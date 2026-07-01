МОДЕСТОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
МОДЕСТОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ - российский историк и филолог, специалист в области античности.
Из семьи священника. Окончил Санкт-Петербургский университет (1860 год).
Профессор с 1868 года. Преподавал в Новороссийском университете в Одессе (1865-1867 годы; 1889-1893 годы), в Казанском (1867-11868 годы), Киевском (1869-1878 годы), Санкт-Петербургском (1886-1889 годы) университетах. Выйдя в отставку в 1894 году, уехал в Рим, где продолжил изучение древней Италии.
В 1865 году защитил в Санкт-Петербургском университете магистерскую диссиртацию «Тацит и его сочинения. Историко-литературное исследование» (1864 год), а позднее издал полный перевод сочинений Тацита (тома 1-2, 1886-1887 годы). Ему принадлежит курс «Лекции по истории римской литературы» (часть 1-2, 1873-1875 годы), благодаря полноте материала не потерявший значение до сих пор.
Главное внимание Модестова Василия Ивановича было сосредоточено на истории и культуре ранней Италии. В 1868 году он защитил и издал докторскую диссертацию «Римская письменность в период царей» (1868 год), в которой, анализируя античную традицию, древнейшие фалискские надписи и законодательство, В.И. Модестов доказывал происхождение латинской письменности в Лации из греческих колоний Сицилии и Южной Италии в доримское время, что опровергало гиперкритические воззрения на ранний Рим. Эти тезисы В.И. Модестова поддержаны и признаны мнистерством исследователями XX-XXI веков.
Значительным вкладом В.И. Модетова в науку явилось изучение первобытных культур и этнической карты Италии II - начала I тыс. до н.э., основанное на комплексном анализе данных античной традиции, археологии и лингвистики, сведённых в двухтомный труд «Введение в римскую историю» (1902-1909 годы; том первый - до культуры Вилланова, том второй посвящён этрускам и мессапам). Расселение италиков и древних народов по Апеннинскому п-ову и их характеристика отражены в статьях В.И. Модестова, опубликованных в «Журнале Министерства народного просвещения» в 1906-1907 годах.
Блестящий публицист, В.И. Модестов является автором ряда работ по истории Германии, Франции, Италии конца XIX века.