МНИШЕК МАРИНА

МНИ́ШЕК МАРИ́НА. Польская шлях­тен­ка, же­на Лже­дмит­рия I , за­тем Лже­дмит­рия II ; под име­нем Ма­рии Юрь­ев­ны вен­ча­на на цар­ст­во в Русском государстве в ус­ло­ви­ях Смут­но­го вре­ме­ни.

Дочь Ю. Мни­ше­ка. По­лу­чи­ла до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, в её вос­пи­та­нии уча­ст­во­ва­ли цис­тер­ци­ан­цы.

Со­глас­но тай­но­му до­го­во­ру, за­клю­чён­но­му 25 мая1604 года Ю. Мни­ше­ком с Лже­дмит­ри­ем I, Марина Мнишек долж­на бы­ла по­сле за­ня­тия са­мо­зван­цем русского пре­сто­ла вый­ти за не­го за­муж и по­лу­чить в удел Нов­го­род и Псков. С со­гла­сия польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да III по ка­то­лическому об­ря­ду в Кра­ко­ве 22 ноября1605 года об­ру­че­на с Лже­дмит­ри­ем I (его роль на це­ре­мо­нии вы­пол­нял А.И. Влась­ев). С мно­го­численной сви­той сво­их род­ст­вен­ни­ков и гос­тей тор­же­ст­вен­но въе­ха­ла в Мо­ск­ву 2(12) мая 1606 года.

Ос­та­ва­лась ка­то­лич­кой. Тем не ме­нее 8(18) мая по­сле вто­рич­но­го об­ру­че­ния вен­ча­на на цар­ст­во в Ус­пен­ском со­бо­ре пат­ри­ар­хом Иг­на­ти­ем, а про­то­по­пом Бла­го­ве­щен­ско­го со­бо­ра Фё­до­ром об­вен­ча­на с Лже­дмит­ри­ем I. Све­де­на с русского пре­сто­ла по­сле убий­ст­ва Лже­дмит­рия I 17(27) мая то­го же го­да.

Ца­рём Ва­си­лием Ива­но­ви­чем Шуй­ским 16(26) августа вме­сте с от­цом со­сла­на в Яро­славль; в свя­зи с русско-польскими пе­ре­го­во­ра­ми о пе­ре­ми­рии оба воз­вра­ще­ны в Мо­ск­ву не позд­нее 3(13) июня 1608 года. Мни­ше­ки от­прав­ле­ны 23 ию­ля (2 августа) то­го же го­да на ро­ди­ну вме­сте с поль­ско-ли­товскими по­сла­ми А.К. Гон­сев­ским и Н. Олес­ниц­ким под ох­ра­ной от­ря­да князя В. Т. Дол­го­ру­ко­ва , од­на­ко 1(11) августа от­ка­за­лись сле­до­вать в Речь По­спо­ли­ту и в со­про­во­ж­де­нии слу­жив­ше­го у Лже­дмит­рия II поль­ско-ли­товского полководца А. Збо­ров­ско­го, а за­тем сол­дат Я.П. Са­пе­ги при­бы­ли в Ту­шин­ский ла­герь са­мо­зван­ца. В январе1609 года Ю. Мни­шек вер­нул­ся на ро­ди­ну.

В 1610 году Марина Мнишек по­сле­до­ва­ла за Лже­дмит­ри­ем II в Ка­лу­гу, где не позд­нее 16(26) апреля они вен­ча­лись, за­тем - в Ни­ко­ло-Уг­реш­ский монастыре и вновь в Ка­лу­гу по­сле не­удав­шей­ся по­пыт­ки сто­рон­ни­ков са­мо­зван­ца вы­дать Лже­дмит­рия II за за­кон­но­го ца­ря.

В январе 1611 года, вско­ре по­сле убий­ст­ва му­жа, ро­ди­ла сына - «ца­ре­ви­ча Ива­на Дмит­рие­ви­ча» (про­зван Во­рён­ком), кре­щён­но­го по пра­во­слав­но­му об­ря­ду. В том же го­ду вме­сте с И.М. За­руц­ким бе­жа­ла, по-ви­ди­мо­му, в Ту­лу, позд­нее в Ко­лом­ну, Ми­хай­лов, Ас­т­ра­хань. В ночь на 12(22) мая 1614 года, по­сле под­ня­то­го про­тив них вос­ста­ния ас­т­ра­хан­цев (пер­во­на­чаль­но при­сяг­ну­ли Марине Мнишек, её сы­ну и вновь яко­бы ос­тав­ше­му­ся в жи­вых «ца­рю Дмит­рию Ива­но­ви­чу»), Мнишек и За­руц­кий по­ки­ну­ли го­род.

Ле­том то­го же го­да они схва­че­ны пра­ви­тельственными от­ря­да­ми в Мед­вежь­ем го­род­ке на р. Яик (ныне Урал), под стре­лец­кой ох­ра­ной дос­тав­ле­ны в Мо­ск­ву. Сын Марины Мнишек каз­нён, об­стоя­тель­ст­ва её смер­ти не­из­вест­ны.

С име­нем Марины Мнишек свя­за­но название Ма­рин­ки­ной баш­ни крем­ля в Ко­лом­не (другое название - Ко­ло­мен­ская).

Её судь­ба на­шла от­ра­же­ние в русских народных пес­нях, дра­ме А.С. Пуш­ки­на «Бо­рис Го­ду­нов», опе­ре М.П. Му­сорг­ско­го «Бо­рис Го­ду­нов», по­эме В. Хлеб­ни­ко­ва «Ма­ри­на Мни­шек», сти­хо­тво­ре­ни­ях М.И. Цве­тае­вой, в ча­ст­но­сти в цик­ле «Ма­ри­на», и других.

Сочинения:

Пись­ма // Днев­ник М. Мни­шек. СПб., 1995.