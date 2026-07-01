МОДАЛЬНОСТЬ
МОДАЛЬНОСТЬ (от лат. modus – мера, способ, образ, вид, правило; возможно, перевод греч. τρ́οπος) - в музыке принцип лада.
Центральной категорией модального лада является звукоряд. Под модальными чаще всего подразумевают октавные древнегреческие лады и церковные лады (в григорианском хорале).
Определение «модальная гармония» с начала 1960-х годов применяется к многоголосным формам модальности. Ранее в отношении любой модальной музыки использовались словосочетания «старинные лады», а также «лады народной музыки» (в трудах вульгарно-социологического толка; см. в статье Натуральные лады).
Модальный лад (как развёрнутая во времени целостная звуковысотная структура) в чистой форме статичен (например, в стихирах Фёдора Крестьянина). В отличие от тонального лада его невозможно экспонировать в пределах первых 3-4 звуков или созвучий; он развёртывается постепенно через обход ступеней (в многоголосной музыке ярко выраженных в схеме расположения каденций, или в так называемом каденционном плане) и осмысливается ретроспективно в пределах целой пьесы или одного сколько-нибудь законченного отдела формы.
В практике европейской модальной музыки обновление гармонии достигается благодаря метаболе (то есть перемене интервального рода, главным образом через сопоставление диатоники и хроматики), перемене звукоряда (путём транспозиции или без неё - так называемая ладовая переменность; ощущается смена остова лада) или путём смены характерных для данного модального лада мелодических формул (в некоторых родах музыки называемых попевками).
Модальность и тональность - два некоррелятивных принципа музыкального лада; свойственная модальная опора на звукоряд не противоречит тональности (признак которой - опора на тонику-центр и наличие соотнесённой с этим центром периферии). Модальная музыка может содержать «тяготения», а тональная музыка - модализмы. Например, в музыке Позднего Возрождения и раннего барокко (К. Джезуальдо, Г. Шютц) обнаруживаются одновременно и модальные, и тональные черты, вплоть до полного равновесия обоих фундаментальных ладовых векторов.
Модальность господствует в любой музыке монодийного склада: древнегреческой, традиционной индийской (рага), арабской (макам), в знаменном распеве, григорианском хорале и другие (см. также Монодия). В многоголосной музыке по преимуществу модальной является вся гармония западно-европейского Средневековья и Возрождения (так называемая старомодальная гармония). Тип гармонии XX века, частично возродивший старинную модальность на новой звукорядной основе (О. Мессиан, Б. Барток и другие), называют новомодальным (или неомодальным). В модальной гармонии джаза широко используются как традиционные диатонические звукоряды, так и искусственные.
В исторически и локально многообразных проявлениях модальности состав ладовых категорий и функций, их значимость для конкретной системы, термины могут быть разными. Основные категории модальных ладов на примере григорианской монодии: звукоряд (центральный элемент системы); амбитус (объём, диапазон напева); мелодия-модель (мелодическая формула); мутация (частный случай метаболы). Основные функции (в той же стилевой традиции): вокс (значение ступени в гвидоновом гексахорде; интервальная функция); финалис (заключительный тон); тенор, или реперкусса (господствующий тон); иниций (принципий, начальный тон, зачин).