МОБУТУ СЕСЕ СЕКО

МОБУТУ СЕСЕ СЕКО (полное имя - Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду Ва За Банга; до января 1972 года - Жозеф Дезире Мобуту) - государственный и по­ли­тический дея­тель Заира (современная Демократическая Республика Конго ).

По эт­нической при­над­леж­но­сти мон­го.

В 1949-1956 годах слу­жил в бельгийских ко­ло­ни­аль­ных вой­сках «Форс пюб­лик» («Force Pub­li­que»; с 1950 года в зва­нии сер­жан­та), окон­чил кур­сы бух­гал­те­ров и ма­ши­но­пи­си в во­енном гар­ни­зо­не в г. Лу­луа­бург (ны­не Ка­нанга).

В 1956-1958 годах за­нимал­ся жур­на­ли­ст­ской дея­тель­но­стью, по­зна­ко­мил­ся с П.Э. Лу­мум­бой , стал чле­ном пар­тии Национальное дви­же­ние Кон­го.

В 1960 году сти­пен­ди­ат факультета со­цио­ло­гии Брюс­сель­ско­го университета. В ию­не - сентябре 1960 года государственный сек­ре­тарь в пер­вом пра­ви­тель­ст­ве не­зави­си­мой Рес­пуб­ли­ки Кон­го. На­зна­чен 8 июля 1960 года начальником ген­шта­ба кон­го­лез­ской национальной ар­мии (КНА) в зва­нии пол­ков­ни­ка.

При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в ор­га­ни­за­ции государственного пе­ре­во­ро­та 14 сентября 1960 года, по­ста­вил под свой кон­троль соз­дан­ную Кол­ле­гию ге­не­раль­ных ко­мис­са­ров (временное пра­ви­тель­ст­во, дей­ст­во­ва­ло до февраля 1961 года). С 7 января 1961 года глав­но­ко­мандующий КНА (с 1972 года - за­ир­ской ар­мии в зва­нии кор­пус­но­го генерала, с 1982 года - мар­ша­ла).

По­сле во­енного пе­ре­во­ро­та в ночь с 24 на 25 ноября 1965 года пре­зи­дент Рес­пуб­ли­ки Кон­го (с 1971 года Рес­пуб­ли­ки За­ир). В 1967 году соз­дал пар­тию Национальное дви­же­ние ре­во­лю­ции (НДР), до 1990 года её пред­се­да­тель. Со­сре­до­то­чил в сво­их ру­ках всю пол­но­ту вла­сти, за­пре­тил дея­тель­ность оп­по­зиционных по­ли­тических пар­тий и ор­га­ни­за­ций. Не­од­но­крат­но по­дав­лял мя­те­жи и вос­ста­ния, ши­ро­ко ис­поль­зо­вал ре­прес­сив­ный ап­па­рат для унич­то­же­ния сво­их по­ли­тических оп­по­нен­тов. Ут­вер­дил в ка­че­ст­ве офи­ци­аль­ной док­три­ну «по­длин­но­го за­ир­ско­го на­цио­на­лиз­ма », пред­по­ла­гав­шую дос­ти­же­ние пол­ной эко­но­мической са­мо­стоя­тель­но­сти стра­ны и от­каз от ев­ропейского влия­ния. В ус­ло­ви­ях од­но­пар­тий­но­го по­ли­тического ре­жи­ма пе­ре­из­би­рал­ся пре­зи­ден­том в 1970, 1977, 1984 годах как един­ст­вен­ный кан­ди­дат от пра­вя­щей пар­тии НДР.

В 1990 году под дав­ле­ни­ем оп­по­зи­ции объ­явил о фор­ми­ро­ва­нии мно­го­пар­тий­но­го го­су­дар­ст­ва. По­сле окон­ча­ния оче­ред­но­го пре­зи­дент­ско­го сро­ка в декабре 1991 года про­дол­жал де-фак­то ос­та­вать­ся на по­сту гла­вы го­су­дар­ст­ва. В 1992 году от­ме­нил ре­ше­ние Национальной су­ве­рен­ной кон­фе­рен­ции (август 1991 - декабрь 1992 годов) о ли­ше­нии его пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий. В ус­ло­ви­ях за­тяж­но­го по­ли­тического и эко­но­мического кри­зи­са ут­ра­тил часть вла­ст­ных пре­ро­га­тив, од­на­ко со­хра­нил по­сты министра обо­ро­ны и глав­но­ко­мандующего ар­ми­ей, а так­же кон­троль над государственными фи­нан­са­ми.

По­ли­ти­ка Мобуту при­ве­ла к обо­ст­ре­нию ме­жэт­нических про­ти­во­ре­чий и на­ча­лу так называемой Первой кон­го­лез­ской вой­ны (1996-1997). В мае 1997 года сверг­нут всту­пив­ши­ми в Кин­ша­су си­ла­ми Аль­ян­са де­мо­кра­тических сил за ос­во­бо­ж­де­ние Кон­го-Заи­ра во гла­ве с Л.Д. Ка­би­лой, по­сле че­го бе­жал из стра­ны и вско­ре умер.

Сочинения:

De la légalité а̀ la légitimité. Kinshasa, 1966;

L’authenticité est une plateforme pour la coopération entre Etats // Afrique diploma­tique. 1975/1976. № 11/2.