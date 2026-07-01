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МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ - реализация процесса обучения путём структурирования учебной информации и содержания обучения с целью организации работы учащихся с полными, логически завершёнными учебными блоками (модулями).
Учебные модули могут представлять собой и программу обучения, индивидуализированную по содержанию, методам обучения, уровню самостоятельности, а также темпу обучения.
Модульное обучение по своим идеям и организационным формам близко к программированному обучению.
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