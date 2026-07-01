МОДУЛЯЦИЯ
МОДУЛЯ́ЦИЯ (лат. modulatio – соразмерность, от modulor – мерить, соразмерять; восходит к слову modus – мера, способ, образ, вид, правило, также ладовый звукоряд)
1) В латинской античности (Цензорин, Августин, Боэций, Кассиодор), Средневековье (начиная с трактатов «Каролингского возрождения») и в эпоху Возрождения - синоним мелодии как размеренного (определяемого в числах-высотах), «ладного» движения (отсюда оригинальное словосочетание «harmonica modulatio»). В терминологической системе, связанной с пониманием музыки как математической дисциплины, сама музыка определялась через модуляцию как «наука [или техника] хорошей [правильной] модуляции» - musica est scientia [vel ars] bene modulandi.
2) В классическом учении о гармонии модуляция - смена тональности, переход из одной тональности мажора или минора в другую, мажорную или минорную. Формы европейской музыки (с XVII века) могут быть как однотональными, так и разнотональными. В классической тональной системе гармонически родственные тональности имеют общие звуки и аккорды (см. Квинтовый круг, Родство тональностей). Аккорд, неустойчивый в одной тональности (например, доминантовое трезвучие «соль-си-ре» в C-dur), в другой тональности может быть устоем - тоникой (то же самое трезвучие в G-dur), что создаёт основу модуляции-перехода (см. в статье Функций теория).
В модуляции, как правило, присутствуют три момента: а) общий аккорд, который функционально переключается (например, T прежней тональности становится S в новой); б) модулирующий аккорд, обычно D к новой T; в) его каденционное разрешение в новую тонику. Модуляции в отдалённые тональности, не имеющие общих трезвучий, производится через посредствующие тоники родственных тональностей, выстраиванием цепи доминантсептаккордов и тому подобное.
По технике выполнения модуляции делятся на 2 класса: модуляции без энгармонизма (пример 1) и энгармонические (пример 2). Модуляции без процесса перехода называются сопоставлением (в пьесе «Декабрь. Святки» из «Времён года» П.И. Чайковского тональность E-dur в начале трио сопоставляется с As-dur предыдущей части).
Модуляция сложилась в музыке Нового времени как процесс раскрытия формообразующих возможностей тонального лада путём обхода его каденций (в 1- значении). У венских классиков сложилась стройная система генеральной модуляции, охватывающей всё произведение. Она является фундаментом классических крупных форм - сонатной, рондо; её части - разнокачественные межтемная, или большая, модуляция (тональный план связующей партии, разработки; на схеме – ➔) и внутритемная, или малая, модуляция (при изложении темы).
В музыке XX-XXI веков классическая категория модуляции как перемены тональности сохраняет своё значение в той мере, в которой композиторы придерживаются тонального мышления и используют музыкальные формы классического типа (у Б. Бартока, С.С. Прокофьева, П. Хиндемита, Д.Д. Шостаковича).
Понятие модуляция со временем менялось. По И.Г. Вальтеру (1732 год), модуляция - «следование добрым правилам лада», подразделяющееся на «тоническое» (без выхода за пределы диатонической гаммы) и «уклоняющееся» (с отклонениями, каденциями в других тональностях). А. Малколм (1721 год) под «модуляцией» понимал всякое смещение тоники, что соответствует как модуляци (в современном понимании), так и отклонению. В Германии «отклонение» (Ausweichung) и «модуляция» (Modulation) употреблялись терминологически неразличимо до середины XIX века. Ныне употребительная терминология закрепилась в работах Х. Римана. См. также Метабола, Секвенция, Транспозиция.