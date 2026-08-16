МОЦАРТЕУМ
МОЦАРТЕУМ - крупнейшая в мире музыкально-театральная научно-образовательная организация (Зальцбург, Австрия).
Ведёт историю от музыкального общества «Моцартеум», основанного в 1841 при Кафедральном соборе Зальцбурга для изучения наследия В.А. Моцарта и обучения молодых музыкантов. С 1870 года международная. Проводила летние музыкальные фестивали (1842 год, 1856 год, 1877-1910 годы). Ныне в состав этой организации входят: Университет «Моуартеум» (первоначально музыкальная школа, с 1914 года Консерватория, с 1938 года Высшая школа музыки, с 1953 года Академия музыки и исполнительского искусства с факультетами драматического театра и сценической живописи, с 1970 года Высшая школа музыки и исполнительского иск-ва, с 1998 года современное название);
Фонд «Моцартеума» (с 1880 года международный; с 1931 года включает Центральный институт изучения творчества Моцарта, ныне Академия); Оркестр «Моцартеума» (первоначально состоял из учащихся, с 1939 года профессиональный оркестр, с 1958 года Симфонический оркестр города и земли Зальцбург; с 2004 года главный дирижёр А. Болтон). «Моцартеум» ведёт архивную и исследовательскую работу, руководит фестивалями (Зальцбургский фестиваль, Международная неделя Моцарта и др.), проводит многочисленные летние курсы, семинары и мастер-классы.
Деятельность «Моцартеума» протекает во многих зданиях Зальцбурга, среди которых: основное здание (1914 года, архитектор Р. Берндль) с 2 концертными залами, «Оркестерхаус» с 2 залами для репетиций и концертов, три Дома-музея В.А. Моцарта. Международное признание получили коллективы, непосредственно связанные с «Моцартеум»: камерный оркестр «Камерата» (основан в 1952 году Б. Паумгартнером как «Camerata Academica des Mozarteums Salzburg»; в 2007-2009 годах художественный руководитель Л. Кавакос), Молодёжный филармонический оркестр Зальцбурга (основан в 1998 году Э. Фукс).
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