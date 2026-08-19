МНИШЕК МАРИНА
МНИ́ШЕК МАРИ́НА. Польская шляхтенка, жена Лжедмитрия I, затем Лжедмитрия II; под именем Марии Юрьевны венчана на царство в Русском государстве в условиях Смутного времени.
Дочь Ю. Мнишека. Получила домашнее образование, в её воспитании участвовали цистерцианцы.
Согласно тайному договору, заключённому 25 мая1604 года Ю. Мнишеком с Лжедмитрием I, Марина Мнишек должна была после занятия самозванцем русского престола выйти за него замуж и получить в удел Новгород и Псков. С согласия польского короля Сигизмунда III по католическому обряду в Кракове 22 ноября1605 года обручена с Лжедмитрием I (его роль на церемонии выполнял А.И. Власьев). С многочисленной свитой своих родственников и гостей торжественно въехала в Москву 2(12) мая 1606 года.
Оставалась католичкой. Тем не менее 8(18) мая после вторичного обручения венчана на царство в Успенском соборе патриархом Игнатием, а протопопом Благовещенского собора Фёдором обвенчана с Лжедмитрием I. Сведена с русского престола после убийства Лжедмитрия I 17(27) мая того же года.
Царём Василием Ивановичем Шуйским 16(26) августа вместе с отцом сослана в Ярославль; в связи с русско-польскими переговорами о перемирии оба возвращены в Москву не позднее 3(13) июня 1608 года. Мнишеки отправлены 23 июля (2 августа) того же года на родину вместе с польско-литовскими послами А.К. Гонсевским и Н. Олесницким под охраной отряда князя В. Т. Долгорукова, однако 1(11) августа отказались следовать в Речь Посполиту и в сопровождении служившего у Лжедмитрия II польско-литовского полководца А. Зборовского, а затем солдат Я.П. Сапеги прибыли в Тушинский лагерь самозванца. В январе1609 года Ю. Мнишек вернулся на родину.
В 1610 году Марина Мнишек последовала за Лжедмитрием II в Калугу, где не позднее 16(26) апреля они венчались, затем - в Николо-Угрешский монастыре и вновь в Калугу после неудавшейся попытки сторонников самозванца выдать Лжедмитрия II за законного царя.
В январе 1611 года, вскоре после убийства мужа, родила сына - «царевича Ивана Дмитриевича» (прозван Ворёнком), крещённого по православному обряду. В том же году вместе с И.М. Заруцким бежала, по-видимому, в Тулу, позднее в Коломну, Михайлов, Астрахань. В ночь на 12(22) мая 1614 года, после поднятого против них восстания астраханцев (первоначально присягнули Марине Мнишек, её сыну и вновь якобы оставшемуся в живых «царю Дмитрию Ивановичу»), Мнишек и Заруцкий покинули город.
Летом того же года они схвачены правительственными отрядами в Медвежьем городке на р. Яик (ныне Урал), под стрелецкой охраной доставлены в Москву. Сын Марины Мнишек казнён, обстоятельства её смерти неизвестны.
С именем Марины Мнишек связано название Маринкиной башни кремля в Коломне (другое название - Коломенская).
Её судьба нашла отражение в русских народных песнях, драме А.С. Пушкина «Борис Годунов», опере М.П. Мусоргского «Борис Годунов», поэме В. Хлебникова «Марина Мнишек», стихотворениях М.И. Цветаевой, в частности в цикле «Марина», и других.
Сочинения:
Письма // Дневник М. Мнишек. СПб., 1995.