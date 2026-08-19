МНУШКИНА АРИАНА

МНУШКИНА АРИАНА - французский ре­жис­сёр.

Дочь эмиг­ран­та из Рос­сии, из­вест­но­го французского ки­но­про­дю­се­ра А. Мнуш­ки­на.

Изу­ча­ла пси­хо­ло­гию в Окс­фор­де и Сор­бон­не; в конце 1950-х годов окон­чи­ла Ме­ж­ду­народную те­ат­раль­ную шко­лу Ж. Ле­ко­ка в Па­ри­же; там же в октябре 1959 года соз­да­ла Те­ат­раль­ную ас­со­циа­цию па­риж­ских сту­ден­тов (пре­зи­дент - Р. План­шон), где в 1961 году де­бю­ти­ро­ва­ла как ре­жис­сёр («Чин­гис-хан» А. Бо­шо). В 1964 году ос­но­ва­ла в Па­ри­же «Те­атр дю Со­лей» (Те­атр Солн­ца), от­крыв­ший­ся по­ста­нов­кой пьесы «Ме­щане» М. Горь­ко­го.

Сре­ди ран­них ра­бот: «Кух­ня» А. Уэ­ске­ра (1967 год), «Сон в лет­нюю ночь» У. Шек­спи­ра (1968 год) - оба в по­ме­ще­нии цир­ка на Мон­мар­тре.

С августа 1970 года «Те­атр дю Со­лей» раз­ме­ща­ет­ся в од­ном из ан­га­ров бывшей ору­жей­ной фаб­ри­ки «Кар­ту­ше­ри» в Вен­сен­ском ле­су на восточной ок­раи­не Па­ри­жа.

Мнушкина Ариана на­сле­ду­ет Ж. Ко­по, Ш. Дюл­ле­ну и Л. Жу­ве, воз­ро­ж­дав­шим тра­ди­ции народного те­ат­ра. В спек­так­лях «Кло­уны» (1969 год; на сце­не «Пик­ко­ло-те­ат­ро», Ми­лан) и «Зо­ло­той век» (1975 год; о франц. им­ми­гран­тах), дип­ти­хе о Французской ре­во­лю­ции «1789 год» (1970 год) и «1793 год» (1972 год) ис­поль­зо­ва­ны приё­мы ко­ме­дии дель ар­те и китайского народного те­ат­ра; в «Шек­спи­риа­не» («Ри­чард II», 1981 год; «Две­на­д­ца­тая ночь», 1982 год; «Ген­рих IV», 1984 год) - элементы японского те­ат­ра ка­бу­ки и индийского ка­так­ха­ли. С 1985 года Мнушкина Ариана ра­бо­та­ет в со­автор­ст­ве с дра­ма­тур­гом Э. Сик­су, на­ря­ду с ис­то­ри­ко-до­ку­мен­таль­ным ма­те­риа­лом («Страш­ная, но не­окон­чен­ная ис­то­рия Но­ро­до­ма Сиа­ну­ка, ко­ро­ля Кам­бод­жи», 1985 год; «Ин­диа­на», 1987 год) раз­ра­ба­ты­вая сю­же­ты клас­сической дра­ма­тур­гии (тет­ра­ло­гия «Ат­ри­ды», 1990-1992 годы; «Ве­ро­лом­ный го­род, или Про­бу­ж­де­ние Эри­ний», 1994 год; все - по мо­ти­вам древне-греческих тра­ге­дий).

В сво­их по­ста­нов­ках Мнушкина Ариана пред­при­ни­ма­ет по­пыт­ку со­зда­ния современного эпо­са, по­ве­ст­вую­ще­го о ны­неш­них пе­ре­се­лен­цах (му­суль­ма­нах, ми­гран­тах, бе­жен­цах): «И вдруг но­чи ста­ли бес­сон­ны­ми» (1997 год), «Ча­со­вые на пло­ти­не» (1999 год; с эле­мен­та­ми японского ку­коль­но­го те­ат­ра бун­ра­ку), цикл «По­след­ний ка­ра­ван-са­рай» (2003-2005 годы), «Те­ни» (2007 год).

Для спек­так­лей Мнушкиной Арианы ха­рак­тер­ны кол­лек­тив­ное ав­тор­ст­во, от­сут­ст­вие за­кон­чен­но­го дра­ма­тического тек­ста, им­про­ви­за­ци­он­ность дей­ст­вия.

Сре­ди других по­ста­но­вок: «Ме­фи­сто» (по од­но­именному ро­ма­ну К. Ман­на, 1979 год), «Дон-Жу­ан» (1977 год) и «Тар­тюф» (1995 год) Моль­е­ра, «Ко­нец - де­лу ве­нец» (1998 год) Шек­спи­ра . В 1978 году Мнишкина Ариана сня­ла иг­ро­вой фильм «Моль­ер».