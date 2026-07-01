МОДЕСТИН ГРЕННИЙ
МОДЕСТИН ГРЕННИЙ - римский юрист и государственный деятель середины III века.
Предположительно уроженец одной из грекоговорящих провинций, возможно Далмации, - одна из его работ, самая значительная по объёму, была написана на греческом языке («Excusationum libri VI»).
Ученик Ульпиана. Занимал высшие государственные должности (в 226-244 годы префект). Впервые упоминается в рескрипте императора Гордиана III (240 год) как юрист, имевший в числе немногих право (так называемое jus respondendi) давать свои толкования и решения по гражданским спорам как бы от имени императора.
В 426 году законом о цитировании сочинениям пяти юристов, в том числе и сочинениям Г. Модестина, была придана обязательная юридическая сила - с их работами и практическими рекомендациями необходимо было считаться при вынесении решения по сложным и не урегулированным правом делам. Отрывки из его работ (345 фрагментов) вошли в состав Дигестов. Г.Модестин внёс существенный вклад в формулирование некоторых вопросов юридической доктрины и практики.
Самое фундаментальное из определений права, уясняющих способы его происхождения и оформления, - положение Г. Модестина о том, что «всё право сотворено договором, установлено необходимостью или закреплено обычаем» (Дигесты, 1.3.40). Важным источником права в римской древности был закон, оформляемый постановлением народного собрания. «Закон либо предписывает, либо запрещает, либо дозволяет, либо наказывает», - разъяснял Г. Модестин некоторые из его важных общественно полезных функций. Закон отличался от обычая тем, что имел чёткую, письменно фиксированную форму, тогда как обычай можно считать неписаным законом (lex non scripta). Некоторые из устойчивых и неизменных обычаев и правовых принципов относились к разряду своеобразных законов. Так, принцип талиона (равновозмездности, равного воздаяния за содеянное) так и назвали - законом талиона (lex talionis), а право сильного (кулачное право) именовалось «законом в руке» (lex in manibus).
Далеко за пределами Рима было известно определение, которое Г. Модестин дал брачному союзу: «Союз мужа и жены, объединение всей жизни, общение в праве божеском и человеческом» (Дигесты, 23.2.1). Несмотря на то обстоятельство, что это определение принадлежало юристу-язычнику, оно вошло в средне-вековые кормчие книги Киевской Руси и других стран с православной религиозной традицией.