МОДЕСТИН ГРЕННИЙ

МОДЕСТИН ГРЕННИЙ - римский юрист и государственный дея­тель середины III века.

Пред­по­ло­жи­тель­но уро­же­нец од­ной из гре­ко­го­во­ря­щих про­вин­ций, воз­мож­но Дал­ма­ции , - од­на из его ра­бот, са­мая зна­чи­тель­ная по объ­ё­му, бы­ла на­пи­са­на на греческом языке («Excusationum libri VI»).

Уче­ник Уль­пиа­на . За­ни­мал выс­шие государственные долж­но­сти (в 226-244 годы пре­фект). Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ре­ск­рип­те императора Гор­диа­на III (240 год) как юрист, имев­ший в чис­ле не­мно­гих пра­во (так называемое jus respondendi) да­вать свои тол­ко­ва­ния и ре­ше­ния по гражданским спо­рам как бы от име­ни им­пе­ра­то­ра.

В 426 году за­ко­ном о ци­ти­ро­ва­нии со­чи­не­ни­ям пяти юри­стов, в том числе и со­чи­не­ни­ям Г. Модестина, бы­ла при­да­на обя­за­тель­ная юри­дическая си­ла - с их ра­бо­та­ми и прак­тическими ре­ко­мен­да­ция­ми не­об­хо­ди­мо бы­ло счи­тать­ся при вы­не­се­нии ре­ше­ния по слож­ным и не уре­гу­ли­ро­ван­ным пра­вом де­лам. От­рыв­ки из его ра­бот (345 фраг­мен­тов) во­шли в со­став Ди­гестов. Г.Модестин внёс су­ще­ст­вен­ный вклад в фор­му­ли­ро­ва­ние не­ко­то­рых во­про­сов юри­дической док­три­ны и прак­ти­ки.

Са­мое фун­да­мен­таль­ное из оп­ре­де­ле­ний пра­ва, уяс­няю­щих спо­со­бы его про­ис­хо­ж­де­ния и оформ­ле­ния, - по­ло­же­ние Г. Модестина о том, что «всё пра­во со­тво­ре­но до­го­во­ром, ус­та­нов­ле­но не­об­хо­ди­мо­стью или за­кре­п­ле­но обы­ча­ем» (Ди­ге­сты, 1.3.40). Важ­ным ис­точ­ни­ком пра­ва в римской древ­но­сти был за­кон, оформ­ляе­мый по­ста­нов­ле­ни­ем народного со­б­ра­ния. «За­кон ли­бо пред­пи­сы­ва­ет, ли­бо за­пре­ща­ет, ли­бо доз­во­ля­ет, ли­бо на­ка­зы­ва­ет», - разъ­яс­нял Г. Модестин не­ко­то­рые из его важ­ных об­ще­ст­вен­но по­лез­ных функ­ций. За­кон от­ли­чал­ся от обы­чая тем, что имел чёт­кую, пись­мен­но фик­си­ро­ван­ную фор­му, то­гда как обы­чай мож­но счи­тать не­пи­са­ным за­ко­ном (lex non scripta). Не­ко­то­рые из ус­той­чи­вых и не­из­мен­ных обы­ча­ев и пра­во­вых прин­ци­пов от­но­си­лись к раз­ря­ду свое­об­раз­ных за­ко­нов. Так, прин­цип та­лио­на (рав­но­воз­мезд­но­сти, рав­но­го воз­дая­ния за со­де­ян­ное) так и на­зва­ли - за­ко­ном та­лио­на (lex talionis), а пра­во силь­но­го (ку­лач­ное пра­во) име­но­ва­лось «за­ко­ном в ру­ке» (lex in manibus).

Да­ле­ко за пре­де­ла­ми Ри­ма бы­ло из­вест­но оп­ре­де­ле­ние, ко­то­рое Г. Модестин дал брач­но­му сою­зу: «Со­юз му­жа и же­ны, объ­е­ди­не­ние всей жиз­ни, об­ще­ние в пра­ве бо­же­ском и че­ло­ве­че­ском» (Ди­ге­сты, 23.2.1). Не­смот­ря на то об­стоя­тель­ст­во, что это оп­ре­де­ле­ние при­над­ле­жа­ло юри­сту-языч­ни­ку, оно во­шло в средне-вековые корм­чие кни­ги Ки­ев­ской Ру­си и других стран с пра­во­слав­ной ре­лигиозной тра­ди­ци­ей.