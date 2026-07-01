МОЧАЛОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ

МОЧАЛОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ - российский ак­тёр, один из круп­ней­ших тра­ги­ков эпо­хи русского ро­ман­тиз­ма.

За­ни­мал­ся дра­ма­тическим искусством под руководством от­ца - ак­тё­ра Московской императорской труп­пы, в про­шлом кре­по­ст­но­го ак­тё­ра - С.Ф. Мо­ча­ло­ва. В 1817 году де­бю­ти­ро­вал на московской сце­не в ро­ли По­ли­ни­ка («Эдип в Афи­нах» В.А. Озе­ро­ва) и был при­нят в труп­пу (с 1824 года Ма­лый те­атр ). В пер­вые го­ды Мочалов вы­сту­пал в раз­но­об­раз­ном ре­пер­туа­ре: в тра­ге­диях Воль­те­ра («Тан­кред»), Озе­ро­ва («Фин­гал»), ко­ме­ди­ях А.А. Ша­хов­ско­го («Пус­то­до­мы») и др.

Уже в этих ро­лях вос­хи­щал зри­те­лей ес­те­ст­вен­но­стью, сво­бо­дой вы­ра­же­ния чувств, не­за­ви­си­мо­стью от ка­но­ничных пра­вил клас­сической шко­лы иг­ры. В его ре­пер­туа­ре зна­чительное ме­сто за­ни­ма­ли ро­ман­тическая дра­ма (Кин - «Кин, или Ге­ний и бес­пут­ст­во» А. Дю­ма-от­ца , Тор­ква­то Тас­со - «Тор­ква­то Тас­со» Н.В. Ку­коль­ни­ка, и др.) и ме­ло­дра­ма (Мей­нау - «Не­на­висть к лю­дям и рас­кая­ние» А. Ко­це­бу, Жорж де Жер­ма­ни - «Три­дцать лет, или Жизнь иг­ро­ка» В. Дю­кан­жа и М. Ди­но, и др.).

Вы­сту­пал в главных ро­лях в пе­ре­дел­ках для сце­ны ро­ман­тических по­эм А.С. Пуш­ки­на («Ке­рим-Ги­рей, крым­ский хан» по мо­ти­вам «Бах­чи­са­рай­ско­го фон­та­на», «Але­ко» по мо­ти­вам «Цы­ган»). До­би­вал­ся воз­мож­но­сти сыг­рать Ар­бе­ни­на в «Мас­ка­ра­де» М.Ю. Лер­мон­то­ва, но цен­зу­ра не по­зво­ли­ла по­ста­нов­ку пье­сы. В пер­вой по­ста­нов­ке «Го­ря от ума» А.С. Гри­бое­до­ва на московской сце­не сыг­рал роль Чац­ко­го (1831).

Иг­ра Мочалова от­ли­ча­лась бур­ной эмо­цио­наль­но­стью, изо­би­ло­ва­ла бо­гат­ст­вом от­тен­ков, кон­тра­стов, стре­мительностью пе­ре­хо­дов от спо­кой­ст­вия к воз­бу­ж­де­нию. Рас­цвет та­лан­та Мочалов при­шёл­ся на 1830-1840-е годы. Луч­шие ро­ли он соз­дал в про­из­ве­де­ни­ях У. Шек­спи­ра (ко­роль Лир, Отел­ло, Ри­чард III, Ро­мео - «Ко­роль Лир», «Отел­ло», «Ри­чард III», «Ро­мео и Джуль­ет­та») и Ф. Шил­ле­ра (Карл Мо­ор - «Раз­бой­ни­ки», Фер­ди­нанд и Мил­лер - «Ко­вар­ст­во и лю­бовь», Мор­ти­мер - «Ма­рия Стю­арт», Дон Кар­лос - «Дон Кар­лос»).

В 1837 году сыг­рал в свой бе­не­фис роль Гам­ле­та («Гамлет» Шек­с­пи­ра). Мочалов - ав­тор ро­ман­тической дра­мы «Чер­ке­шен­ка», шед­шей с его уча­сти­ем на сце­не Ма­ло­го те­ат­ра (1840 год, роль Джем­бу­ла­та), и ря­да ли­ричных сти­хо­тво­ре­ний.