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МНОГОЛЕТИЕ
МНОГОЛЕТИЕ (многолетствование) - молитвенная аккламация на текст «многая лета». В Русской православной церкви исполняется при завершении торжественного богослужения, венчания, входил в чин Заздравной чаши (многолетие «Благоверному царю»).
В певческом искусстве Московской Руси представляло собой мелизматический распев (типа юбиляции). В последней четверти XVII века появились многоголосные варианты многолетий, изложенные в разных стилях (демественный распев, партесное пение). В XVIII веке появились так называемые викториальные многолетия в честь полководцев-победителей (сочинения В. Титова, Д.С. Бортнянского и других).
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