МОБИЛИЗАЦИЯ ЭТНИЧЕСКАЯ

МОБИЛИЗАЦИЯ ЭТНИЧЕСКАЯ - со­ци­аль­ное дей­ст­вие или про­цесс, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го груп­пы, объ­е­ди­няе­мые на ос­но­ве од­ной или не­сколь­ких ха­рак­те­ри­стик эт­нич­но­сти (общ­но­сти куль­ту­ры, язы­ка, про­ис­хо­ж­де­ния), за­щи­ща­ют свои эко­но­мические, со­ци­аль­ные и куль­тур­ные ин­те­ре­сы; один из ви­дов со­ци­аль­ной или по­ли­тической мо­би­ли­за­ции, про­дукт по­ли­тиза­ции эт­нич­но­сти.

По­ня­тие «Мобилизация этническая» при­ме­ня­ет­ся с середины 1970-х годов (пер­вые ис­сле­до­ва­ния со­ци­аль­ной мо­би­ли­за­ции на национальной ос­но­ве бы­ли вы­пол­не­ны ещё в 1950-х годов К. Дой­чем). В по­ли­тических нау­ках, где эт­нич­ность по­ни­ма­ет­ся как ре­сурс для по­ли­тической мо­би­ли­за­ции групп, мобилизация этническая изу­ча­ет­ся как мас­со­вая мо­би­ли­за­ция под ло­зун­га­ми эт­нической цен­но­стей; в со­ци­аль­ной пси­хо­ло­гии мобилизация этническая рас­смат­ри­ва­ет­ся с точ­ки зре­ния свя­зи ме­ж­ду мо­ти­ва­ци­ей ин­ди­ви­дов и кол­лек­тив­ным по­ве­де­ни­ем, в том числе кол­лек­тив­ной аг­рес­си­ей; в по­ли­тической и юри­дическоц ан­тро­по­ло­гии - как дей­ст­вия по за­щи­те язы­ко­вых и куль­тур­ных ин­те­ре­сов эт­нических со­об­ществ; в кон­флик­то­ло­гии - как пре­пят­ст­вие для транс­фор­ма­ции ос­но­ван­ной на эмо­ци­ях по­ли­ти­ки иден­тич­но­сти в ос­но­ван­ную на ре­ше­нии кон­крет­ных про­блем де­мо­кра­тическую по­ли­ти­ку и так далее.

По­ня­тие «мобилизация техническая» так­же со­став­ля­ет важ­ный эле­мент тео­рий со­ци­аль­но­го дей­ст­вия, эт­нической со­ли­дар­но­сти, со­ци­аль­ных и национальных дви­же­ний, на­цио­на­лиз­ма , мо­дерни­за­ции и по­ли­ти­ки иден­тич­но­сти. Например, в кон­цеп­ци­ях по­ли­ти­ки иден­тич­но­сти мобилизация этничности мо­жет ин­тер­пре­ти­ро­вать­ся как фак­тор, при­во­дя­щий к ак­ти­ви­за­ции и уже­сто­че­нию эт­нических гра­ниц и барь­е­ров (Ф. Барт), а в ис­сле­до­ва­ни­ях эко­ло­гии до­ин­ду­ст­ри­аль­ных об­ществ - как сред­ст­во борь­бы за ог­ра­ни­чен­ные ре­сур­сы и как од­на из сто­рон эт­нических кон­флик­тов (А. Ко­эн, Л. Дес­пре, М. Хан­нан, П. ван ден Берг).

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