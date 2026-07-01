МОБИЛИЗАЦИЯ ЭТНИЧЕСКАЯ
МОБИЛИЗАЦИЯ ЭТНИЧЕСКАЯ - социальное действие или процесс, в результате которого группы, объединяемые на основе одной или нескольких характеристик этничности (общности культуры, языка, происхождения), защищают свои экономические, социальные и культурные интересы; один из видов социальной или политической мобилизации, продукт политизации этничности.
Понятие «Мобилизация этническая» применяется с середины 1970-х годов (первые исследования социальной мобилизации на национальной основе были выполнены ещё в 1950-х годов К. Дойчем). В политических науках, где этничность понимается как ресурс для политической мобилизации групп, мобилизация этническая изучается как массовая мобилизация под лозунгами этнической ценностей; в социальной психологии мобилизация этническая рассматривается с точки зрения связи между мотивацией индивидов и коллективным поведением, в том числе коллективной агрессией; в политической и юридическоц антропологии - как действия по защите языковых и культурных интересов этнических сообществ; в конфликтологии - как препятствие для трансформации основанной на эмоциях политики идентичности в основанную на решении конкретных проблем демократическую политику и так далее.
Понятие «мобилизация техническая» также составляет важный элемент теорий социального действия, этнической солидарности, социальных и национальных движений, национализма, модернизации и политики идентичности. Например, в концепциях политики идентичности мобилизация этничности может интерпретироваться как фактор, приводящий к активизации и ужесточению этнических границ и барьеров (Ф. Барт), а в исследованиях экологии доиндустриальных обществ - как средство борьбы за ограниченные ресурсы и как одна из сторон этнических конфликтов (А. Коэн, Л. Деспре, М. Ханнан, П. ван ден Берг).