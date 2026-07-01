МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕОРИЯ

Модернизации теория — теория в общественных науках, описывающая переход от традиционного, сельского общества к обществу светскому, городскому, промышленному (и затем информационному). Этот переход рисуется как линейный, зачастую инвариантный и безусловно прогрессивный. Хотя представления, близкие М. т., разрабатывались еще в философии Просвещения (см., в частности, Н. де Кондорсе , А. Смит ), М. т. в точном смысле была создана в США в 1950-е, когда эти представления были изложены на языке складывавшейся современной политической науки («Political Science»). В исследованиях создателей М. т. модернизация (путь к «современному обществу», или, как сегодня иногда пишут на восточнославянских языках, «модерну») связывалась с демократизацией общества. Сеймур Мартин Липсет (1922—2006), в молодости нью-йоркский троцкист из семьи еврейских иммигрантов и член Социалистической партии США вплоть до 1960, видел экономическое обоснование демократии: чем общество богаче, тем в нем сильнее демократические учреждения («тезис Липсета», 1959). В схеме У. Ростоу в толще традиционного общества вызревают «предпосылки к взлету» («preconditions for take-off») — переходу к индустриальному обществу (1960). Близкий президентам-демократам Дж. Ф. Кеннеди и Л. Б. Джонсону , Ростоу считал необходимыми программы помощи США странам «третьего мира», находившимся, по его мнению, в фазе «предпосылок к взлету»: эта помощь спасла бы эти страны от советского или китайского социализма (см. «Союз ради прогресса» ).

В 1960-е окончательно оформляется критика М. т. в теории зависимости («dependencia», Р. Пребиш, Г. Зингер, П. Баран, А. Гундер Франк, Ф. Кардозу), которая исключает возможность успешного «догоняющего развития» в существующих условиях мирового капитализма: его центр богатеет за счет беднеющей периферии (см. Мир-системный анализ ). В 1970-е исследователи обратили внимание на разнообразие путей к «современности» («multiple modernities») в «посттрадиционных обществах», которые необязательно следуют западной либерально-демократической модели (Шмуэль Айзенштадт, 1973).

В 1990-е возврат популярности М. т. связан, видимо, с энтузиазмом среди ряда исследователей после распада мировой социалистической системы («конец истории», по Ф. Фукуяме ). Внимание авторов сдвинулось от экономических предпосылок «модернизации» к ценностным (Р. Инглхарт, Кр. Вельцель), что отчасти можно считать развитием идей М. Вебера о «духе капитализма». Фокус на «демократических ценностях», привычно понимаемых как созданных и развитых на «Западе», вызывает обоснованную критику за европоцентризм.

В послесоветской литературе М. т. часто использовалась как, во-первых, объяснение «отсталости» России и возможных путей ее преодоления на пути подражания социально-экономическим и, социально-политическим моделям «западного общества», и во-вторых, как «современная» замена марксизму-ленинизму, философски ему близкая, но с противоположными политическими выводами.

Лит. : Rostow W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge, 1960; Levy M. Modernization and the Structure of Societies. A Setting for International Affairs. 2 vols. Princeton (N.J.), 1966; Aron R. Les Desillusions du progres. Paris, 1969; Berger P. L. , Berger B. , Kellner H. The Homeless Mind: Mo­dernization and Consciousness. New York, 1973; Eisenstadt Sh. N. Tradition, Change, and Modernity. New York, 1973; Chaunu P. Histoire — science sociale: La duree, l’espace et l’homme a l’epoque moderne. Paris, 1974; Comparing Modernities: Pluralism versus Homogeneity: Essays in Homage to Shmuel N. Eisenstadt / Ed. by E. Ben-Rafael, Y. Sternberg. Leiden, 2005; Инглхарт Р. Ф. , Вельцель Кр. Модернизация, культурные изменения и демократия. Последовательность человеческого развития. М., 2011 [2005]; Липсет С. М. Некоторые социальные предпосылки демократии: Экономическое развитие и политическая легитимность // Концепция модернизации в зарубежной социально-политической теории 1950—1960 гг.: Сб. переводов / Сост. и пер. В. Г. Николаев. М., 2012 [1959]. С. 35—86; Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе / Пер. с англ. М., 2015 [1962]. А. А. Исэров.