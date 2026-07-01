МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ - в уголовном праве совершение одним лицом двух и более преступных деяний, каждое из которых является самостоятельным преступлением и сохраняет своё юридическое значение.

Множественность преступлений - ин­сти­тут уго­лов­но­го пра­ва, пред­став­лен­ный в за­ко­но­да­тель­ст­ве прак­ти­че­ски всех стран ми­ра. В Рос­сии пер­вое упо­ми­на­ние о множественности преступлений встре­ча­ет­ся в Двин­ской ус­тав­ной гра­мо­те, со­глас­но ко­то­рой со­вер­ше­ние кра­жи в тре­тий раз ка­ра­лось смерт­ной каз­нью («…а ули­чат втреть­ие, - ино по­ве­си­ти»).

В дей­ст­вую­щем пра­ве вы­де­ля­ет­ся два ви­да множественности преступлений: со­во­куп­ность и ре­ци­див.

Со­во­куп­но­стью пре­сту­п­ле­ний при­зна­ёт­ся со­вер­ше­ние двух или бо­лее пре­сту­п­ле­ний, ни за од­но из ко­то­рых ли­цо не бы­ло осу­ж­де­но, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, ко­гда со­вер­ше­ние двух или бо­лее пре­сту­п­ле­ний пре­ду­смот­ре­но стать­я­ми Осо­бен­ной час­ти УК РФ в ка­че­ст­ве об­стоя­тель­ст­ва, вле­ку­ще­го бо­лее стро­гое на­ка­за­ние. При со­во­куп­но­сти ви­нов­ный од­но­вре­мен­но или по­сле­до­ва­тель­но со­вер­ша­ет несколько пре­сту­п­ле­ний. Ка­ж­дое со­вер­шён­ное пре­сту­п­ле­ние ква­ли­фи­ци­ру­ет­ся са­мо­стоя­тель­но, и за ка­ж­дое из них на­зна­ча­ет­ся на­ка­за­ние . Окон­ча­тель­ное на­ка­за­ние в за­ви­си­мо­сти от вхо­дя­щих в со­во­куп­ность ка­те­го­рий пре­сту­п­ле­ний оп­ре­де­ля­ет­ся пу­тём по­гло­ще­ния ме­нее стро­го­го на­ка­за­ния бо­лее стро­гим ли­бо час­тич­но­го или пол­но­го их сло­же­ния. К основным ви­дам на­ка­за­ний мо­гут быть при­сое­ди­не­ны до­пол­нительные ви­ды на­ка­за­ний.

Со­во­куп­ность пре­сту­п­ле­ний мо­жет быть ре­аль­ной и иде­аль­ной. При ре­аль­ной со­во­куп­но­сти ли­цо раз­но­вре­мен­но раз­лич­ны­ми са­мо­стоятельными дея­ния­ми со­вер­ша­ет два или бо­лее пре­сту­п­ле­ния, пре­ду­смот­рен­ные раз­ны­ми стать­я­ми или час­тя­ми ста­тьи УК РФ. Иде­аль­ная со­во­куп­ность име­ет ме­сто в том слу­чае, ко­гда од­ним дея­ни­ем со­вер­ша­ют­ся как ми­ни­мум два са­мо­стоятельных пре­сту­п­ле­ния, ох­ва­ты­вае­мых различными стать­я­ми или час­тя­ми ста­тьи УК РФ.

Ре­ци­ди­вом пре­сту­п­ле­ний при­зна­ёт­ся со­вер­ше­ние умыш­лен­но­го пре­сту­п­ле­ния ли­цом, имею­щим су­ди­мость за ра­нее со­вер­шён­ное умыш­лен­ное пре­сту­п­ле­ние. Ре­ци­див под­раз­де­ля­ет­ся на про­стой, опас­ный и осо­бо опас­ный (чем опас­нее пре­сту­п­ле­ние, тем мень­шее чис­ло су­ди­мо­стей тре­бу­ет­ся для при­зна­ния ре­ци­ди­ва опас­ным или осо­бо опас­ным). В тео­рии уго­лов­но­го пра­ва вы­де­ля­ют­ся и дру­гие ви­ды ре­ци­ди­ва: об­щий и спе­ци­аль­ный, фак­ти­че­ский и ле­галь­ный, пе­ни­тен­ци­ар­ный и другие. Ре­ци­див пре­сту­п­ле­ний вле­чёт бо­лее стро­гое на­ка­за­ние на ос­но­ва­нии УК РФ и в пре­де­лах, им пре­ду­смот­рен­ных. Он от­но­сит­ся к об­стоя­тель­ст­вам, отяг­чаю­щим на­ка­за­ние. При ре­ци­ди­ве пре­ду­смот­рен осо­бый по­ря­док на­зна­че­ния на­ка­за­ния и другое.

В уго­лов­ных ко­дек­сах за­ру­беж­ных стран упо­ми­на­ют­ся со­во­куп­ность (Фран­ция), ре­ци­див (Ар­ген­ти­на, Да­ния, Ис­па­ния, Ки­тай, Таи­ланд, Тур­ция), со­во­куп­ность и ре­ци­див (Япо­ния, Иран), по­втор­ность, со­во­куп­ность и ре­ци­див (Бол­га­рия). В УК Рес­пуб­ли­ки Сан-Ма­ри­но за­кре­п­ле­на со­во­куп­ность как ро­до­вое по­ня­тие ре­аль­ной со­во­куп­но­сти, фор­маль­ной со­во­куп­но­сти, про­дол­жае­мо­го и слож­но­го пре­сту­п­ле­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)