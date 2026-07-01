МНЕМОСИНА, МНЕМОЗИНА (др.-греч. Μνημοσύνη, лат. Mnemosyne)

В древнегреческой мифологии богиня памяти.

Мнемосина – дочь Урана и Геи, титанида (Hesiod. Theog., 135), т.е. принадлежит ко второму поколению богов. Она родила от Зевса девять дочерей – муз (Hesiod. Theog., 54-62; 915-917).

Мнемосина играла важную роль в процедуре обращения к оракулу Трофония в Лебадее в Беотии. Согласно рассказу Павсания, около пещеры Трофония протекали два источника, к которым подводили пришедших вопросить знаменитый оракул: Лета – источник забвения, из которого пили, чтобы забыть обо всех заботах и волнениях, и Мнемосина – источник памяти, воды которого позволяли пришедшим сохранить в памяти все, что они видели, спускаясь в пещеру (IX, 39, 7-8). Когда же посетитель выходил из пещеры Трофония, жрецы сажали его на т.н. Трон Мнемосины, который находился недалеко от святилища, и спрашивали, что он видел и что слышал (Paus., IX, 39, 13). В Тегее в храме Алеи, по словам того же Павсания, находились статуи муз и их матери Мнемосины (Paus., VIII, 37, 3).

Иллюстрация:

Мнемосина. Мозаика. II в. до н.э. Таррагона, Национальный археологический музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова