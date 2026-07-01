МОЧУЛЬСКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

МОЧУЛЬСКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ - русский ли­те­ра­ту­ро­вед.

Ро­дил­ся в про­фес­сор­ской се­мье. Окон­чил Санкт-Пе­тербургский университет (1914). В 1918 году вер­нул­ся в Одес­су, в 1919 году эмиг­ри­ро­вал. С 1920 года чи­тал лек­ции в Со­фий­ском университете; в 1922 году пе­ре­ехал в Па­риж , пуб­ли­ко­вал­ся в жур­на­лах «Рус­ская мысль», «Со­вре­мен­ные за­пис­ки», «Чис­ла», в га­зе­тах «По­след­ние но­во­сти», «Рос­сия и сла­вян­ст­во», с 1923 года по 1928 год - по­сто­ян­ный со­труд­ник еже­не­дель­ни­ка (позд­нее еже­ме­сяч­ни­ка) «Зве­но». Проф. Сор­бон­ны (с 1924 года), Пра­во­слав­но­го Свя­то-Сер­ги­ев­ско­го бо­го­слов­ско­го ин­сти­ту­та (1934-1947 годы). С 1935 года один из ру­ко­во­ди­те­лей хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­тической ор­га­ни­за­ции «Пра­во­слав­ное де­ло».

Ра­бо­ты Мочульского 1920-х годов по­свя­ще­ны русской по­эзии, те­ат­ру, а так­же русской и французской про­зе XXвека: ста­тьи «По­эти­че­ское твор­че­ст­во А. Ах­ма­то­вой» (1921), «Клас­си­цизм в со­вре­мен­ной рус­ской по­эзии» (1922), «Рос­сия в сти­хах» (1923), «О тя­же­сти и лёг­ко­сти (твор­че­ст­во О. Ман­дель­шта­ма и М. Куз­ми­на)», «О твор­че­ст­ве А. Ре­ми­зо­ва» (обе 1923), «По­эти­ка Гу­ми­лё­ва» (1923), «На­сле­дие М. Пру­ста» (1926), «Кри­зис во­об­ра­же­ния» (1927), «За­мет­ки о Ро­за­но­ве» (1928), «Ф.К. Со­ло­губ» (1928) и др. На ру­бе­же 1920-1930-х годов Мочульский, пе­ре­жив ду­хов­ный кри­зис и по­во­рот к пра­во­сла­вию , об­ра­тил­ся к ре­лигиозно-фи­лософской про­бле­ма­ти­ке: кни­ги «Ду­хов­ный путь Го­го­ля» (1934), «Вла­ди­мир Со­ловь­ёв: Жизнь и уче­ние» (1936), «Ве­ли­кие рус­ские пи­са­те­ли XIX ве­ка» (1939), «Дос­то­ев­ский: Жизнь и твор­че­ст­во» (1947), глав­ная те­ма ко­то­рых - ду­хов­ное са­мо­оп­ре­де­ле­ние лич­но­сти. Мис­тический опыт русских сим­во­ли­стов - в цен­тре мо­но­гра­фической три­ло­гии, над ко­то­рой Мочульский ин­тен­сив­но ра­бо­тал в по­след­ние го­ды жиз­ни; все три кни­ги вы­шли в свет уже по­сле его смер­ти: «Алек­сандр Блок» (1948), «Ан­д­рей Бе­лый» (1955), «Ва­ле­рий Брю­сов» (1962).

Сочинения:

Го­голь. Со­ловь­ев. Дос­то­ев­ский. М., 1995;

А. Блок. А. Бе­лый. В. Брю­сов. М., 1997;

Кри­зис во­об­ра­же­ния: Ста­тьи. Эс­се. Порт­ре­ты. Томск, 1999.