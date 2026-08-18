МНОГОГРЕШНЫЙ ДЕМЬЯН ИГНАТОВИЧ
МНОГОГРЕШНЫЙ ДЕМЬЯН ИГНАТОВИЧ - гетман Левобережной Украины (1668-1672 года).
Во время освободительной войны украинских и белорусских народов 1648-1654 годов в чине генерального есаула участвовал в подписании Зборовского договора (1649 год), заключённого между Б. Хмельницким и польским королём Яном Казимиром.
В 1668 году в Новгороде-Северском избран гетманом Левобережной Украины. В 1669 в Глухове Многогрешный Демьян Игнатович подписал так называемые Глуховские статьи (договор с русским правительством), подтверждавшие права и привилегии казацкой старши́ны, вносившие изменения в порядок управления Левобережной Украиной и предусматривавшие создание наёмного войска, ограничение числа и сфер деятельности царских воевод, внешних сношений гетманов.
Многогрешный Демьян Игнатович не пользовался авторитетом среди украинского казачества, его гетманство не имело поддержки со стороны русского правительства. В 1672 году казацкая старши́на обвинила Многогрешного Демьяна Игнатовича в измене русскому царю за связи с гетманом Правобережной Украины П.Д. Дорошенко, придерживавшимся турецко-татарской ориентации, раздаче должностей (урядов) своим родственникам и другое.
Он был низложен, взят под стражу и отправлен в Москву, где приговорён к смертной казни, заменённой ссылкой в Сибирь и заключением в Иркутскую тюрьму.
В 1688 году освобождён, в 1696 году постригся в монахи.
Автор статьи: Д. В. Гордиенко.