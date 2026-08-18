МНОГОГРЕШНЫЙ, ДЕМЬЯН ИГНАТОВИЧ

Многогрешный, Демьян Игнатович (ум. после 1701) — гетман Левобережной Украины в 1668—1672. В 1665—1668 — черниговский полковник, участник антироссийского восстания И. М. Брюховецкого . Вторгнувшийся на Левобережье П. Д. Дорошенко сделал М. наказным гетманом. После его ухода на Правобережную Украину признал власть царя с частью левобережных казацких полков. Избран гетманом на Глуховской раде (1669); принес присягу царю на основе Глуховских статей, определявших положение Левобережной Украины в составе России. Пытался укрепить личную власть с опорой на наемные казачьи войска. В 1672 свергнут казацкой старшиной, обвинявшей его в тайных контактах с Дорошенко и намерении поддаться Турции, и отправлен в Москву. Сослан в Сибирь, содержался в тюрьме в Иркутске, с 1684 — в Селенгинском остроге. В 1680-х гг. был поверстан в службу, участвовал в отражении набегов бурятских отрядов, в 1696 постригся в монахи.

Лит .: Оглоблин Н. Н. Служба в Сибири Демьяна Многогрешного // Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. Кн. 6. Киев, 1892. С. 149—170; Флоря Б. Н. Украинская старшина в контактах между Россией и Левобережным гетманством в годы правления Демьяна Многогрешного (1669—1672 гг.) // Славянский альманах. 2021. № 3—4. С. 12—27. К. А. Кочегаров.