МОДЕСТОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

МОДЕСТОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ - российский историк и филолог, специалист в области античности.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка. Окон­чил Санкт-Пе­тербургский университет (1860 год).

Профессор с 1868 года. Пре­по­да­вал в Но­во­рос­сий­ском университете в Одес­се (1865-1867 годы; 1889-1893 годы), в Ка­зан­ском (1867-11868 годы), Ки­ев­ском (1869-1878 годы), Санкт-Пе­тербургском (1886-1889 годы) университетах. Вый­дя в от­став­ку в 1894 году, уе­хал в Рим, где про­дол­жил изу­че­ние древ­ней Ита­лии.

В 1865 году за­щи­тил в Санкт-Пе­тербургском университете ма­ги­стер­скую диссиртацию «Та­цит и его со­чи­не­ния. Ис­то­ри­ко-ли­те­ра­тур­ное ис­сле­до­ва­ние» (1864 год), а позд­нее из­дал пол­ный пе­ре­вод со­чи­не­ний Та­ци­та (тома 1-2, 1886-1887 годы). Ему при­над­ле­жит курс «Лек­ции по ис­то­рии рим­ской ли­те­ра­ту­ры» (часть 1-2, 1873-1875 годы), бла­го­да­ря пол­но­те ма­те­риа­ла не по­те­ряв­ший зна­че­ние до сих пор.

Глав­ное вни­ма­ние Модестова Василия Ивановича бы­ло со­сре­до­то­че­но на ис­то­рии и куль­ту­ре ран­ней Ита­лии. В 1868 году он за­щи­тил и из­дал док­тор­скую диссертацию «Рим­ская пись­мен­ность в пе­ри­од ца­рей» (1868 год), в ко­то­рой, ана­ли­зи­руя ан­тич­ную тра­ди­цию, древ­ней­шие фа­ли­ск­ские над­пи­си и за­ко­но­да­тель­ст­во, В.И. Модестов до­ка­зы­вал про­ис­хо­ж­де­ние латинской пись­мен­но­сти в Ла­ции из греческих ко­ло­ний Си­ци­лии и Южной Ита­лии в до­рим­ское вре­мя, что оп­ро­вер­га­ло ги­пер­кри­тические воз­зре­ния на ран­ний Рим. Эти те­зи­сы В.И. Модестова под­дер­жа­ны и при­зна­ны мнистерством ис­сле­до­ва­те­ля­ми XX-XXI веков.

Зна­чительным вкла­дом В.И. Модетова в нау­ку яви­лось изу­че­ние пер­во­быт­ных куль­тур и эт­нической кар­ты Ита­лии II - начала I тыс. до н.э., ос­но­ван­ное на ком­плекс­ном ана­ли­зе дан­ных ан­тич­ной тра­ди­ции, ар­хео­ло­гии и лин­гвис­ти­ки, све­дён­ных в двух­том­ный труд «Вве­де­ние в рим­скую ис­то­рию» (1902-1909 годы; том первый - до куль­ту­ры Вил­ла­но­ва, том второй по­свя­щён эт­ру­скам и мес­са­пам). Рас­се­ле­ние ита­ли­ков и древних на­ро­дов по Апен­нин­ско­му п-ову и их ха­рак­те­ри­сти­ка от­ра­же­ны в стать­ях В.И. Модестова, опуб­ли­ко­ван­ных в «Жур­на­ле Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния» в 1906-1907 годах.

Бле­стя­щий пуб­ли­цист, В.И. Модестов яв­ля­ет­ся ав­то­ром ря­да ра­бот по ис­то­рии Гер­ма­нии, Фран­ции, Ита­лии конца XIX века.