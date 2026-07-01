МНЕМОН, МНАМОН (др.-греч. μνήμων, μνάμων, помнящий)

Магистраты-хранители архивов в древнегреческих полисах.

Были и другие названия этой магистратуры – симмнемон, гиеромненон, амнемон и пр. В ведении мнемонов было, по словам Аристотеля , хранение и регистрация частных соглашений, судебных решений, исковых заявлений граждан и представление исковых заявлений в суд (Arist. Polit., VI, 5, 4, 1321b 30-40). Кроме того, мнемоны, заверяя от имени государства сделки и договоры, выполняли функции современных нотариусов. Обязанности мнемонов часто пересекались с областью занятия секретарей (γραμματεύς), и последние во многих полисах заменили мнемонов. Мнемоны часто фигурируют в надписях Галикарнаса , Гортины и Иассе как хранители судебных решений и актов гражданского состояния. В Херсонесе Таврическом симмнемоны чествуют выдающихся граждан, делают записи об этом чествовании и устанавливают их в специально отведенном для этого месте. В Книде мнемоны образовывали совет из 60 человек, обладавших законодательной и исполнительной властью, никому не подотчетный. Иеромнемоны («священные мнемоны») занимались организацией праздников и участвовали в делах, связанных с храмовым имуществом и организации религиозной жизни, при этом не являясь жрецами. Возможно, сам термин «иеромнемон» связан с тем, что в древнейшие времена архивы часто хранились при храмах.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев