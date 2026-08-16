МОДИЛЬЯНИ ФРАНКО
МОДИЛЬЯНИ ФРАНКО - американский экономист, один из главных представителей неокейнсианства.
По происхождению итальянец. Окончил Римский университет (1939 год) и Новую школу социальных исследований в Нью- Йорке (1942 год), где затем вёл научную и преподавательскую деятельность до 1949 года (в 1944 году получил докторскую степень), одновременно служил в Иниверситете мировых проблем в Нью-Йорке (1945-1948 годы).
Профессор Университета штата Иллинойс (Эрбана - Шампейн, 1949-1952 годы) и Северо-Западного университета (1960-1962 годы) в Эванстоне, Технологического иниверситета Карнеги в Питтсбурге (1952-1960 годы), Массачусетского технологического иниверситета (1962-1988 годы).
Первая статья Модильяни «Предпочтения ликвидности и теория процента и денег» (1944 год) способствовала оформлению экономической теории Дж. М. Кейнса в стандартную макроэкономическую модель Дж.Р. Хикса и А. Хансена.
Статья Модильяни «Колебания коэффициента сбережения-доход» (1949 год) положила начало разработке моделей «жизненного цикла», которая была им продолжена в 1950-1960-х годах. Модильяни впервые объяснил закономерности макроэкономического поведения, исходя из образования сбережений отдельных индивидов, движимых мотивом обеспечения постоянного достойного жизненного стандарта. Сбережения отражают разницу между стабильным желательным уровнем потребления и изменяющимся уровнем доходов, который для трудоспособных возрастов повышается с усилением темпов экономического роста.
Модильяни предложил формулу «молодые сберегают, старые растрачивают», которая означает, что норма сбережений работающих повышается с ростом их доходов; вышедшие же на пенсию перестают сберегать, чтобы сохранить свой сложившийся уровень потребления, но их расходы теперь соответствуют более низкому уровню доходов в прошедшем периоде. Гипотеза «сбережений в процессе жизненного цикла» была интегрирована с концепцией «демонстрационного эффекта» Дж. Дьюзенберри (влияние принадлежности к определённой социальной группе на соотношение текущего потребления и дохода) и развита Модильяни применительно к межстрановым различиям и тестированию альтернативных пенсионных программ.
Заложивший вместе с М. Миллером основы современной теории корпоративных финансов, Модильяни детально исследовал монетарные аспекты макроэкономического поведения, отвергая при этом упрощенческий подход монетаризма. Статья Модильяни «Возможность предвидения социальных событий» (1954 год) была взята на вооружение сторонниками «школы рациональных ожиданий», отвергавшими способность государства вмешательства улучшить функционирование экономики, поскольку рациональные индивиды, предвидя правительственные действия, предпримут нейтрализующие меры. Но сам Модильяни категорически отрицал подобные выводы, отстаивая стабилизационную активность государства, и разработал по заказу Федеральной резервной системы и при поддержке Массачусетского технологического иниверситета, Пенсильванского университета и Совета по исследованиям в области общественных наук крупномасштабную эконометрическую модель экономики США для координации различных аспектов макроэкономической политики.
Критика последователей М. Фридмена и Р. Лукаса была подытожена Модильяни Франко в книге «Дебаты по поводу стабилизационной политики» (1986 год). Нобелевская премия (1985 год).
Сочинения:
The collected papers. Camb. (Mass.), 1980–2005–. Vol. 1–6–;
Сколько стоит фирма? M., 2001 (совм. с М. Миллером);
Жизненный цикл, личные сбережения и богатство нации // Мировая экономическая мысль. Cквозь призму веков. М., 2004. Т. 5. Кн. 1.