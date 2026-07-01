МОЧАЛОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ
МОЧАЛОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ - российский актёр, один из крупнейших трагиков эпохи русского романтизма.
Занимался драматическим искусством под руководством отца - актёра Московской императорской труппы, в прошлом крепостного актёра - С.Ф. Мочалова. В 1817 году дебютировал на московской сцене в роли Полиника («Эдип в Афинах» В.А. Озерова) и был принят в труппу (с 1824 года Малый театр). В первые годы Мочалов выступал в разнообразном репертуаре: в трагедиях Вольтера («Танкред»), Озерова («Фингал»), комедиях А.А. Шаховского («Пустодомы») и др.
Уже в этих ролях восхищал зрителей естественностью, свободой выражения чувств, независимостью от каноничных правил классической школы игры. В его репертуаре значительное место занимали романтическая драма (Кин - «Кин, или Гений и беспутство» А. Дюма-отца, Торквато Тассо - «Торквато Тассо» Н.В. Кукольника, и др.) и мелодрама (Мейнау - «Ненависть к людям и раскаяние» А. Коцебу, Жорж де Жермани - «Тридцать лет, или Жизнь игрока» В. Дюканжа и М. Дино, и др.).
Выступал в главных ролях в переделках для сцены романтических поэм А.С. Пушкина («Керим-Гирей, крымский хан» по мотивам «Бахчисарайского фонтана», «Алеко» по мотивам «Цыган»). Добивался возможности сыграть Арбенина в «Маскараде» М.Ю. Лермонтова, но цензура не позволила постановку пьесы. В первой постановке «Горя от ума» А.С. Грибоедова на московской сцене сыграл роль Чацкого (1831).
Игра Мочалова отличалась бурной эмоциональностью, изобиловала богатством оттенков, контрастов, стремительностью переходов от спокойствия к возбуждению. Расцвет таланта Мочалов пришёлся на 1830-1840-е годы. Лучшие роли он создал в произведениях У. Шекспира (король Лир, Отелло, Ричард III, Ромео - «Король Лир», «Отелло», «Ричард III», «Ромео и Джульетта») и Ф. Шиллера (Карл Моор - «Разбойники», Фердинанд и Миллер - «Коварство и любовь», Мортимер - «Мария Стюарт», Дон Карлос - «Дон Карлос»).
В 1837 году сыграл в свой бенефис роль Гамлета («Гамлет» Шекспира). Мочалов - автор романтической драмы «Черкешенка», шедшей с его участием на сцене Малого театра (1840 год, роль Джембулата), и ряда лиричных стихотворений.