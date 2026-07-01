МЛАДИЧ РАТКО

Биография и военная карьера

Его отец воевал в партизанском отряде и погиб в бою с усташами. Окончил военно-индустриальное училище в Земуне, затем учился в Военной академии. С 1965 г. начал службу в армии СФРЮ. Прошел общевойсковой курс в Командно-штабной академии Белграда. Проходил воинскую службу в Македонии, в Косово. В июне 1991 г. его перевели в Книн в Хорватию , назначив командующим 9-м корпусом ЮНА, который должен был воспрепятствовать разгорающемуся противостоянию между сербами и хорватами на территории республики. 4 октября получил звание генерал-майора, а 24 апреля 1992 г. генерал-лейтенанта. В это время начинается полномасштабный конфликт в Боснии и Герцеговине, 10 мая его назначили командующим Вторым военным округом ЮНА в Сараево. После провозглашения Республики Сербской, Младич стал начальником Главного штаба вооруженных сил новой республики. Официально югославская армия покинула республику, но многие офицеры и солдаты остались ее защищать. Под его командование армия боснийских сербов достигла значительных успехов в борьбе с мусульманами, на стороне которых выступали фундаменталисты, и с хорватами, которым активно помогала Хорватия, добившаяся независимости. В июле 1995 г. сербские войска взяли город Сребреницу. Но затем США и их союзники активизировали свое вмешательство в конфликт, войска НАТО совершили бомбардировки по позициям сербов. Хорваты и мусульмане предприняли ряд успешных наступлений, в результате которых отвоевали значительную территорию. 21 ноября 1995 г. в Дейтоне на американской военной базе между всеми сторонами конфликта были заключены соглашения, предопределившие развитие Боснии и Герцеговине впоследствии. Новый президент Республики Сербской Б. Плавшич 8 ноября 1996 г. отправила его в отставку с поста начальника Главного штаба.

Преследование и осуждение

Международный трибунал по бывшей Югославии потребовал выдачи Р. Младича и бывшего президента Р. Караджича в связи с обвинением в совершении военных преступлений и геноциде во время осады Сараево и после взятие Сребреницы. Младич был вынужден покинуть Боснию и переехал в Сербию, при этом продолжая официально числиться действующим военным югославской армии (до 2001 г.) и армии Республики Сербской (до 2002 г.). До 2005 г. продолжал получать военную пенсию. В 2010 г. правительство Сербии назначило награду в 10 миллионов евро за его поимку. 26 мая 2011 г. Младич был арестован в Сербии и экстрадирован в Гаагу на фоне акций, прокатившихся по сербским городам в его поддержку. Судебный процесс над Младичем начался 16 мая 2012 г. 19 декабря в России был создан Российский общественный комитета в защиту генерала. 22 ноября 2017 г. Гаагский трибунал приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению, признав его виновным в геноциде и преступлениях против человечности.