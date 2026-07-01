МОДРАЧЕК ФРАНТИШЕК

Чешский политик, публицист и журналист. Депутат Народного собрания Чехословакии в межвоенный период, член социал-демократической партии. В 1920-е гг. возглавлял недолго просуществовавшую Социалистическую партию чехословацких трудящихся.

Движение прогрессистов

Модрачек был резчиком по образованию. С ранних лет вел политически активный образ жизни. В конце XIX в. присоединился к анархистскому движению и вел активную социалистическую агитацию. В июне 1893 г. он прибыл в Прагу прямо из венской тюрьмы, где в течение 5 недель отбывал наказание за распространение анархистских листовок.

В Праге он присоединился к прогрессистскому движению и внес большой вклад в его сближение с рабочей молодежью. Уже осенью 1893 г. он снова оказался в заключении, на этот раз в Праге, за участие в громких уличных акциях прогрессистов, носивших антигосударственный характер. В ходе сфабрикованного процесса над так называемой «Омладиной» (вымышленной организацией, за якобы участие в которой были арестованы практически все лидеры прогрессистов) в феврале 1894 г. был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. За то, что он поддерживал связи со своими венскими товарищами, Модрачек параллельно преследовался венским судом за измену родине. По этому обвинению он получил еще два года тюрьмы. В октябре 1895 г. он, однако, был амнистирован, как и остальные фигуранты по делу «Омладин».

Дальнейшая политическая деятельность

Данный процесс сильно ослабил некогда единое прогрессистское движение, и по выходу из тюрьмы прогрессисты уже не смогли найти общий язык. Движение начало распадаться. Одной из главных линий разлома стал социальный вопрос. Прогрессивные социалисты, одним из лидеров которых был Ф. Модрачек, находили все меньше точек соприкосновения с интеллигентским и националистически настроенным прогрессизмом. Группа социалистов во главе с Модрачеком и А.П. Веселы первыми отделились от прогрессистов, сначала оставаясь частью младочешской партии. Затем, 22 марта 1896 г. они создали собственную Партию прогрессивных социалистов.

Уже в апреле 1896 г. была подготовлена программа партии: «Принципы прогрессивных социалистов», имеющая много общих черт с программой социал-демократической партии. Отличия же заключались в признании права чехов иметь собственное независимое государство, а также в отказе от методов классовой борьбы и революционной тактики в решении социального вопроса. Своей целью партия считала повышение социального уровня рабочих и профессиональное объединение мелких производителей. Печатными органами прогрессивных социалистов были сначала «Покрок» (Pokrok), затем «Покрокове листы» (Pokrokové listy). Кроме того, прогрессивные социалисты принимали участие в издании социал-демократических журналов «Академия» и «Заря» (Záře). В августе 1897 г. партия в полном составе перешла в стан чешских социал-демократов, где в дальнейшем они представляли собой фракцию, критически настроенную к марксизму и симпатизирующую конструктивным проявлениям чешского национализма.

В составе социал-демократической партии в 1898-1919 гг. Модрачек был редактором молодежного, а позднее теоретического обозрения социал-демократов «Академия». Против воли руководства партии он занимался развитием рабочего товарищества. В 1904 г. в Вршовицах он основал первое рабочее объединение потребителей, а после этого и ряд других объединений. Являлся одним из основателей и председателем Центрального союза кооперативов. Он даже создал собственную теорию «товарищеского (дружественного) социализма», которую противопоставил марксизму с его требованием национализации средств производства.

Модрачек принимал участие в выборах в Рейхсрат 1907 г. и был избран депутатом парламентской фракции чешских социал-демократов. Переизбравшись в 1911 г., он занимал это место вплоть до развала Австро-Венгрии.

По воспоминаниям прогрессивного социалиста Антонина Православа Веселы, Модрачек еще в юности «превосходил товарищей своим образованием». Несмотря на то, что он принадлежал к теоретикам партии социал-демократов, он, однако, так полностью и не принял марксистскую теорию, в связи с чем стал главным представителем так называемого ревизионистского крыла партии.

После войны Модрачек был против появления в партии большевистской левицы. Из-за своих правых взглядов даже был вынужден на время выйти из состава социал-демократов и в 1919-1923 гг. создавал собственную Социалистическую партию чехословацких трудящихся. Она носила более националистический и менее марксистско-ориентированный характер, активно вела работу по содействию кооперативам. Однако, в 1923 г. между Модрачеком и его коллегой по новой партии Йозефом Гудцем (1873-1957) произошел конфликт, Модрачек вернулся в стан социал-демократов и занимал кресло сенатора от этой партии вплоть до 1939 г.

Умер 23 марта 1960 г. в Праге.

Интересно, что правнучкой Франтишека Модрачека является Петра Бузкова (1965 г.р.) – политик социал-демократической партии рубежа XX-XXI вв.