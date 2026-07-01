МОДАЛЬНОСТЬ

МОДАЛЬНОСТЬ (от лат. modus – ме­ра, спо­соб, об­раз, вид, пра­ви­ло; воз­мож­но, пе­ре­вод греч. τρ́οπος) - в му­зы­ке прин­цип ла­да.

Центральной ка­те­го­ри­ей мо­даль­но­го ла­да яв­ля­ет­ся зву­ко­ряд. Под мо­даль­ны­ми ча­ще все­го под­ра­зу­ме­ва­ют ок­тав­ные древ­не­гре­че­ские ла­ды и цер­ков­ные ла­ды (в гри­го­ри­ан­ском хо­ра­ле).

Оп­ре­де­ле­ние «мо­даль­ная гар­мо­ния» с начала 1960-х годов при­ме­ня­ет­ся к мно­го­го­лос­ным фор­мам модальности. Ра­нее в от­но­ше­нии лю­бой мо­даль­ной му­зы­ки ис­поль­зо­ва­лись сло­во­со­че­та­ния «ста­рин­ные ла­ды», а так­же «ла­ды на­род­ной му­зы­ки» (в тру­дах вуль­гар­но-со­цио­ло­гического тол­ка; см. в статье На­ту­раль­ные ла­ды).

Мо­даль­ный лад (как раз­вёр­ну­тая во вре­ме­ни це­ло­ст­ная зву­ко­вы­сот­ная струк­ту­ра) в чис­той фор­ме ста­ти­чен (например, в сти­хи­рах Фё­до­ра Кре­сть­я­ни­на). В от­ли­чие от то­наль­но­го ла­да его не­воз­мож­но экс­по­ни­ро­вать в пре­де­лах пер­вых 3-4 зву­ков или со­зву­чий; он раз­вёр­ты­ва­ет­ся по­сте­пен­но че­рез об­ход сту­пе­ней (в мно­го­го­лос­ной му­зы­ке яр­ко вы­ра­жен­ных в схе­ме рас­по­ло­же­ния ка­ден­ций, или в так называемом ка­ден­ци­он­ном пла­не) и ос­мыс­ли­ва­ет­ся рет­ро­спек­тив­но в пре­де­лах це­лой пье­сы или од­но­го сколь­ко-ни­будь за­кон­чен­но­го от­де­ла фор­мы.

В прак­ти­ке ев­ропейской мо­даль­ной му­зы­ки об­нов­ле­ние гар­мо­нии дос­ти­га­ет­ся бла­го­да­ря ме­та­бо­ле (то есть пе­ре­ме­не ин­тер­валь­но­го ро­да, главным образом че­рез со­пос­тав­ле­ние диа­то­ни­ки и хро­ма­ти­ки), пе­ре­ме­не зву­ко­ря­да (пу­тём транс­по­зи­ции или без неё - так называемая ла­до­вая пе­ре­мен­ность; ощу­ща­ет­ся сме­на ос­то­ва ла­да) или пу­тём сме­ны ха­рак­тер­ных для дан­но­го мо­даль­но­го ла­да ме­ло­дических фор­мул (в не­ко­то­рых ро­дах му­зы­ки на­зы­вае­мых по­пев­ка­ми).

Модальность и то­наль­ность - два не­кор­ре­ля­тив­ных прин­ци­па музыкального ла­да; свой­ст­вен­ная модальная опо­ра на зву­ко­ряд не про­ти­во­ре­чит то­наль­но­сти (при­знак ко­то­рой - опо­ра на то­ни­ку-центр и на­ли­чие со­от­не­сён­ной с этим центром пе­ри­фе­рии). Мо­даль­ная му­зы­ка мо­жет со­дер­жать «тя­го­те­ния», а то­наль­ная му­зы­ка - мо­да­лиз­мы. Например, в му­зы­ке Позд­не­го Воз­ро­ж­де­ния и ран­не­го ба­рок­ко (К. Дже­зу­аль­до, Г. Шютц) об­на­ру­жи­ва­ют­ся од­но­вре­мен­но и мо­даль­ные, и то­наль­ные чер­ты, вплоть до пол­но­го рав­но­ве­сия обо­их фун­даментальных ла­до­вых век­то­ров.

Модальность гос­под­ству­ет в лю­бой му­зы­ке моно­дий­но­го скла­да: древ­не­гре­че­ской, тра­ди­ци­он­ной ин­дий­ской (ра­га), араб­ской (ма­кам), в зна­мен­ном рас­пе­ве, гри­го­ри­ан­ском хо­ра­ле и другие (см. так­же Мо­но­дия). В мно­го­го­лос­ной му­зы­ке по пре­иму­ще­ст­ву мо­даль­ной яв­ля­ет­ся вся гар­мо­ния западно-ев­ропейского Сред­не­ве­ко­вья и Воз­ро­ж­де­ния (так называемая ста­ро­мо­даль­ная гар­мо­ния). Тип гар­мо­нии XX века, час­тич­но воз­ро­див­ший ста­рин­ную модальность на но­вой зву­ко­ряд­ной ос­но­ве ( О. Мес­си­ан , Б. Бар­ток и другие), на­зы­ва­ют но­во­мо­даль­ным (или не­омо­даль­ным). В мо­даль­ной гар­мо­нии джа­за ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся как тра­диционные диа­то­нические зву­ко­ря­ды, так и ис­кус­ст­вен­ные.

В ис­то­ри­че­ски и ло­каль­но мно­го­об­раз­ных про­яв­ле­ни­ях модальности со­став ла­до­вых ка­те­го­рий и функ­ций, их зна­чи­мость для кон­крет­ной сис­те­мы, тер­ми­ны мо­гут быть раз­ны­ми. Основные ка­те­го­рии мо­даль­ных ла­дов на при­ме­ре гри­го­ри­ан­ской мо­но­дии: зву­ко­ряд (центральный эле­мент сис­те­мы); ам­би­тус (объ­ём, диа­па­зон на­пе­ва); ме­ло­дия-мо­дель (ме­ло­дическая фор­му­ла); му­та­ция (ча­ст­ный слу­чай ме­та­бо­лы). Основные функ­ции (в той же сти­ле­вой тра­ди­ции): вокс (зна­че­ние сту­пе­ни в гви­до­но­вом гек­са­хор­де; ин­тер­валь­ная функ­ция); фи­на­лис (за­клю­чительный тон); те­нор, или ре­пер­кус­са (гос­под­ствую­щий тон); ини­ций (прин­ци­пий, на­чаль­ный тон, за­чин).

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