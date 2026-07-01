МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ - в уголовном праве совершение одним лицом двух и более преступных деяний, каждое из которых является самостоятельным преступлением и сохраняет своё юридическое значение.
Множественность преступлений - институт уголовного права, представленный в законодательстве практически всех стран мира. В России первое упоминание о множественности преступлений встречается в Двинской уставной грамоте, согласно которой совершение кражи в третий раз каралось смертной казнью («…а уличат втретьие, - ино повесити»).
В действующем праве выделяется два вида множественности преступлений: совокупность и рецидив.
Совокупностью преступлений признаётся совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При совокупности виновный одновременно или последовательно совершает несколько преступлений. Каждое совершённое преступление квалифицируется самостоятельно, и за каждое из них назначается наказание. Окончательное наказание в зависимости от входящих в совокупность категорий преступлений определяется путём поглощения менее строгого наказания более строгим либо частичного или полного их сложения. К основным видам наказаний могут быть присоединены дополнительные виды наказаний.
Совокупность преступлений может быть реальной и идеальной. При реальной совокупности лицо разновременно различными самостоятельными деяниями совершает два или более преступления, предусмотренные разными статьями или частями статьи УК РФ. Идеальная совокупность имеет место в том случае, когда одним деянием совершаются как минимум два самостоятельных преступления, охватываемых различными статьями или частями статьи УК РФ.
Рецидивом преступлений признаётся совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершённое умышленное преступление. Рецидив подразделяется на простой, опасный и особо опасный (чем опаснее преступление, тем меньшее число судимостей требуется для признания рецидива опасным или особо опасным). В теории уголовного права выделяются и другие виды рецидива: общий и специальный, фактический и легальный, пенитенциарный и другие. Рецидив преступлений влечёт более строгое наказание на основании УК РФ и в пределах, им предусмотренных. Он относится к обстоятельствам, отягчающим наказание. При рецидиве предусмотрен особый порядок назначения наказания и другое.
В уголовных кодексах зарубежных стран упоминаются совокупность (Франция), рецидив (Аргентина, Дания, Испания, Китай, Таиланд, Турция), совокупность и рецидив (Япония, Иран), повторность, совокупность и рецидив (Болгария). В УК Республики Сан-Марино закреплена совокупность как родовое понятие реальной совокупности, формальной совокупности, продолжаемого и сложного преступления.