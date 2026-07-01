МОБУТУ СЕСЕ СЕКО
МОБУТУ СЕСЕ СЕКО (полное имя - Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду Ва За Банга; до января 1972 года - Жозеф Дезире Мобуту) - государственный и политический деятель Заира (современная Демократическая Республика Конго).
По этнической принадлежности монго.
В 1949-1956 годах служил в бельгийских колониальных войсках «Форс пюблик» («Force Publique»; с 1950 года в звании сержанта), окончил курсы бухгалтеров и машинописи в военном гарнизоне в г. Лулуабург (ныне Кананга).
В 1956-1958 годах занимался журналистской деятельностью, познакомился с П.Э. Лумумбой, стал членом партии Национальное движение Конго.
В 1960 году стипендиат факультета социологии Брюссельского университета. В июне - сентябре 1960 года государственный секретарь в первом правительстве независимой Республики Конго. Назначен 8 июля 1960 года начальником генштаба конголезской национальной армии (КНА) в звании полковника.
Принимал активное участие в организации государственного переворота 14 сентября 1960 года, поставил под свой контроль созданную Коллегию генеральных комиссаров (временное правительство, действовало до февраля 1961 года). С 7 января 1961 года главнокомандующий КНА (с 1972 года - заирской армии в звании корпусного генерала, с 1982 года - маршала).
После военного переворота в ночь с 24 на 25 ноября 1965 года президент Республики Конго (с 1971 года Республики Заир). В 1967 году создал партию Национальное движение революции (НДР), до 1990 года её председатель. Сосредоточил в своих руках всю полноту власти, запретил деятельность оппозиционных политических партий и организаций. Неоднократно подавлял мятежи и восстания, широко использовал репрессивный аппарат для уничтожения своих политических оппонентов. Утвердил в качестве официальной доктрину «подлинного заирского национализма», предполагавшую достижение полной экономической самостоятельности страны и отказ от европейского влияния. В условиях однопартийного политического режима переизбирался президентом в 1970, 1977, 1984 годах как единственный кандидат от правящей партии НДР.
В 1990 году под давлением оппозиции объявил о формировании многопартийного государства. После окончания очередного президентского срока в декабре 1991 года продолжал де-факто оставаться на посту главы государства. В 1992 году отменил решение Национальной суверенной конференции (август 1991 - декабрь 1992 годов) о лишении его президентских полномочий. В условиях затяжного политического и экономического кризиса утратил часть властных прерогатив, однако сохранил посты министра обороны и главнокомандующего армией, а также контроль над государственными финансами.
Политика Мобуту привела к обострению межэтнических противоречий и началу так называемой Первой конголезской войны (1996-1997). В мае 1997 года свергнут вступившими в Киншасу силами Альянса демократических сил за освобождение Конго-Заира во главе с Л.Д. Кабилой, после чего бежал из страны и вскоре умер.
Сочинения:
De la légalité а̀ la légitimité. Kinshasa, 1966;
L’authenticité est une plateforme pour la coopération entre Etats // Afrique diplomatique. 1975/1976. № 11/2.