МОДРОВ , ХАНС

Модров ( нем. Modrow) , Ханс (род. 27.01.1928, Язениц, Померания) — немецкий политик и государственный деятель. После окончания школы (1945) — в фольксштурме. В 1945—1949 — в плену в СССР. Вернувшись в ГДР, посвятил себя партийной работе, занимал различные посты в Союзе свободной немецкой молодежи и Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). В профессиональном плане прошел путь от машиниста до экономиста. Доктор экономических наук (1966). В 1957—1990 — депутат Народной палаты ГДР. С 1967 — член ЦК СЕПГ. В конце 1989 выступил за диалог с оппозицией, был участником «круглого стола», приведшего к созданию правительства национального единства. С ноября 1989 по март 1990 — председатель Совета министров ГДР. 1 февраля 1990 выдвинул концепцию конфедеративного объединения Германии. В 1990—1994 — депутат бундестага от Партии демократического социализма. В 1999—2004 — депутат Европейского парламента.

Соч .: Я хотел жить в новой Германии. М., 2000. И. А. Кукушкина.