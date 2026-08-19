МНЕСИКЛ
МНЕСИ́КЛ. Древнегреческий архитектор.
Представитель высокой классики; создатель Пропилей (монументальных входных ворот) афинского Акрополя (437-432 годы до н. э.).
Разработал оригинальную композицию, адаптированную к разноуровневому участку неправильной формы, придав видимость симметрии постройке, объединяющей в себе помещения различного назначения (в северном крыле Пропилей располагалась знаменитая Пинакотека). Мнесикл сочетал в одной постройке дорический (портики на западном и востом фасадах) и ионический (колонны, отделяющие боковые проходы от центрального в интерьере) ордера, полностью отказавшись от скульптурного декора.
В связи с началом Пелопоннесской войны строительство осталось незаконченным.
Некоторые учёные предполагают участие Мнесикла в строительстве Эрехтейона.