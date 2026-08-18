МОЧИКА

МОЧИКА (Исп. Mochica, Moche) - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра (около 100-750 годов) на тер­ри­то­рии северного по­бе­ре­жья Пе­ру , од­на из круп­ней­ших ци­ви­ли­за­ций в Южной Аме­ри­ке до ин­ков.

От­кры­та немецким ар­хео­ло­гом М. Уле в 1899 году в хо­де рас­ко­пок мо­гиль­ни­ков в до­ли­не Мо­че близ современного города Тру­хи­льо и бы­ла на­зва­на «про­то-Чи­му» по сход­ст­ву ке­ра­ми­ки и ико­но­гра­фии с Чи­му (в 1925 году название «ран­нее Чи­му» ввёл американский эт­но­лог А.Л. Крё­бер). Название «Мочика» да­но пе­ру­анским ар­хео­ло­гом-лю­би­те­лем Р. Лар­ко Ой­ле в 1930-х годах - от языка му­чик, на ко­то­ром до XVIII века го­во­ри­ли ин­дей­цы в до­ли­нах от Хе­ке­те­пе­ке до Ле­че; рас­про­стра­не­но в ис­па­но-, фран­ко-, не­мец­ко-, рус­ско­языч­ной литературе. В анг­ло-американской литературе по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны обыч­но ис­поль­зу­ет­ся тер­мин «Мо­че» - по названию до­ли­ны. Вы­де­ля­ет­ся 5 пе­рио­дов.

Тра­ди­ции Мочики вос­хо­дят к куль­ту­рам по­бе­ре­жья: Ку­пис­ни­ке (около 900-200 годов до н. э.), Са­ли­нар (около 200 года до н. э. - ру­беж I века до н. э. и I века н. э.), Галь­и­на­со (в основном пер­вые ве­ка н. э.). Для двух по­след­них, как и для Мочики, ха­рак­тер­ны вы­тя­ну­тые на спи­не тру­по­по­ло­же­ния, за­вёр­ну­тые в ци­нов­ки, в уз­ких ямах. В Са­ли­нар есть мо­де­ли свя­ти­лищ с од­но­скат­ной кры­шей и вхо­дом во всю ши­ри­ну пе­ред­ней сте­ны, ке­ра­ми­ка с так называемыми эро­тическими изо­бра­же­ния­ми, по­хо­жие на мо­чик­ские. К Ку­пис­ни­ке вос­хо­дят раз­ви­тая тех­ни­ка об­ра­бот­ки дра­го­цен­ных ме­тал­лов, ша­ро­вид­ные со­су­ды со стре­ме­вид­ным гор­лом, изо­бра­же­ние ан­тро­по­морф­ных пер­со­на­жей с клы­ка­ми во рту, змея­ми у го­ло­вы и поя­са, воз­мож­но, не­ко­то­рые другие об­ра­зы.

В пе­рио­ды I-III века (к се­ве­ру от до­ли­ны Чи­ка­мы и в пе­рио­ды IV-V века) Мочика со­су­ще­ст­во­ва­ла с Галь­и­на­со. К пе­рио­дам I-II века (около 100-300 годов), ко­гда но­си­те­ли Мочики, ве­ро­ят­но, пред­став­ля­ли со­бой груп­пу вож­деств, от­но­сит­ся ри­ту­аль­но-ад­ми­ни­ст­ра­тив­ный центр Си­пан с мо­ну­мен­таль­ны­ми плат­фор­ма­ми из сыр­цо­во­го кир­пи­ча и мо­ги­ла­ми эли­ты.

В пе­ри­од III века на­ча­лось ак­тив­ное строи­тель­ст­во та­ких плат­форм (высота до 40 метров) в Уа­кас-де-Мо­че; про­ис­хо­дит экс­пан­сия Мочики на юг - до до­ли­ны Уар­мей (на юге из­вест­ны и ино­куль­тур­ные па­мят­ни­ки). К это­му вре­ме­ни от­но­сят воз­ник­но­ве­ние го­су­дар­ст­ва, пер­во­го в Юж. Аме­ри­ке . В пе­ри­од V века па­мят­ни­ки Мочики на юге про­па­да­ют, центр в Уа­кас-де-Мо­че был ос­тав­лен или ут­ра­тил зна­че­ние, но вы­ше по ре­ке, в пред­горь­ях, воз­ник город Га­лин­до; другие цен­тры по­ли­тических об­ра­зо­ва­ний поя­ви­лись в до­ли­не Лам­бае­ке (Пам­па-Гран­де) и, воз­мож­но, в до­ли­не Хе­ке­те­пе­ке.

Этот пе­ри­од за­кан­чи­ва­ет­ся ги­бе­лью основных цен­тров и уси­ле­ни­ем влия­ния Уа­ри. Около 800-го года в Мо­че и Чи­ка­ме на ос­но­ве Мочики скла­ды­ва­ет­ся ран­няя куль­ту­ра Чи­му, се­вернее - из эле­мен­тов куль­тур Мочики, Уа­ри и в мень­шей сте­пе­ни гор­ной куль­ту­ры Ка­ха­мар­ка фор­ми­ру­ет­ся куль­ту­ра Лам­ба­е­ке (Си­кан).

