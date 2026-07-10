МЛАДОХИВИНЦЫ
МЛАДОХИВИ́НЦЫ. Левая политическая партия в Хорезмской республике (1919-1920 годы). Участники политического движения, возникшего среди узбекского населения Хивинского ханства в 1905-1907 годах как течение джадидизма.
Деятельность младохивинцев первоначально носила культурно-просветительный характер, после Февральской революции 1917 года они выступили с политическими требованиями и 5(18) апреля добились от Исфандияр-хана II издания Манифеста о введении в ханстве конституционной монархии. Председателем вновь созданного меджлиса (парламента) был избран один из наиболее видных младохивинцев - Баба-Ахун.
Летом 1917 года хивинский хан при поддержке российского Временного правительства восстановил неограниченную ханскую власть и арестовал группу младохивинцев. Другие младохивинцы бежали в Туркестан, где заручились поддержкой большевиков. После захвата Хивы туркменистанским феодалом Джунаид-ханом (январь 1918год) младохивинцы возглавили сопротивление его власти. С декабря 1919 года участвовали в боях советских войск с отрядами Джунаид-хана.
После низложения ханской власти (февраль 1920 год) младохивинцы возглавили Хорезмскую коммунистическую партию (председатель ЦК - Д. Султанмурадов) и Хорезмскую народную советскую республику (ХНСР; председатель Совета назиров - Палваннияз Хаджи Юсупов), в сентябре 1920 года предприняли попытку разоружить туркменистанские добровольческие отряды, спровоцировав общее восстание туркменских племён в ХНСР, в марте 1921 года отстранены от власти при участии Политуправления Хорезмской Красной Армии, часть из них арестована, другая примкнула к басмачеству.