МНУШКИНА АРИАНА
МНУШКИНА АРИАНА - французский режиссёр.
Дочь эмигранта из России, известного французского кинопродюсера А. Мнушкина.
Изучала психологию в Оксфорде и Сорбонне; в конце 1950-х годов окончила Международную театральную школу Ж. Лекока в Париже; там же в октябре 1959 года создала Театральную ассоциацию парижских студентов (президент - Р. Планшон), где в 1961 году дебютировала как режиссёр («Чингис-хан» А. Бошо). В 1964 году основала в Париже «Театр дю Солей» (Театр Солнца), открывшийся постановкой пьесы «Мещане» М. Горького.
Среди ранних работ: «Кухня» А. Уэскера (1967 год), «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира (1968 год) - оба в помещении цирка на Монмартре.
С августа 1970 года «Театр дю Солей» размещается в одном из ангаров бывшей оружейной фабрики «Картушери» в Венсенском лесу на восточной окраине Парижа.
Мнушкина Ариана наследует Ж. Копо, Ш. Дюллену и Л. Жуве, возрождавшим традиции народного театра. В спектаклях «Клоуны» (1969 год; на сцене «Пикколо-театро», Милан) и «Золотой век» (1975 год; о франц. иммигрантах), диптихе о Французской революции «1789 год» (1970 год) и «1793 год» (1972 год) использованы приёмы комедии дель арте и китайского народного театра; в «Шекспириане» («Ричард II», 1981 год; «Двенадцатая ночь», 1982 год; «Генрих IV», 1984 год) - элементы японского театра кабуки и индийского катакхали. С 1985 года Мнушкина Ариана работает в соавторстве с драматургом Э. Сиксу, наряду с историко-документальным материалом («Страшная, но неоконченная история Нородома Сианука, короля Камбоджи», 1985 год; «Индиана», 1987 год) разрабатывая сюжеты классической драматургии (тетралогия «Атриды», 1990-1992 годы; «Вероломный город, или Пробуждение Эриний», 1994 год; все - по мотивам древне-греческих трагедий).
В своих постановках Мнушкина Ариана предпринимает попытку создания современного эпоса, повествующего о нынешних переселенцах (мусульманах, мигрантах, беженцах): «И вдруг ночи стали бессонными» (1997 год), «Часовые на плотине» (1999 год; с элементами японского кукольного театра бунраку), цикл «Последний караван-сарай» (2003-2005 годы), «Тени» (2007 год).
Для спектаклей Мнушкиной Арианы характерны коллективное авторство, отсутствие законченного драматического текста, импровизационность действия.
Среди других постановок: «Мефисто» (по одноименному роману К. Манна, 1979 год), «Дон-Жуан» (1977 год) и «Тартюф» (1995 год) Мольера, «Конец - делу венец» (1998 год) Шекспира. В 1978 году Мнишкина Ариана сняла игровой фильм «Мольер».