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва Мочики - оро­шае­мое зем­ле­де­лие (ку­ку­ру­за, фа­соль, ты­к­вы, ара­хис, хло­пок, фрук­ты и ово­щи), раз­ве­де­ние лам, морское ры­бо­лов­ст­во и про­мы­сел мор­ских львов с ис­поль­зо­ва­ни­ем 1- и 2-х ме­ст­ных ло­док из тро­ст­ни­ка. Охо­та на оле­ней, ви­ди­мо, яв­ля­лась при­ви­ле­ги­ей зна­ти. Бы­ли из­вест­ны плав­ка и об­ра­бот­ка зо­ло­та, се­реб­ра, ме­ди (ук­ра­ше­ния, иг­лы, ши­лья, ры­бо­лов­ные крюч­ки). Круп­ные пред­ме­ты из ме­ди (до­ло­та, то­по­ры-но­жи, лез­вия зем­ле­ко­па­лок), ско­рее все­го, ис­поль­зо­ва­лись толь­ко в ри­туа­лах. Боль­шин­ст­во зо­ло­тых ве­щей со­дер­жит до 1/4 ме­ди, ко­то­рую с по­мо­щью хи­ми­ко-тер­мической об­ра­бот­ки уда­ля­ли с по­верх­но­сти, что­бы она вы­гля­де­ла зо­ло­той.

Бы­то­вую ке­ра­ми­ку ле­пи­ли вруч­ную, па­рад­ную - в фор­мах, под­вер­га­ли ло­ще­нию, ан­го­би­ро­ва­нию, рас­крас­ке ко­рич­не­вой и кре­мо­вой, ре­же чёр­ной крас­кой (в пе­ри­од V века - до 6 цве­тов). Ха­рак­тер­ны со­су­ды со стре­ме­вид­ным гор­лом, ша­ро­вид­ные или яй­це­вид­ные с вы­со­ким гор­лом-рас­тру­бом; мис­ки с ото­гну­той верх­ней ча­стью сте­нок, на под­до­не и без не­го. Мно­го со­су­дов из ты­к­вы-гор­лян­ки. Тка­ли из хлоп­ка на стан­ке, ниж­няя пе­ре­кла­ди­на ко­то­ро­го кре­пи­лась к поя­су тка­чи­хи, верх­няя - к стол­бу. Строи­ли из кир­пи­ча-сыр­ца (им не­ред­ко об­кла­ды­ва­ли и сте­ны по­гре­баль­ных ка­мер), тро­ст­ни­ка, де­ре­ва. Ору­жи­ем слу­жи­ли копь­е­ме­тал­ка с дро­ти­ка­ми, па­лица; оде­ж­дой - на­бед­рен­ная по­вяз­ка, ино­гда ко­рот­кая юбоч­ка и ру­ба­ха с ко­рот­ки­ми ру­ка­ва­ми, у жен­щин длин­ная ру­ба­ха, ино­гда на­бро­шен­ная на го­ло­ву как на­кид­ка.

Про­сле­же­на 4-уров­не­вая ие­рар­хия по­се­ле­ний, силь­ная об­щественная и эко­но­мическая диф­фе­рен­циа­ция. Су­дя по зна­кам на кир­пи­чах, к воз­ве­де­нию мо­ну­мен­таль­ных плат­форм при­вле­ка­лись кре­сть­ян­ские об­щи­ны. Плен­ни­ки, до­бы­тые в хо­де ри­туа­ли­зи­ров. сра­же­ний (их со­от­но­ше­ние с обыч­ны­ми вой­на­ми не­яс­но) ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми эли­ты, под­вер­га­лись му­чи­тель­ной каз­ни. Ке­ра­мические со­су­ды с на­ту­ра­ли­стичными скульп­тур­ны­ми («порт­рет­ные со­су­ды»), рель­еф­ны­ми и рас­пис­ны­ми изо­бра­же­ния­ми, на­стен­ные рос­пи­си, изо­бра­же­ния на пред­ме­тах из зо­ло­та, се­реб­ра, ме­ди, де­ре­ва, ра­ко­вин, на тка­нях яв­ля­ют­ся ис­точ­ни­ком для ре­кон­ст­рук­ции мно­гих сто­рон идео­ло­гии и куль­ту­ры Мочика.

Ве­ро­ят­но на­ли­чие у но­си­те­лей Мочики бо­га Солн­ца, бо­ги­ни Лу­ны, ге­роя, ко­то­рый вме­сте со сво­им спут­ни­ком бо­гом-игуа­ной уби­ва­ет чу­до­вищ. Мно­гие пер­со­на­жи со­че­та­ют при­зна­ки лю­дей и жи­вот­ных. Дей­ст­во, свя­зан­ное с ми­фо­ло­ге­мой кос­ми­че­ской ка­та­ст­ро­фы (ис­чез­но­ве­ние Солн­ца и вос­ста­ние ожив­ших де­та­лей оде­ж­ды и ору­жия), воз­мож­но, ра­зыг­ры­ва­лось в хо­де об­ря­дов, ве­ро­ят­но ка­лен­дар­ных. Вос­при­ятие за­гроб­но­го ми­ра бы­ло свя­за­но с пред­став­ле­ния­ми о пло­до­ро­дии зем­ли. Счи­та­лось, что умер­шие по­па­да­ли в «ниж­ний мир», где про­во­ди­ли вре­мя в уве­се­ле­ни­ях.

Дополнительная литература:

Alva W., Donnan C. Royal tombs of Sipán. Los Ang., 1993;

Shimada I. Pampa Grande and the Mochica culture. Austin, 1994;

Moche: propuestas y perspectivas. Trujillo, 1994;

Bawden G. The Moche. Camb. (Mass.); Oxf., 1996;

Donnan C. B., McClel­land D. Moche fineline painting. Los Ang., 1999–2007. Vol. 1–2;

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)