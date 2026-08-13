МОДЕРНИЗМ

МОДЕРНИ́ЗМ (от франц. moderne - но­вый, но­вей­ший, со­вре­мен­ный) - совокупность художественных явлений в литературе и искусстве последней трети XIX - первой половине XX веков, связанных со стремлением к обновлению художественного языка.

Тео­ре­тической ос­но­вой содернизма ста­ли фи­лоские идеи Ф. Ниц­ше , А. Берг­со­на; пси­хо­ло­гичекие кон­цеп­ции З. Фрей­да, К. Юн­га.

Мо­дер­ни­ст­ские тен­ден­ции на­шли вы­ра­же­ние в позд­нем ро­ман­тиз­ме, сим­во­лиз­ме, им­прес­сио­низ­ме , пост­им­прес­сио­низ­ме, не­оклас­си­циз­ме; в сти­лях мо­дерн и ар де­ко. Они прояви­лись в пе­ре­смот­ре эс­те­тических норм клас­сического искусства (например, тра­диционных пред­став­ле­ний о пре­крас­ном в де­ка­дан­се), в от­ка­зе от клас­сических прин­ци­пов струк­ту­ри­ро­ва­ния ху­дожественной фор­мы (то­наль­ной гар­мо­нии в му­зы­ке; сю­жет­но­сти, ком­по­зи­ци­он­ной урав­но­ве­шен­но­сти, ино­гда и фи­гу­ра­тив­но­сти в жи­во­пи­си; связ­но­го по­ве­ст­во­вания в ро­ма­не и других про­за­ических жан­рах литературы), в по­ис­ке но­вых и ус­лож­не­нии тра­диционных эле­мен­тов ху­дожественного язы­ка (ко­ло­ри­стическая трак­тов­ка гар­мо­нии в музыкальном им­прес­сио­низ­ме; де­ко­ра­ти­визм, пре­об­ла­да­ние прин­ци­па «слу­чай­но­го кад­ра», са­мо­дов­лею­щая роль цве­та и све­та в жи­во­пи­си ), раз­ра­бот­ке но­вых приё­мов по­строе­ния про­из­ве­де­ния (по­ток соз­на­ния в литератруре).

Наи­бо­лее ра­ди­каль­ной фор­мой модернизма стал аван­гар­дизм, пе­ре­смат­ри­вав­ший не толь­ко язык искусства, но и его об­щие прин­ци­пы и за­да­чи.

С конца 1950-х годов в ми­ро­вой ху­дожетвенной куль­ту­ре воз­ник­ло дви­же­ние по­стмо­дер­низ­ма, про­ти­во­стоя­щее модернизму с его про­грамм­ным ут­вер­жде­ни­ем но­виз­ны.

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