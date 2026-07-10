МЛАДОХИВИНЦЫ

МЛАДОХИВИ́НЦЫ. Левая политическая партия в Хорезмской республике (1919-1920 годы). Уча­ст­ни­ки по­ли­тического дви­же­ния, воз­ник­ше­го сре­ди узбекского на­се­ле­ния Хи­вин­ско­го хан­ст­ва в 1905-1907 годах как те­че­ние джа­ди­диз­ма .

Дея­тель­ность младохивинцев пер­во­на­чаль­но но­си­ла куль­тур­но-про­све­ти­тель­ный ха­рак­тер, по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года они вы­сту­пи­ли с по­ли­тическими тре­бо­ва­ния­ми и 5(18) апреля до­би­лись от Ис­фан­ди­яр-ха­на II из­да­ния Ма­ни­фе­ста о вве­де­нии в хан­ст­ве кон­сти­туционной мо­нар­хии. Пред­се­да­те­лем вновь соз­дан­но­го медж­ли­са (пар­ла­мен­та) был из­бран один из наи­бо­лее вид­ных младохивинцев - Ба­ба-Ахун.

Ле­том 1917 года хи­вин­ский хан при под­держ­ке российского Временного пра­ви­тель­ст­ва вос­ста­но­вил не­ог­ра­ни­чен­ную хан­скую власть и аре­сто­вал груп­пу младохивинцев. Дру­гие младохивинцы бе­жа­ли в Тур­ке­стан, где за­ру­чи­лись под­держ­кой боль­ше­ви­ков. По­сле за­хва­та Хи­вы туркменистанским фео­да­лом Джу­на­ид-ха­ном (январь 1918год) младохивинцы воз­гла­ви­ли со­про­тив­ле­ние его вла­сти. С декабря 1919 года уча­ст­во­ва­ли в бо­ях советских войск с от­ря­да­ми Джу­на­ид-ха­на.

По­сле низ­ло­же­ния хан­ской вла­сти (февраль 1920 год) младохивинцы воз­гла­ви­ли Хо­резм­скую ком­му­ни­стическую пар­тию (председатель ЦК - Д. Сул­тан­му­ра­дов) и Хо­резм­скую на­род­ную со­вет­скую рес­пуб­ли­ку (ХНСР; председатель Со­ве­та на­зи­ров - Пал­ван­ни­яз Хад­жи Юсу­пов), в сентябре 1920 года пред­при­ня­ли по­пыт­ку ра­зо­ру­жить туркменистанские доб­ро­вольческие от­ря­ды, спро­во­ци­ро­вав об­щее вос­ста­ние туркменских пле­мён в ХНСР, в мар­те 1921 года от­стра­не­ны от вла­сти при уча­стии По­лит­управ­ле­ния Хо­резм­ской Крас­ной Ар­мии, часть из них аре­сто­ва­на, дру­гая при­мкну­ла к бас­ма­че­ст­ву .

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