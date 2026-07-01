МОДЛОНА

МОДЛОНА - сто­ян­ка эне­о­ли­та и брон­зо­во­го ве­ка на мы­се пра­во­го бе­ре­га реки Мод­ло­на (бас­сейн озера Во­же), у впа­де­ния в неё реки Пе­реч­ная (Ки­рил­лов­ский район Во­ло­год­ской области, Рос­сия).

От­кры­та гид­ро­гра­фом К.В. Мар­ко­вым в 1919 году, об­сле­до­ва­ния и рас­коп­ки А.Я. Брю­со­ва в 1937-1939 годы, 1945-1957 годы, С.В. Ошиб­ки­ной в 1969-1970 годы.

На вы­тя­ну­том мы­се ши­ри­ной 10-12 м на глу­би­нах 1,1-1,5 м (ни­же современного уров­ня во­ды) на­хо­дит­ся мок­рый куль­тур­ный слой , с чем свя­за­на хо­ро­шая со­хран­ность ор­га­нических ма­те­риа­лов. Вы­де­ле­ны на­пла­сто­ва­ния середины IV и начало III тыс. до н. э.

В ниж­нем слое Брю­со­вым изу­че­ны пе­ре­кры­тые за­ва­лом брёвен, жер­дей, ве­ток бре­вен­ча­тые на­сти­лы и четыре пря­мо­уголь­ные по­строй­ки площвдью 8-13 м2 (с бре­вен­ча­тым по­лом, сте­на­ми кар­кас­но-стол­бо­вой кон­ст­рук­ции, ве­ро­ят­но, из вет­вей). По-ви­ди­мо­му, сле­ги кры­ши мог­ли опи­рать­ся на раз­вил­ки стол­бов и по­кры­вать­ся кус­ка­ми бе­ре­сты (об­на­ру­же­ны здесь же). По­строй­ки стоя­ли на вби­тых в торф и пе­сок сва­ях (высотой около 0,2 м, диа­метр до 0,2 м). Брю­сов пред­ло­жил ре­кон­ст­рук­цию по­се­ле­ния (за­ни­маю­ще­го всё про­стран­ст­во мы­са) в ви­де ули­цы из двух ря­дов до­мов, впер­вые в отечественной ар­хео­ло­гии они бы­ли от­не­се­ны к ти­пу свай­ных по­стро­ек.

По реконструкции Ошиб­ки­ной, по­строй­ки бы­ли вдвое круп­нее. Сте­ны по­стро­ек, су­дя по её рас­коп­кам в 1970 году, мог­ли быть и сруб­ны­ми. Вбли­зи од­но­го из до­мов най­ден че­реп жен­щи­ны ев­ро­пео­ид­ной ра­сы с ла­по­но­ид­ны­ми чер­та­ми. Плот­ность на­хо­док на отдельных уча­ст­ках пре­вы­ша­ла 1000 еди­ниц на м2.

Для ке­ра­ми­ки Модлона ха­рак­тер­ны по­ры от вы­го­рев­ших до­ба­вок (в основном ор­га­нического про­ис­хо­ж­де­ния, тол­чёные створ­ки ра­ко­вин и другие); в тес­те ря­да со­су­дов име­ет­ся при­месь ас­бе­ста. Со­су­ды с ок­руг­лым дном, тол­сто­стен­ные, с утол­щён­ны­ми вен­чи­ка­ми с ор­на­мен­том из раз­ных по фор­ме ямоч­ных вдав­ле­ний, от­тис­ков зуб­ча­то­го и глад­ко­го штам­пов, «от­сту­паю­щей» ло­па­точ­ки, «ша­гаю­щей» гре­бён­ки.

Из кам­ня из­го­тов­ле­ны то­по­ры, тёс­ла, до­ло­та, пи­лы, гру­зи­ла с от­вер­сти­ем; мно­го­чис­лен­ны крем­нё­вые на­ко­неч­ни­ки стрел, но­жи, скреб­ки, ско­бе­ли, свёр­ла; есть фи­гур­ные крем­нё­вые из­де­лия.

Пред­став­ле­ны кос­тя­ные ши­лья, об­лом­ки гар­пу­нов и ры­бо­лов­ных крюч­ков. Най­де­ны фраг­мен­ты де­ревянных вё­сел, ло­па­то­чек, ук­ра­шен­ных резь­бой со­су­дов и другое, ковш из ясе­ня. К де­та­лям убо­ра от­но­сят­ся под­вес­ки из га­лек, из про­свер­лен­ных зу­бов жи­вот­ных, ян­тар­ные при­вес­ки, про­ни­зи, об­лом­ки пу­го­виц. Ян­тар­ные и часть слан­це­вых из­де­лий при­над­ле­жат восточно-балтийским ти­пам.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - ры­бо­лов­ст­во (щу­ка, окунь, лещ, си­нец, плот­ва, ка­рась, язь, елец, на­лим, сом, стер­лядь, же­рех, крас­но­пёр­ка), охо­та (пре­об­ла­да­ет бобр, есть се­вер­ный олень, лось, ку­ни­ца, мед­ведь, бар­сук, ко­су­ля, ка­бан; из птиц - ут­ка, гусь, жу­равль), со­би­ра­тель­ст­во.

Най­де­ны так­же кос­ти со­ба­ки.

Су­дя по ке­ра­ми­ке, Модлона от­но­сит­ся к древ­но­стям кру­га во­ло­сов­ской куль­ту­ры, рас­про­стра­нён­ным в эне­о­ли­те в лес­ной зо­не ме­ж­ду Бал­тий­ским морем и Ура­лом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)