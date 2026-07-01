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МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ - реа­ли­за­ция про­цес­са обу­че­ния пу­тём струк­ту­ри­ро­ва­ния учеб­ной ин­фор­ма­ции и со­дер­жа­ния обу­че­ния с це­лью ор­га­ни­за­ции ра­бо­ты уча­щих­ся с пол­ны­ми, ло­ги­че­ски за­вер­шён­ны­ми учеб­ны­ми бло­ка­ми (мо­ду­ля­ми).

Учеб­ные мо­ду­ли мо­гут пред­став­лять со­бой и про­грам­му обу­че­ния, ин­ди­ви­дуа­ли­зи­ро­ван­ную по со­дер­жа­нию, ме­то­дам обу­че­ния, уров­ню са­мо­стоя­тель­но­сти, а так­же тем­пу обу­че­ния.

Модульное обучение по сво­им иде­ям и ор­га­ни­зационным фор­мам близ­ко к про­грам­ми­ро­ван­но­му обу­че­нию .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)