МОДИЛЬЯНИ АМЕДЕО
МОДИЛЬЯНИ АМЕДЕО - французский живописец, график, скульптор.
Родился в семье итальянского коммерсанта. Учился в художественной школе Ливорно у Г. Микели (1898-1901 годы), затем в АХ во Флоренции (1902 год) и Венеции (1903 год).
В начале 1906 года прибыл в Париж и обосновался на Монмартре.
В портретах 1907-1909 годов проявилось увлечение живописью П. Сезанна, А. де Тулуз-Лотрека, фовистов и П. Пикассо «голубого периода» («Еврейка», 1908 год; «Виолончелист», 1909 год, оба - частные собрания, Париж).
Переселившись в 1909 году в студию на Монпарнасе, А. Модильяни сблизился с К. Брынкуши и занялся скульптурой (первые опыты - 1902 год). Работая в камне методом прямой рубки, он вдохновлялся обобщёнными формами древне-египетские и африкансике пластики, греческие архаики. А. Модильяни вынашивал грандиозный замысел «Храма красоты» с многочисленными кариатидами [сохранились две «Женские головы» (около 1911 года, галерея Тейт, Лондон, и Музей С. Гуггенхейма, Нью-Йорк) и «Кариатида» (около 1913 года, Музей современного искусства, Нью-Йорк)]; в 1914 году оставил скульптуру.
Среди ранних графических портретов А. Модильяни - серия (1911 года), посвящённая А.А. Ахматовой (с ней А. Модильяни познакомился в Париже в 1910 году). Живописные портреты 1914-1916 годы, написанные в экспрессивной манере, ярко характеризуют индивидуальность модели (Д. Риверы, 1914 год, частное собрание; П. Пикассо, 1915 год, Метрополитен-музей, Нью-Йорк; и др.).
В некоторых работах острота социальной характеристики приближается к гротеску («Госпожа Помпадур», 1915 год, Институт искусств, Чикаго; «Супружеская пара», 1915-1916 годы, Музей современного искусства, Нью-Йорк). Около 1917 года в манере А. Модильяни свободная живописность сменяется линейной стилизацией, складывается характерный для него тип портрета: полуфигура вытянутых пропорций охватывается плавно изогнутым контуром, сдержанная цветовая гамма строится на сочетании охристых, серых, чёрных тонов с добавлением голубого и зелёного [портреты Ж. Липшица (1916 год, Институт искусств, Чикаго), Ж. Кокто (1916 год, частное собрание, Нью-Йорк) и Х. Сутина (около 1916-1917 годов, Национальная галерея искуства, Вашингтон)].
Характерная особенность портретов А. Модильяни - изображение глаз в форме миндалин, залитых голубым или чёрным цветом, что создаёт впечатление особой глубины и потаённости внутренний жизни модели («Дама с чёрным галстуком», 1917 год, частное собрание, Париж; «Молодая служанка», около 1919 год, Художественная галерея Олбрайт-Нокс, Буффало, и др.). Лирическая интонация доминирует в детских портретах («Девочка в голубом», 1918 год, частное собрание, Париж).
В 1917 году А. Модильяни познакомился с Ж. Эбютерн, сыгравшей важную роль в его личной и творческой биографии. В её портретах принцип линейной стилизации обретает чёткость лаконичной формулы: удлинённый корпус в спиралевидном развороте очерчивается пересекающимися параболами и завершается наклонным овалом лица («Жёлтый свитер», около 1919 года, Музей С. Гуггенхейма; «Жанна Эбютерн в шляпке», 1917-1918 годы, частное собрание, Париж).
Значительное место в творчестве А. Модильяни занимают фигуры обнажённых (отчасти под влиянием картин Джорджоне, Тициана и Ф. Гойи) - изображения, отмеченные волнующей интимностью, тонкой красочностью («Лежащая обнажённая», 1917 год, Государственная художественная галерея, Штутгарт; «Большая обнажённая», около 1919 года, Музей современного искусства, Нью-Йорк).
В 1918-1919 годы А. Модильяни побывал в Ницце и Кане.
В поздних работах А. Модильяни словно пробуждаются воспоминания о живописи Сезанна.