МОДЛОНА
МОДЛОНА - стоянка энеолита и бронзового века на мысе правого берега реки Модлона (бассейн озера Воже), у впадения в неё реки Перечная (Кирилловский район Вологодской области, Россия).
Открыта гидрографом К.В. Марковым в 1919 году, обследования и раскопки А.Я. Брюсова в 1937-1939 годы, 1945-1957 годы, С.В. Ошибкиной в 1969-1970 годы.
На вытянутом мысе шириной 10-12 м на глубинах 1,1-1,5 м (ниже современного уровня воды) находится мокрый культурный слой, с чем связана хорошая сохранность органических материалов. Выделены напластования середины IV и начало III тыс. до н. э.
В нижнем слое Брюсовым изучены перекрытые завалом брёвен, жердей, веток бревенчатые настилы и четыре прямоугольные постройки площвдью 8-13 м2 (с бревенчатым полом, стенами каркасно-столбовой конструкции, вероятно, из ветвей). По-видимому, слеги крыши могли опираться на развилки столбов и покрываться кусками бересты (обнаружены здесь же). Постройки стояли на вбитых в торф и песок сваях (высотой около 0,2 м, диаметр до 0,2 м). Брюсов предложил реконструкцию поселения (занимающего всё пространство мыса) в виде улицы из двух рядов домов, впервые в отечественной археологии они были отнесены к типу свайных построек.
По реконструкции Ошибкиной, постройки были вдвое крупнее. Стены построек, судя по её раскопкам в 1970 году, могли быть и срубными. Вблизи одного из домов найден череп женщины европеоидной расы с лапоноидными чертами. Плотность находок на отдельных участках превышала 1000 единиц на м2.
Для керамики Модлона характерны поры от выгоревших добавок (в основном органического происхождения, толчёные створки раковин и другие); в тесте ряда сосудов имеется примесь асбеста. Сосуды с округлым дном, толстостенные, с утолщёнными венчиками с орнаментом из разных по форме ямочных вдавлений, оттисков зубчатого и гладкого штампов, «отступающей» лопаточки, «шагающей» гребёнки.
Из камня изготовлены топоры, тёсла, долота, пилы, грузила с отверстием; многочисленны кремнёвые наконечники стрел, ножи, скребки, скобели, свёрла; есть фигурные кремнёвые изделия.
Представлены костяные шилья, обломки гарпунов и рыболовных крючков. Найдены фрагменты деревянных вёсел, лопаточек, украшенных резьбой сосудов и другое, ковш из ясеня. К деталям убора относятся подвески из галек, из просверленных зубов животных, янтарные привески, пронизи, обломки пуговиц. Янтарные и часть сланцевых изделий принадлежат восточно-балтийским типам.
В основе хозяйства - рыболовство (щука, окунь, лещ, синец, плотва, карась, язь, елец, налим, сом, стерлядь, жерех, краснопёрка), охота (преобладает бобр, есть северный олень, лось, куница, медведь, барсук, косуля, кабан; из птиц - утка, гусь, журавль), собирательство.
Найдены также кости собаки.
Судя по керамике, Модлона относится к древностям круга волосовской культуры, распространённым в энеолите в лесной зоне между Балтийским морем и Уралом.