная сис­те­ма ге­не­раль­ной модуляции, ох­ваты­ваю­щей всё про­из­ве­де­ние. Она яв­ляет­ся фун­да­мен­том клас­сических круп­ных форм - со­нат­ной, рон­до; её час­ти - раз­но­ка­че­ст­вен­ные меж­тем­ная, или боль­шая, модуляция (то­наль­ный план свя­зую­щей пар­тии, раз­ра­бот­ки; на схе­ме – ➔) и внут­ри­тем­ная, или ма­лая, модуляция (при из­ло­же­нии те­мы).

В му­зы­ке XX-XXI веков клас­сическая ка­те­го­рия модуляции как пе­ре­ме­ны то­наль­но­сти со­хра­ня­ет своё зна­че­ние в той ме­ре, в ко­то­рой ком­по­зи­то­ры при­дер­жи­ва­ют­ся то­наль­но­го мыш­ле­ния и ис­поль­зу­ют музыкальные фор­мы клас­сического ти­па (у Б. Бар­то­ка, С.С. Про­кофь­е­ва, П. Хин­де­ми­та, Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча).

По­ня­тие модуляция со вре­ме­нем ме­ня­лось. По И.Г. Валь­те­ру (1732 год), модуляция - «сле­до­ва­ние до­б­рым пра­ви­лам ла­да», под­раз­де­ляю­щее­ся на «то­ни­че­ское» (без вы­хо­да за пре­де­лы диа­то­нической гам­мы) и «ук­ло­няю­щее­ся» (с от­кло­не­ния­ми, ка­ден­ция­ми в других то­наль­но­стях). А. Мал­колм (1721 год) под «модуляцией» по­ни­мал вся­кое сме­ще­ние то­ни­ки, что со­от­вет­ст­вует как модуляци (в современном по­ни­ма­нии), так и от­кло­не­нию. В Гер­ма­нии «от­кло­не­ние» (Ausweichung) и «модуляция» (Modulation) упот­реб­ля­лись тер­ми­но­ло­ги­че­ски не­раз­ли­чи­мо до середины XIX века. Ны­не упот­ре­би­тель­ная тер­ми­но­ло­гия за­кре­пи­лась в ра­бо­тах Х. Ри­ма­на. См. так­же Ме­та­бо­ла , Се­к­вен­ция, Транс­по­зи­ция.

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