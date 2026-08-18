МНОГОГРЕШНЫЙ ДЕМЬЯН ИГНАТОВИЧ

МНОГОГРЕШНЫЙ ДЕМЬЯН ИГНАТОВИЧ - гет­ман Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны (1668-1672 года).

Во вре­мя ос­во­бо­дительной вой­ны украинских и бе­ло­русских на­ро­дов 1648-1654 годов в чи­не ге­не­раль­но­го есау­ла уча­ст­во­вал в под­пи­са­нии Збо­ров­ско­го до­го­во­ра (1649 год), за­клю­чён­но­го ме­ж­ду Б. Хмель­ниц­ким и польским ко­ро­лём Яном Ка­зи­ми­ром.

В 1668 году в Нов­го­ро­де-Се­вер­ском из­бран гет­ма­ном Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны. В 1669 в Глу­хо­ве Многогрешный Демьян Игнатович под­пи­сал так называемые Глу­хов­ские ста­тьи (до­го­вор с русским пра­ви­тель­ст­вом), под­твер­ждав­шие пра­ва и при­ви­ле­гии ка­зац­кой стар­ши́­ны, вно­сив­шие из­ме­не­ния в по­ря­док управ­ле­ния Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ной и пре­ду­смат­ри­вав­шие соз­да­ние на­ём­но­го вой­ска, ог­ра­ни­че­ние чис­ла и сфер дея­тель­но­сти цар­ских вое­вод, внеш­них сно­ше­ний гет­ма­нов.

Многогрешный Демьян Игнатович не поль­зо­вал­ся ав­то­ри­те­том сре­ди украинского ка­за­че­ст­ва, его гет­ман­ст­во не име­ло под­держ­ки со сто­ро­ны русского пра­ви­тель­ст­ва. В 1672 году ка­зац­кая стар­ши́­на об­ви­ни­ла Многогрешного Демьяна Игнатовича в из­ме­не русскому ца­рю за свя­зи с гет­ма­ном Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны П.Д. До­ро­шен­ко , при­дер­жи­вав­шим­ся турецко-татарской ори­ен­та­ции, раз­да­че долж­но­стей (уря­дов) сво­им род­ст­вен­ни­кам и другое.

Он был низ­ло­жен, взят под стра­жу и отправ­лен в Мо­ск­ву, где при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, за­ме­нён­ной ссыл­кой в Си­бирь и за­клю­че­ни­ем в Ир­кут­скую тюрь­му.

В 1688 году ос­во­бо­ж­дён, в 1696 году по­стриг­ся в мо­на­хи.

Автор статьи: Д. В. Гор­ди­ен­ко.