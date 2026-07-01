МЛАДОТУРКИ

Младотурки ( тур. Jon Turkler) — участники революционного движения в Османской империи в конце XIX — начале XX в., нацеленного на свержение режима Абдулхамида II (при котором критерий «личной лояльности» определял продвижение в армии и на гражданской службе), восстановление конституции и созыв парламента, в более узком смысле — члены политической организации « Единение и прогресс» (ЕиП).

Впервые термин М. использовал шотландский писатель Чарльз Макфарлейн в своем травелоге «Константинополь» (1828) для обозначения молодого османского поколения того времени. Французский путешественник Жан Анри Убичини в «Современной Турции» (1855) называет М. сторонников преобразований в окружении Махмуда II , а также вдохновителей Танзимата . С середины XIX в. понятие М. использовалось в европейском дипломатическом лексиконе для обозначения сторонников модернизации Османской империи, по-видимому, по аналогии с младоитальянцами, младогерманцами, младополяками и др. К широкой категории М. причисляли и вдохновителя Танзимата Решид-пашу, и отца османской конституции Мидхат-пашу , и Новых османов. В Османской империи термин М. получил распространение лишь после Младотурецкой революции 1908 , причем в виде калькированного неологизма «Jonturkler» ( фр . Jeunes Turcs плюс тур. аффикс ler). Несмотря на свое название, идейно неоднородное движение М. в начале XX в. включало не только этнических тюрок, но и арабов, албанцев, евреев и даже армян и греков.

Первая политическая организация М. — стамбульское тайное общество «Османское единство», созданное в 1889 Ибрагимом Темо. Параллельно в Париже возникла первая зарубежная группа молодых оппозиционеров, которую возглавил Ахмед Рыза-бей, ставший одним из основных идеологов М. Впоследствии важную роль в развитии М. движения также сыграли женевский и каирский центры. В середине 1890-х члены стамбульского кружка установили контакт с единомышленниками в Европе. В издававшейся в Париже М. газете «Мешверет» была опубликована политическая программа организации, назвавшей себя ЕиП (среди задач: сохранение неделимости Османской империи, недопущение иностранного вмешательства, проведение реформ). Основным методом политической борьбы провозглашалась печатная пропаганда. В конце XIX в. стали предприниматься попытки объединить деятельность множества разобщенных групп оппозиционеров. Первый конгресс М. состоялся в Париже в начале 1902. Но проявив единодушие в необходимости восстановления конституции и проведения реформ, М. разошлись по вопросу методов. В результате раскола образовалось «Общество личной инициативы и децентрализации» во главе с принцем Сабахэддином и «Единение и прогресс» во главе с Ахмедом Рыза-беем.Борьба за власть среди М. продолжалась до 1913, когда в результате государственного переворота, организованного членами «Единения и прогресса», в Османской империи установился негласный «триумвират трех пашей» (военного министра Энвер-паши, министра внутренних дел Талаат-паши и морского министра Джемаль-паши), который взял в свои руки все нити управления страной. С их именами связаны драматические события вступления в Первую мировую войну и геноцида армян 1915. Поражение в войне и самороспуск ЕиП в 1918 дали возможность выйти на авансцену оппозиционной группе М. — партии «Свобода и согласие» (СиС), которая при поддержке Великобритании на короткий период утвердила свою власть в оккупированном Стамбуле. Правительство СиС открыто выступало против кемалистского движения за независимость в Анатолии, с победой которого в 1922 партия прекратила свое существование.На мировоззрение М. повлияли позитивизм и материализм, популярностью пользовались идеи секуляризации как освобождения общественного и технического прогресса от религии. При этом среди М. были люди самых разных взглядов: от материалистов до консервативных улемов. М. выпускали более 100 различных периодических изданий самых разнообразных жанров от партийных печатных органов до юмористических, которые выходили в разных странах и частях Османской империи. Эта пресса фактически не была затронута цензурой, что определяет ее значительную историческую ценность.

Борьба за власть среди М. продолжалась до 1913, когда в результате государственного переворота, организованного членами «Единения и прогресса», в Османской империи установился негласный «триумвират трех пашей» (военного министра Энвер-паши, министра внутренних дел Талаат-паши и морского министра Джемаль-паши), который взял в свои руки все нити управления страной. С их именами связаны драматические события вступления в Первую мировую войну и геноцида армян 1915. Поражение в войне и самороспуск ЕиП в 1918 дали возможность выйти на авансцену оппозиционной группе М. — партии «Свобода и согласие» (СиС), которая при поддержке Великобритании на короткий период утвердила свою власть в оккупированном Стамбуле. Правительство СиС открыто выступало против кемалистского движения за независимость в Анатолии, с победой которого в 1922 партия прекратила свое существование.На мировоззрение М. повлияли позитивизм и материализм, популярностью пользовались идеи секуляризации как освобождения общественного и технического прогресса от религии. При этом среди М. были люди самых разных взглядов: от материалистов до консервативных улемов. М. выпускали более 100 различных периодических изданий самых разнообразных жанров от партийных печатных органов до юмористических, которые выходили в разных странах и частях Османской империи. Эта пресса фактически не была затронута цензурой, что определяет ее значительную историческую ценность.

На мировоззрение М. повлияли позитивизм и материализм, популярностью пользовались идеи секуляризации как освобождения общественного и технического прогресса от религии. При этом среди М. были люди самых разных взглядов: от материалистов до консервативных улемов. М. выпускали более 100 различных периодических изданий самых разнообразных жанров от партийных печатных органов до юмористических, которые выходили в разных странах и частях Османской империи. Эта пресса фактически не была затронута цензурой, что определяет ее значительную историческую ценность.

См. лит. к ст. Младотурецкая революция 1908. П. В. Шлыков.