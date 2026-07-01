МНОГОЛЕТИЕ

МНОГОЛЕТИЕ (многолетствование) - м о­лит­вен­ная акк­ла­ма­ция на текст «мно­гая ле­та». В Русской пра­во­слав­ной церк­ви ис­пол­ня­ет­ся при за­вер­ше­нии тор­жественного бо­го­слу­же­ния, вен­ча­ния, вхо­дил в чин За­здрав­ной ча­ши ( мно­го­ле­тие «Бла­го­вер­но­му ца­рю»).

В пев­че­ском искусстве Московской Ру­си пред­став­ля­ло со­бой ме­лиз­ма­ти­че­ский рас­пев (ти­па юби­ля­ции). В по­след­ней четверти XVII века поя­ви­лись мно­го­го­лос­ные ва­ри­ан­ты многолетий, из­ло­жен­ные в раз­ных сти­лях (де­ме­ст­вен­ный рас­пев, пар­тес­ное пе­ние). В XVIII веке поя­ви­лись так называемые вик­то­ри­аль­ные многолетия в честь пол­ко­вод­цев-по­бе­ди­те­лей (со­чи­не­ния В. Ти­то­ва, Д.С. Борт­нян­ско­го и других).

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