МОЧУЛЬСКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
МОЧУЛЬСКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ - русский литературовед.
Родился в профессорской семье. Окончил Санкт-Петербургский университет (1914). В 1918 году вернулся в Одессу, в 1919 году эмигрировал. С 1920 года читал лекции в Софийском университете; в 1922 году переехал в Париж, публиковался в журналах «Русская мысль», «Современные записки», «Числа», в газетах «Последние новости», «Россия и славянство», с 1923 года по 1928 год - постоянный сотрудник еженедельника (позднее ежемесячника) «Звено». Проф. Сорбонны (с 1924 года), Православного Свято-Сергиевского богословского института (1934-1947 годы). С 1935 года один из руководителей христианско-демократической организации «Православное дело».
Работы Мочульского 1920-х годов посвящены русской поэзии, театру, а также русской и французской прозе XXвека: статьи «Поэтическое творчество А. Ахматовой» (1921), «Классицизм в современной русской поэзии» (1922), «Россия в стихах» (1923), «О тяжести и лёгкости (творчество О. Мандельштама и М. Кузмина)», «О творчестве А. Ремизова» (обе 1923), «Поэтика Гумилёва» (1923), «Наследие М. Пруста» (1926), «Кризис воображения» (1927), «Заметки о Розанове» (1928), «Ф.К. Сологуб» (1928) и др. На рубеже 1920-1930-х годов Мочульский, пережив духовный кризис и поворот к православию, обратился к религиозно-философской проблематике: книги «Духовный путь Гоголя» (1934), «Владимир Соловьёв: Жизнь и учение» (1936), «Великие русские писатели XIX века» (1939), «Достоевский: Жизнь и творчество» (1947), главная тема которых - духовное самоопределение личности. Мистический опыт русских символистов - в центре монографической трилогии, над которой Мочульский интенсивно работал в последние годы жизни; все три книги вышли в свет уже после его смерти: «Александр Блок» (1948), «Андрей Белый» (1955), «Валерий Брюсов» (1962).
Сочинения:
Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995;
А. Блок. А. Белый. В. Брюсов. М., 1997;
Кризис воображения: Статьи. Эссе. Портреты. Томск, 1999.