МОДЕРНИЗМ
МОДЕРНИ́ЗМ (от франц. moderne - новый, новейший, современный) - совокупность художественных явлений в литературе и искусстве последней трети XIX - первой половине XX веков, связанных со стремлением к обновлению художественного языка.
Теоретической основой содернизма стали филоские идеи Ф. Ницше, А. Бергсона; психологичекие концепции З. Фрейда, К. Юнга.
Модернистские тенденции нашли выражение в позднем романтизме, символизме, импрессионизме, постимпрессионизме, неоклассицизме; в стилях модерн и ар деко. Они проявились в пересмотре эстетических норм классического искусства (например, традиционных представлений о прекрасном в декадансе), в отказе от классических принципов структурирования художественной формы (тональной гармонии в музыке; сюжетности, композиционной уравновешенности, иногда и фигуративности в живописи; связного повествования в романе и других прозаических жанрах литературы), в поиске новых и усложнении традиционных элементов художественного языка (колористическая трактовка гармонии в музыкальном импрессионизме; декоративизм, преобладание принципа «случайного кадра», самодовлеющая роль цвета и света в живописи), разработке новых приёмов построения произведения (поток сознания в литератруре).
Наиболее радикальной формой модернизма стал авангардизм, пересматривавший не только язык искусства, но и его общие принципы и задачи.
С конца 1950-х годов в мировой художетвенной культуре возникло движение постмодернизма, противостоящее модернизму с его программным утверждением новизны.