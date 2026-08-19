МНОГОГЛАСИЕ
МНОГОГЛАСИЕ - Русской церкви XIV-XVII веков одновременное совершение разных частей богослужения.
Практиковалось главным образом в приходских храмах с целью сокращения длительности служб при сохранении песнопений и чтений, положенных по уставу.
Возможными причинами распространения многогласия являлись: переход Русской церкви в конце XIV века со Студийского устава на Иерусалимский, отличающийся продолжительностью богослужений; изменения в XVI-XVII веках церковном пении, связанные с увеличением количества пространных песнопений, распетых как знаменным распевом, так и новыми распевами - путевым, демественным и большим.
К середине XVI века использовавшееся повсеместно многогласие стало осознаваться как неблагочестивая традиция, препятствующая пониманию богослужебных текстов. Несмотря на запрещение многогласия Стоглавым собором 1551 года, оно продолжало существовать.
Многогласие осудил патриарх Гермоген (1606-1612 года), а патриарх Иоасаф I (1634-1640 года) призывал ограничить его использование двумя голосами, то есть одновременно совершать не более двух молитвословий. В середине XVII века активными противниками многогласия были участники так называемого Кружка ревнителей благочестия (протопопы Стефан Вонифатьев, Иван Неронов, Ф.М. Ртищев, архимандрит Новоспасского монастыря Никон - будущий патриарх), которые в своих храмах совершали службу единогласно. Однако состоявшийся в 1649 году по указу царя Алексея Михайловича (также сторонника единогласия) церковный собор постановил не менять древние традиции и сохранить многогласие.Тем не менее мнение противников многогласия вскоре возобладало. Для окончательного решения вопроса патриарх Иосиф (1642-1652 года) в 1650 году обратился к патриарху Константинопольскому Парфению II, который дал однозначный ответ о необходимости совершения службы единогласно.
В 1651 году новый собор официально утвердил единогласие. Это решение подтверждали последующие царские и патриаршие грамоты, а также Служебник 1651 года. Необходимость наречного (то есть соответствующего произношению в устной речи) и единогласного пения подтвердил Большой московский собор 1666-1667 годов. Духовный регламент 1721 года упоминает о многогласие как о неблагочестивом обычае, в Петровскую эпоху оно, очевидно, окончательно исчезло из церковной практики.
Остатками многогласия в современной РПЦ можно считать совмещение окончания одного молитвословия и начала другого (например, наложение священнического возгласа на окончание песнопения), одновременное совершение службы и исповеди и тому подобное.